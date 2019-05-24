Высушенные в замороженном виде кишечные бактерии могут стать ключом к борьбе с астмой, болезнями Альцгеймера и Паркинсона и даже раком

В кишечнике человека содержатся триллионы бактерий, называемых микробиомом, который развивался вместе с нами на протяжении миллионов лет. Но чрезмерное использование антибиотиков и стремление к стерильной чистоте в повседневной жизни могут убивать полезные микробы, способствуя росту общей заболеваемости.

Недавнее исследование, проведённое Университетским колледжем Лондона (UCL), показало, что один курс антибиотиков может изменить микробиом человека как минимум на год, а плохое состояние кишечника в настоящее время связывают с развитием болезней Альцгеймера, Паркинсона и Крона; астмы, аллергии, воспалительных процессов, синдрома раздражённого кишечника, диабета, рассеянного склероза, аутизма, рака и даже ВИЧ.

Дункан Пейтон, основатель и генеральный директор британской компании 4D pharma, которая впервые приступила к испытаниям лекарств нового поколения для биотерапии, полагает, что введение недостающих в организме бактерий может восстановить здоровье.

«Мы всегда думали, что бактерии вызывают болезни, — сказал он. — Наверное, у каждого было какое-то пищевое отравление или кожная инфекция, но если бактерии могут серьёзно изменить наше самочувствие в худшую сторону, то, несомненно, они также могут оказать и положительный эффект».

В прошлом месяце исследователи из UCL начали проверку штамма MRx0518 бактерии Enterococcus gallinarum в качестве средства предварительного лечения 120 пациентов, страдающих от рака молочной железы, предстательной железы, яичников, мочевого пузыря, лёгких, мозга, шеи и кожи, за несколько недель до операции.

Учёные надеются, что когда опухоли будут удалены, бактерии укрепят способность организма бороться с раком. Как бы это ни странно звучало, но похоже, что смахивающая на хвост часть структуры бактерий, известная как флагеллин, запускает усиленный иммунный ответ.

В июне месяце в шести медицинских центрах по всей Великобритании должны начаться испытания для выяснения того, насколько грамположительные анаэробные бактерии MRx4DP0004 могут помочь людям, страдающим астмой.

Компания 4D pharma также начала вторую фазу испытаний бактерий, устраняющих синдром раздраженного кишечника, после многообещающих ранних результатов на людях в октябре месяце прошлого года.

Бактерии работают как маленькие химические фабрики, вырабатывающие важные молекулы, которые усиливают или ослабляют иммунную систему организма.

При таких заболеваниях, как астма, иммунная система реагирует на безвредные раздражители и нуждается в подавлении. При раке врачи наоборот, хотят повысить иммунный ответ, который часто подавляется самими опухолями.

Бактерии выделяются из фекалий здоровых людей и далее размножаются в условиях лаборатории. Затем они подвергаются сушке и вымораживанию, чтобы перевести микробы в состояние анабиоза, и затем вводятся в организм перорально в виде ежедневных таблеток. Бактерии живут в кишечнике в течение двух-трёх недель, прежде чем вымываются из организма естественным путём.

В отличие от фекальных трансплантатов, когда переносится весь микробиом, в данном случае используется только один штамм, поэтому нет шансов для непреднамеренного заражения. В настоящее время считается, что ожирение, иммунные нарушения и даже рак могут быть трансплантированы вместе с полным микробиомом.

Также считается, что кишечник настолько важен для здоровья человека и даже для его настроения, что некоторые учёные называют его «вторым мозгом» и полагают, что болезнь может распространяться по блуждающему нерву прямо в мозг, вызывая паркинсонизм или деменцию.

В начале месяца 4D pharma опубликовала предварительные результаты, показывающие, что два штамма бактерий способны защитить клетки мозга от болезни Паркинсона, уменьшая воспаление и увеличивая число клеток, которые производят дофамин, важное химическое вещество, выработка которого прекращается в ходе болезни.

Алекс Стивенсон, главный научный сотрудник 4D pharma, заявил, что компания хотела бы создать новый вид терапии, который «не только останавливает болезнь, но и обращает её вспять, что до сих пор было недостижимо».

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