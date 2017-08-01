Владислав Кураш | Нонконформизм

Бухаю и пишу

Бухаю и пишу,

Пишу, бухаю и пишу,

Бухаю.

И на мгновенье забываю,

Что не дышу,

А только лишь вдыхаю

Какую-то загадочную смесь,

Волшебную невидимую смесь,

И смысл, мне кажется, лишь только в этом есть,

И потому бухаю.

Пишу, бухаю и пишу,

Бухаю

И тупо с болью в мышцах ощущаю,

Как серым отраженьем исчезаю

В бездонной глубине кривых зеркал.

Я от себя давно уже устал,

И потому бухаю,

И всё равно пишу,

И заливаю

Бухлом кривую пустоту,

И затыкаю

Пивными пробками глухую немоту.

И всё равно бухаю,

И всё равно пишу,

Бухаю и пишу.

Безумие

Бритвой режу ладони

Я в кровь.

Прыгаю на подоконник

И вновь

Не хочу соскользнуть я с карниза в бездонную высь,

Как однажды скользнула нелепая глупая жизнь.

Заливаю вином одиночество,

Не торопись

Оборвать надоевшую глупую скучную жизнь.

Листопадом беззвучных симфоний

Прыгаю на подоконник

И оттуда в бездонную высь,

Чтобы хоть на мгновение впрыгнуть в безумно безумную жизнь.

В прицеле

Я взлетаю с простреленной простыни,

Задержись на мгновение

И взгляни,

Как в прицеле я исчезаю,

И взлетаю, взлетаю, взлетаю.

Задержись на мгновение,

Не уходи,

Из навылет пробитой улыбкой груди

Липкой жижею жизнь вытекает,

И взлетает, взлетает, взлетает

Осторожно, тихонько и, не спеша,

В сердце раненная душа,

Растворяясь в небесном свинце,

Улетает.

На прикладе ещё один грубый рубец,

Досылаешь в патронник холодный свинец,

Ослепительным заревом мой силуэт

В окуляре прицела сгорает.

Загляни мне в глаза

Там уже больше нет

Ничего, всё вокруг исчезает.

Задержись на мгновенье в прицеле,

Прости.

Чёрным пеплом я в небо взлетаю.

Не держи, не рыдай, не кричи,

Отпусти.

Навсегда от тебя улетаю.

Что тебе рассказать

Я тебе расскажу, как за синей рекой,

На чужой стороне

Утром солнце встаёт,

Как шумит, разбиваясь о скалы, прибой

И в кипящей, искрящейся, пенной волне

Отражается звёзд золотой хоровод.

Я тебе расскажу, как порой на заре,

Там чужой соловей,

Заливаясь, поёт.

И, как спится там сладко в душистой траве

Под тенистою зеленью пышных ветвей,

Орошённых, прохладой струящихся вод.

Я тебе расскажу, как к подножию гор

С белоснежных вершин

Там приходит весна.

И, как белых фиалок безбрежный ковёр

На ладони долин

Расстилает она.

Я тебе расскажу, как люблю я тебя,

Как скучаю один

В этом райском саду,

И, как снится мне часто родная земля

И дубрава, и пруд,

И трава на лугу.

И, как ты в сарафане и белом платке

На дорогу украдкою

Смотришь в окно,

И, как тихо рыдаешь потом в уголке,

Занавески закрыв,

Чтоб не видел никто.

Я тебе рассказать мог бы много ещё,

Только жгут моё сердце

Слова-угольки

И в раю мне бывает порой нелегко,

От того,

Что с торбою мы так далеки.

Когда-нибудь мы встретимся с тобою

Я заблудился в языковом пространстве

И не найти мне дороги обратной,

Я так устал от далёких странствий,

Я не вернусь никогда, вероятно.

Я отправляю бумажные барки

К твоим берегам в треугольных конвертах,

Ты не сердись на меня за помарки,

Я научился быть откровенным.

