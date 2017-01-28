Чудаки с Малой Садовой. Литературный памятник вакуума

Составители: А.В. Гайворонский и М.Е. Юпп

Светлой памяти Андрея Гайворонского —

поэта, друга, духовного брата

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Чудаки с Малой Садовой в Ленинграде, сиречь трансменестрели, как окрестил когда-то группу совершенно разных поэтов и прозаиков Михаил Евсевиевич Юпп, оставили довольно заметный след в истории отечественной словесности. Многие в те годы писали стихи и прозу. Все хотели непременно быть опубликованными. Но на дворе стоял 1964 год, и хрущёвская кукурузная оттепель окончилась «бровеносцем в потёмках». Брежнев в те годы мог ещё крепко выпить, а с перепою начинал искать стрелочника. А он — стрелочник шёл косяком и всё почему-то сваливал заграницу. Ну а чудаки с Малой Садовой, помаяв­шись по редакциям совофициоза, ударились в самиздат. Вот таким об­разом и появилась идея создания литературного альманаха «Фиоретти». Название это предложил Олег Ниворожкин увлекавшийся в те годы средневековыми мистиками: Яковом Бёме, Рейсбруком Удивительным, Франциском Ассизским и др. А у последнего имеется книга религиозно-мистических раздумий «Фиоретти», которая по-русски переводится как «Цветочки». Главными инициаторами этой затеи стали поэты: Олег Ниворожкин, Михаил Юпп, Владимир Эрль и Андрей Гайворонский. Отпечатали под копирку пять экземпляров, благо кто-то сказал, что сие количество не будет считаться криминальным. Однако очень скоро недремлющее око ленинградского ГБ высветило четырех обладателей альманаха. Очевидно, что и возле нашей группы ошивался этакий новоявленный Павлик Морозов. Всех тогда перетаскали кой-куда. Ну а детище наше кануло в потайные архивы т. н. Большого Дома, что на Литейном проспекте. Но один рабочий экземпляр всё-таки сохранился, ибо рукописи не горят. Его сберёг и сохранил поэт Андрей Гайворонский.

Ныне этот более чем уникальный экземпляр «Фиоретти» находит­ся в собрании поэта М. Е. Юппа в городе Филадельфии, США.