Вячеслав Кантор об уроках прошлого

16 марта в столице Латвии прошло уже традиционное шествие легионеров Ваффен СС, вызвавшее волну возмущений по всему миру. Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор также выступил с резкой критикой шествия и выразил своё недоумение по поводу бездействия латвийских властей, допустивших подобное мероприятие.

Без открытого публичного осуждения героизации нацизма невозможна ни мирная жизнь в Европе, ни воспитание будущих поколений, уверен Вячеслав Кантор. Напротив же, потакание неонацистским настроениям может оказаться причиной самой настоящей катастрофы, запустит цепную реакцию и приведёт к тому, что всё больше европейцев будет вовлечено в опасные мероприятия и разрушительную идеологию. «Появление в XXI столетии неонацизма может спровоцировать новую катастрофу», — заявил Вячеслав Кантор в своём комментарии событий в Риге.

Сохранение исторической памяти о событиях Второй мировой войны и ужасах Холокоста – одно из основных направлений работы Европейского еврейского конгресса и лично президента ЕЕК Вячеслава Кантора. Во время оккупации Латвии силами германского фашизма, напоминают эксперты, было убито около 72 тысяч евреев, причём нередко – целыми семьями. Это составило 80% всей еврейской общины Латвии! Действия СС были признаны преступлением против человечности на Нюрнбергском трибунале. Помимо многого другого, именно этой организации вменялось в вину создание концентрационных лагерей.

Однако несмотря на исторические факты, в настоящее время нередко предпринимаются попытки обеления и даже героизации фашизма, что неизменно вызывает возмущение таких организаций, как Европейский еврейский конгресс. Казалось бы, исторические уроки и события Второй мировой войны должны были научить людей и особенно правительства разных стран той опасности, что представляет собой идеология фашизма, но, как с печалью констатирует Вячеслав Кантор, уроки истории стали забываться.

В своём выступлении к Дню памяти и скорби 22 июня 2016 года, глава ЕЕК выразил своё возмущение тем фактом, что исторические факты, касающиеся Второй мировой войны, сознательно искажаются или отрицаются отдельными политическими группировками и заинтересованными сторонами – и всё это несмотря на тот страшный след, который катастрофа середины XX века оставила в жизнях миллионов людей.

По мнению президента Европейского еврейского конгресса Вячеслава Кантора, с такими явлениями, как экстремизм, неонацизм и антисемитизм, необходимо не просто бороться, но и делать это без всякой толерантности. Одно из направлений этой борьбы лежит как раз в поле общественного мнения. И здесь необходимо законодательно закрепить неприемлемость определённых высказываний с точки зрения морали и нравственности, безопасной толерантности, препятствовать их звучанию из уст общественных деятелей и всячески бороться с подстрекательством к агрессии на почве нетерпимости.

«80 лет назад европейские лидеры не отреагировали должным образом на зарождающуюся угрозу нацизма, и это привело к многомиллионным жертвам Второй мировой войны». Вячеслав Кантор убеждён, что главное моральное и нравственное назначение уроков, преподнесённых историей, — это помощь в распознании назревающих проблем в настоящем.