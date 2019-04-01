Врачи назвали основные причины развития рака груди

Три фактора влияют на предрасположенность к заболеванию

Австралийские ученые выяснили основные причины развития рака груди.

Одной из основных причин развития рака молочной железы назвали ожирение, другой — злоупотребление алкоголем. Кроме того, употребление гормональных контрацептивов в период предменопаузы на протяжении более пяти лет также может способствовать развитию заболеванию.

По данным International Journal of Cancer участницами исследования стали более 200 тысяч жителей Австралии.

Выяснилось, что в течение десятилетия после трех вышеназванных причин в 36 тысяч случаев женщины заболевали раком груди.

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