По вечерам я учу эсперанто

И пью багасу в оливковой роще,

Твоё восторженное постоянство

Меня немного смущает, а, впрочем,

Я не прошу у судьбы подаяний

И не хочу начинать всё сначала,

Я так устал от больших расстояний

И всё равно по ночам у причала

Я жду, когда же рванёт с океана

И паруса затрепещут в отчаяньи

Я лишь боюсь, что в неведомых странах

Мы разминёмся с тобою случайно.

А за окном уж рассвет пламенеет

И облака вдаль бегут, как фрегаты,

Я с каждым днем понемногу старею,

А ты всё такая же, как когда-то.

Неприкаянный

Когда природа выплачется вдоволь

И сбросит пожелтевшую листву,

Я загляну в твоё окошко снова,

А ты отрежешь девичью косу

И раскраснеешься, как спелая рябина,

И улыбнёшься снежностью зимы,

И, словно в сказках, криком журавлиным

Вспорхнёшь над милым краешком земли.

И улетишь в неведомые дали,

Сквозь снег, сквозь лёд, сквозь злые холода,

Лишь через год напишешь, чтоб не ждали,

И не вернёшься больше никогда,

А я пропью последнюю рубаху

И брошусь в прорубь на краю зимы,

И где-то под затопленной корягой

Напьюсь студёной, как февраль, воды.

Природа будет весело смеяться,

Шуметь ручьями, шелестеть листвой,

И я со дна ей буду улыбаться

За то, что стала верной мне женой.

Нет более надежды и любви

Я, может быть, к тебе ещё вернусь,

Но лишь на несколько недолгих дней,

Какая-то неведомая грусть

Нахлынет с золотых полей.

И, окунувшись с головой в простор,

Я убегу, куда глаза глядят,

Я не бродяга, ни палач, ни вор,

Но нет уж мне пути назад.

Дубрав знакомые услышав голоса,

Я разревусь, как двадцать лет назад,

Печально улыбнутся небеса

И голубые мокрые глаза

Навек закроются в чужой степи

И места в них не будет синеве,

Лишь только жухлый полевой ковыль

Невольно будет помнить обо мне.

Тигровая шкура

Я брошу тигровую шкуру на пол

И ты упадёшь в её мягкие лапы,

И будешь мурлыкать и нежно царапать,

Как дикая кошка с Тибетских хребтов.

Когда по саванне проходят слоны

И клонится день в напряжении сонном,

Я наблюдаю при свете луны

Твои очертания на небосклоне.

Туманным созвездьем из детства спешит

Через Европу и через Сахару

Пустая, нелепая, глупая жизнь.

Тогда я был молод – теперь я уж старый.

В надёжный приют из тенистых шатров

Под бронзовой прелестью южных загаров

Мы убежим из чужих городов

К заваленной снегом Килиманджаро.

Я буду охотиться на обезьян,

А ты будешь ждать меня в нашей берлоге

И нежно царапаться по вечерам,

И тихо мурлыкать на шкуре тигровой.

Хулиганское

(подражание Есенину)

Распрощался с юностью кудрявой,

С зеленью молоденьких берёз,

По ночам зарёванный и пьяный

Под твоим окном скулю, как пёс.

Месяц с лошадиными глазами

Смотрит на тебя через окно.

Ничего не говори – я знаю,

Что меня не любишь ты давно.

И, умывшись горькими слезами,

Закружившись в карусели дней,

Матерными, пьяными стихами

Расскажу я о любви своей.

Как когда-то целовала нежно

В губы ароматом тополей,

Как ласкала кудри ветром снежным

С запорошенных, непаханых полей,

Как любила преданно и верно,

А потом забыла навсегда.

Оттого и стал таким я скверным,

Оттого и вся моя беда,

Оттого и пью теперь с ворами,

Оттого пишу теперь стихи

И с растрёпанными русыми кудрями,

И с глазами, что от слёз давно сухи,

Я читаю их бродягам в подворотнях

И под хохот проституток в кабаках.

