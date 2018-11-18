VPS сервер: особенности работы и кому подойдет услуга
VPS сервер – это индивидуальное серверное оборудование с возможностью размещения интернет-проекта. Основное заключается в том, что на единой машине размещены многочисленные ряды виртуальных серверов. Каждый из них оснащен максимально полноценным комплектом персональных ресурсов, своим процессором, позволяет вести личное администрирование, масштабирование и конфигурации.
VPS сервер, который предлагает компания Ukraine, – это возможность стать владельцем или арендатором выделенного серверного оборудования, но с минимальными затратами. К тому же вся оплаченная производительность оснащения будет сконцентрирована исключительно на проект пользователя.
Кому стоит выбрать VPS сервер
Максимальную выгоду получают от работы с VPS сервером:
- владельцы интернет-магазинов, которые работают ежедневно с большой целевой аудиторией:
- магазины с большим ассортиментом товаров;
- компании, которым необходим большой серверный ресурс;
- владельцы авторских блогов или контентных интернет-сайтов с большой посещаемостью;
- корпорации, нуждающиеся в обеспечении работников удаленным доступом и т.д.
Особенности современных решений
Сегодня многие выбирают VPS сервер с учетом ряда его определенных особенностей и преимуществ. К ним стоит отнести такие факторы:
- максимально полноценное управление. Владелец получает генеральный доступ к стержневой серверной системе. Он полноценно может управлять программным обеспечением, регулировать и ставить свои настройки с неограниченными попытками. Есть возможность дополнять или удалять файлы, в том числе файлы стержневой официальной сферы, директорий и т.д.;
- проверенный ресурс. Все владельцы или пользователи получают гарантированный собственный ресурс, а именно уникальный адрес, выделенный объем оперативной памяти и т.д.;
- максимальная производительность. Сравнивая VPS сервер с традиционным виртуальным хостингом, при работе которого ресурс распределяется между сайтами, а это моментальное снижение эффективности работы ресурса, то VPS сервером это полностью исключено. Кроме того, root-доступ обеспечивает возможность индивидуальных настроек;
- максимальная безопасность и надежность, что позволяет установить брандмауэры, обеспечивающие максимальную защиту;
- доступная цена независимо от выбранного тарифного плана.
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