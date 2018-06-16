Марина Семченко-Шафран | Всё сбудется

*****
Всё это временно, всё это только временно:
дождь ледяной, весенний снег, мой путь потерянный,
и серый цвет (точнее — всех цветов отсутствие),
и нестерпимость тишины, и рук бесчувствие,
и невозможность разговоров даже с близкими,
и жизнь, придавленная облаками низкими…
Чуть потерпеть, чуть постараться быть уверенной:
всё это временно, всё это только временно…
*****
Снова вдруг снежно,
а хочется — нежно,
а хочется — южно,
но мечется вьюжно
поземка по городу,
и тает за воротом,
пугается лужица…
Но девочка кружится:
круги карусельные
по снегу — веселье ей,
сорока хохочет…
И где-то за ночью,
седой как зимою,
я окна помою…
И станет цветочно!
Всё сбудется точно.
*****
Что будет, мама, что же завтра будет?
Какая вновь тревога ночью будит?
Луна в окне — недреманное око —
надменна в отстраненности высокой,
глядит на нас обеих — в разных окнах,
и в городах других окошки мокнут…
Сыночек мой, кровинка, что случится?
Твой взгляд сегодня перестал лучиться —
и что с тобой, с душой твоею стало?
Пусть это только лишь весенняя усталость…
Любовь моя, что с нами будет дальше?
Как уберечься нам от духоты, от фальши?
Каким довериться словам, каких бояться?
Мы — странные, нездешние паяцы…
Что будет с нами, что же будет с нами?
Какими успокоиться нам снами?
Какими росами и солнцами умыться?
Родные, милые мои, земные лица….
*****
Серое холодное ненастье:
верба плачет каплями дождя…
Открываю, мимо проходя,
зонтик нежной бело-синей масти —
куполом над парой мокрых веток
с выводком пушистых вербенят:
прячьтесь, милые, под зонтик.. У меня
вовремя случился зонтик этот —
ясное, безоблачное небо…
Я всегда ношу его с собой —
чтоб поспорить, если что, с судьбой.
Эх, ещё б кусочек солнца мне бы!..
7.05.2018
*****
Мазнуло солнце щедро кистью —
и брызги желтым по двору:
спеша, опережая листья,
преграды всяческие рвут
мать-мачеха и одуванчик…
Картина, в общем-то, ясна:
умытый велик, рыжий мальчик,
качели, девочка…. Весна!
1.05.2018
*****
Л.Ж.
Баба Люба дроздов не любила:
что за птица, клюет ее вишни!
К чахлым стволикам криво прибила
из фольги золотинки — не лишние:
шелестят да сверкают на солнце,
может, хоть попугают воришек…
Поутру тихо Богу помолится,
оглядит неказистый домишко….
Фотография рядом с иконою —
ну, не рядом, но все ж таки близко:
Николай — всей фигурою ровною
возле танка. А танк такой низкий…
Танк сгорел под Великими Луками —
и от Коли ни слова, ни вести…
«На черта эта жизнь? Не на муку ли?
Не жена, не вдова, не невеста…
На черта эта жизнь моя лютая?»
Только вдруг осекается: «Ах ты…!»
По фольге скачет солнце «салютами»,
а дрозды – вновь в саду: нет им страха!
P.S. к 9 Мая.
*****
Стрижи вернулись! Я ждала!
Не очень ладились дела,
копилась зимняя усталость.
Стриж улетел — а я осталась
в своей распутице, в сугробах.
Мы тосковали с птицей обе:
я — о недостающем свете,
она, с другого края света, —
о крыше дома, о застрехе,
о свисте в небе, кратном эхе,
которым откликались стены…
Мы приближались постепенно
друг к другу, мы сверяли даты:
еще неделя, день — когда ты
услышишь свист знакомый в небе:
«Прости за то, что долго не был!»
Прощай, ненастья кабала!
Стрижи вернулись! Я ждала…
*****
Как ребёнок в ходунках,
с первой зеленью в руках —
тонких нежных веточках —
лиственница-деточка.
Уцепись за шар земной,
потянись наверх, за мной,
тоненькое деревце!
Мне сегодня верится:
будет долгой твоя жизнь.
Ну, давай, дружок, держись!
Марина СЕМЧЕНКО-ШАФРАН
Фотоиллюстрации автора