Да, я стал теперь поэтом модным,

Хулиганы меня носят на руках.

Так пляши в развратном танце сука,

Соблазняй до одури в висках,

Но в моей груди тоска и скука

От любви, распятой на досках.

И тебе за это дам я в рожу,

Кровью вымазав и платье, и кулак.

И воткнут в живот мне финский ножик

Наконец в одной из пьяных драк.

Ну а если я не сдохну, всё же,

Брошенный на растерзанье псам,

То июльским вечером погожим

Удавлюсь верёвкою я сам.

И меня ты больше не увидишь,

И не вспомнишь больше никогда.

И на небе разноцветным дышлом

Засверкает радуги дуга.

Пусть дождями зарыдает осень,

Листьев золотом засыплет небеса,

Пусть в земле мне черви тело гложут,

Путаясь в кудрявых волосах.

Эрнсту

Научи меня воевать, Эрнест,

Так, как воевал ты сам,

Глядя смерти в глаза,

Я прошу тебя — научи.

Научи меня стрелять, Эрнест,

Из-за кипарисов по диким быкам,

С первого выстрела наповал,

Я прошу тебя — научи.

Научи меня писать, Эрнест,

Так, как писал ты сам,

Отдавая всю силу словам,

Я прошу тебя — научи.

Научи не прощать, Эрнест,

Ни предателям, ни врагам,

Не верить лживым слезам,

Я прошу тебя — научи.

Научи меня ненавидеть, Эрнест,

Для чего я не знаю сам,

Ненависть сжигает сердца,

Всё равно, прошу — научи.

Научи меня любить, Эрнест,

Так, как любил ты сам,

Поднимаясь от чувств к небесам

Я прошу тебя — научи.

Научи меня всему, Эрнест,

Всему-всему научи,

Только не молчи, Эрнест,

Я прошу тебя: не молчи.

Одалиска

Твои глаза – два лунных диска

Под звёздным небом покрывала,

Закрой их лучше, Одалиска,

Чтоб нагота нас не смущала.

Сегодня не хочу я слушать

Твоей Шахеризады сказки,

Ты лучше вылечи мне душу

Своею красотой и лаской,

Своею огненною страстью

И мёдом поцелуев нежных,

Плени меня своею властью

Под покрывалом без одежды.

Кровавым яблоком заката

Твоя улыбка пламенеет

Над минаретами Багдада.

И в моей сумрачной постели

В лучах божественной Ириды

На простыне под покрывалом

Цветут сады Семирамиды,

Где ты ни раз уже бывала.

И в час блаженства забывала

О горькой участи рабыни

Под куполом из покрывала,

Таким же, как и небо синим.

И лёгкой поступью неслышной

В лучах рассветных исчезала

И забывала всё, что было,

Чтоб ночью всё начать сначала.

Где ты теперь, моя Гетера?

С кем делишь кров и своё ложе?

Оставь в покое моё сердце,

Я ничего тебе не должен.

Дифирамб

Ты Дионису пела дифирамбы,

Лозою виноградною сплетая

Слова в двустопные хромые ямбы,

И в темноте ждала совсем нагая,

Укрывшись теплой шкурою козлиной,

Когда на небе запылают звезды

Над сонною Нисейскою долиной,

Сжигая пламенем туманов проседь,

Чтобы впустить в младое свое лоно

Весны, огнем цветущей, дуновенье

И с наслажденьем боль исторгнуть стоном,

И слиться с ней хотя бы на мгновенье.

Но Орион с толпой Гиад игривых

Разбудит день и всё проснётся разом,

И выползут из нор своих сатиры,

И сонм менад, невидимых для глаза,

Вспорхнет с ветвей многоголосым роем

Над белоснежною вершиной Нисы,

И хлынут все бурлящею волною

Встречать всегда хмельного Диониса.

