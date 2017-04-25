Юрий Моор-Мурадов | В Питере – о писателях говорить

Лекции известных профессоров, круглые столы, музеи, экскурсии, спектакли, пешие прогулки и многое другое – на фоне необычайного для середины апреля снегопада в Петербурге – вот что включала недельная программа «Литературный Петербург» для русскоязычных граждан из Израиля, Германии, Прибалтики, Нидерландов, Казахстана…

Проект задуман и проведен на высшем уровне Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга.

Подробный отчет вы можете услышать в скором времени в Российском культурном центре, который курировал этот проект совместно с израильским отделением Объединения организаций российских соотечественников.

Лекции и обсуждения проводились в Пушкинском доме Академии наук.

Говорили о А.С. Пушкине, М.Ю. Лермонтове, А.К. Толстом, В. Жуковском, К. Батюшкове, в чем-то даже не соглашались с видными профессорами.

Основные занятия проходили в актовом зале Пушкинского дома на Васильевском острове.

Один из профессоров признался: «Как это замечательно, что, читая лекции о литературном Петербурге 19 века, ты можешь подойти к окну и показать слушателям: «Их встреча проходила вон в том здании, поэты прогуливались вон по той набережной, декабристы вышли вон на ту площадь…»

Когда в конце нас попросили заполнить анкету с впечатлениями, я не стал скрывать, что особо понравилась лекция о творчестве любимого мной Алексея Константиновича Толстого, о механизмах цензуры в России 19 века и прогулки по городу особняков и каналов.

На этих улицах ты понимаешь, что человек мало-мальски одаренный не может не стать поэтом, а Петербург не мог не стать родиной великой литературы.

В Программу включили посещение спектакля в Академическом театре комедии им. Акимова. Мы смотрели «Как важно быть серьезным» Оскара Уайльда. Организаторы сказали, что это самая обсуждаемая постановка в северной столице – и в это легко веришь.

Все участники Программы (а было нас более полусотни человек) посетили Пискаревское кладбище, где покоятся те, кто погиб во время блокады Ленинграда, возложили цветы у мемориала. В музее при комплексе мы, израильтяне, не могли не вспомнить о Яд ва-Шем.

Наш корр.