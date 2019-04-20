ВОЗ не рекомендует запивать лекарства алкоголем

Эксперт организации призвал продавать антибиотики только по рецепту и не принимать их для профилактики.

Запивать лекарства, а тем более антибиотики водкой или любым другим алкоголем не рекомендуется. Об этом заявил РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.

«В целом смешивать алкоголь с лекарствами — плохо. И это не стоит делать, вне зависимости от того, о каком лекарстве идет речь. Я не знаю про исследования о влиянии алкоголя или водки на антибиотики, но общее правило заключается в том, что лекарство с алкоголем нельзя смешивать», — заявил он.

Данило Ло Фо Вонг также сообщил, что антибиотики не вылечат от гриппа, но могут выработать устойчивость у бактерий. «Особенно если это касается гриппа. В лучшем случае антибиотик не поможет. В худшем случае он только ухудшит состояние. Потому что малые или одноразовые дозы антибиотиков могут быть недостаточно сильны для того, чтобы уничтожить причину болезни, но смогут привести к выработке устойчивости бактерии, которая выживет и размножится. Так что это очень плохая идея», — сказал он. Эксперт подчеркнул, что грипп вызван вирусами, поэтому антибиотики, которые борются с бактериями, не работают против гриппа.

Тем временем директор секретариата Всемирной организации здравоохранения по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер призвал продавать антибиотики только по рецепту и не принимать их «для профилактики». По его словам, государства должны уделять больше внимания информированию людей о том, что антибиотики можно принимать только по рецепту врача и строго следовать совету медиков. В то же время он отметил, что россияне не злоупотребляют антибиотиками, но предпочитают очень сильные лекарства.

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