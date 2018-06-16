Марина Семченко-Шафран | Всё сбудется

*****

Всё это временно, всё это только временно:

дождь ледяной, весенний снег, мой путь потерянный,

и серый цвет (точнее — всех цветов отсутствие),

и нестерпимость тишины, и рук бесчувствие,

и невозможность разговоров даже с близкими,

и жизнь, придавленная облаками низкими…

Чуть потерпеть, чуть постараться быть уверенной:

всё это временно, всё это только временно…

*****

Снова вдруг снежно,

а хочется — нежно,

а хочется — южно,

но мечется вьюжно

поземка по городу,

и тает за воротом,

пугается лужица…

Но девочка кружится:

круги карусельные

по снегу — веселье ей,

сорока хохочет…

И где-то за ночью,

седой как зимою,

я окна помою…

И станет цветочно!

Всё сбудется точно.

*****

Что будет, мама, что же завтра будет?

Какая вновь тревога ночью будит?

Луна в окне — недреманное око —

надменна в отстраненности высокой,

глядит на нас обеих — в разных окнах,

и в городах других окошки мокнут…

Сыночек мой, кровинка, что случится?

Твой взгляд сегодня перестал лучиться —

и что с тобой, с душой твоею стало?

Пусть это только лишь весенняя усталость…

Любовь моя, что с нами будет дальше?

Как уберечься нам от духоты, от фальши?

Каким довериться словам, каких бояться?

Мы — странные, нездешние паяцы…

Что будет с нами, что же будет с нами?

Какими успокоиться нам снами?

Какими росами и солнцами умыться?

Родные, милые мои, земные лица….

*****

Серое холодное ненастье:

верба плачет каплями дождя…

Открываю, мимо проходя,

зонтик нежной бело-синей масти —

куполом над парой мокрых веток

с выводком пушистых вербенят:

прячьтесь, милые, под зонтик.. У меня

вовремя случился зонтик этот —

ясное, безоблачное небо…

Я всегда ношу его с собой —

чтоб поспорить, если что, с судьбой.

Эх, ещё б кусочек солнца мне бы!..

7.05.2018

*****

Мазнуло солнце щедро кистью —

и брызги желтым по двору:

спеша, опережая листья,

преграды всяческие рвут

мать-мачеха и одуванчик…

Картина, в общем-то, ясна:

умытый велик, рыжий мальчик,

качели, девочка…. Весна!

1.05.2018

*****

Л.Ж.

Баба Люба дроздов не любила:

что за птица, клюет ее вишни!

К чахлым стволикам криво прибила

из фольги золотинки — не лишние:

шелестят да сверкают на солнце,

может, хоть попугают воришек…

Поутру тихо Богу помолится,

оглядит неказистый домишко….

Фотография рядом с иконою —

ну, не рядом, но все ж таки близко:

Николай — всей фигурою ровною

возле танка. А танк такой низкий…

Танк сгорел под Великими Луками —

и от Коли ни слова, ни вести…

«На черта эта жизнь? Не на муку ли?

Не жена, не вдова, не невеста…

На черта эта жизнь моя лютая?»

Только вдруг осекается: «Ах ты…!»

По фольге скачет солнце «салютами»,

а дрозды – вновь в саду: нет им страха!

P.S. к 9 Мая.

*****

Стрижи вернулись! Я ждала!

Не очень ладились дела,

копилась зимняя усталость.

Стриж улетел — а я осталась

в своей распутице, в сугробах.

Мы тосковали с птицей обе:

я — о недостающем свете,

она, с другого края света, —

о крыше дома, о застрехе,

о свисте в небе, кратном эхе,

которым откликались стены…

Мы приближались постепенно

друг к другу, мы сверяли даты:

еще неделя, день — когда ты

услышишь свист знакомый в небе:

«Прости за то, что долго не был!»

Прощай, ненастья кабала!

Стрижи вернулись! Я ждала…

*****

Как ребёнок в ходунках,

с первой зеленью в руках —

тонких нежных веточках —

лиственница-деточка.

Уцепись за шар земной,

потянись наверх, за мной,

тоненькое деревце!

Мне сегодня верится:

будет долгой твоя жизнь.

Ну, давай, дружок, держись!

Марина СЕМЧЕНКО-ШАФРАН

Фотоиллюстрации автора