Он явится, как гром с небес, сверкая

Огнем и светом, в алой колеснице,

Десницею своей провозглашая

Всем пробужденье утренней зарницы.

На голове его венец из винограда

И тирс в его руках плющом увитый,

А на осле в объятиях дриады

Старик Силен его учитель знаменитый.

Под звуки флейт, свирелей и тимпанов

Закружатся сатиры в дикой пляске,

Кружа менад от счастья полупьяных

И от любви, и поцелуев страстных.

И опрокинутся бездонные сосуды

В кувшины и на вспаханную землю,

И жизнью расцветёт весна повсюду,

И прорастёт оброненное семя

Любовью, счастьем, радостью земною,

Благоуханием природы юной,

Кудрявой виноградною лозою

И шелковистою травою тонкорунной.

И ты вплетёшь в златые свои кудри

Бутоны роз и гроздья винограда,

И маслом из олив и незабудок

Натрёшь себя, и утренней прохладой

По кронам эвкалиптов и платанов

Ты устремишься вслед за Дионисом,

И на мечах героев и тиранов

Ты засверкаешь радостью лучистой,

И вся сгоришь в своих лучах рассветных,

От счастья и любви к нему пылая,

А он пройдет и даже не заметит,

И никогда об этом не узнает.

И все ветра: Зефир, Борей и Нот

Развеют прах твой по долине Нисы,

И ты родишься ровно через год,

Чтоб вновь встречать хмельного Диониса.

Цветок зла

(подражание Бодлеру)

Ты слишком дурновата, чтобы быть

Красавицей, и слишком грубовата,

Чтобы прелестницею быть, но одного

Тебе достаточно лишь взгляда,

Чтоб страстью грязною и пагубной пленить

Иль ангела, иль демона, иль гада.

В твоих глазах бесовски колдовских

Желанная утеха и услада,

Бездонная, как ночь кошмарных снов,

И чёрная, как подземелья ада.

Для каждого, кто окунулся в них,

Иль ангела, иль демона, иль гада

Спасенья нет в плену твоих оков.

От жажды наслаждения до праха

Один лишь шаг. Но всякий в них готов,

Не думая, низринуться без страха,

Чтоб сгинуть там. И это ль не награда

Для ангела, для демона, для гада?

Очищение

(подражание Бодлеру)

Я цитрою своею доброту

Пытался пробудить в тебе, но тщетно

Искал я красоту в обличье бледном,

Греховную не замечая наготу.

Ты разжигала ядовитый тлен

В душе моей так скорбно безутешной;

И я мечтал попасть в порочный плен

Твоих желаний и капризов грешных.

А в эмпиреях падшая душа

Летала и просила о прощеньи

Средь ангелов полупрозрачной тенью,

От счастья и восторга трепеща,

Предчувствуя минуту очищенья.

Что может быть достойней восхищенья?

Амазонка

Там, где в небе маленькая дверца

Прячется от глаз в слоях озона,

Я тебе отдам частицу сердца,

Ты моя смешная Амазонка.

Дней прошедших сосчитать не в силах,

Сколько нам осталось Бог лишь знает,

Не жалею я о том, что было,

Не боюсь того, что ожидает.

Ты уж далеко теперь отсюда,

Понт Эвксинский греет твои руки

И двугорбые везут тебя верблюды

Прочь от городской дремотной скуки

И с тобой увозят моё сердце,

Полное надежды и печали.

Там, где в небе маленькая дверца,

Нас с тобою ангелы венчали.

Ты тогда была ещё девчонкой,

Грудь твою сожгли в огне щипцами,

Чтобы не мешала стрелам звонким

Пролетать под голубыми небесами.

Ты не знала жалости и страха,

Как волчица, шла по загнанному следу

И пьянела от любви в объятьях Вакха,

И в сраженьях за собой вела победу.

Но предательства продажная улыбка

Улыбнулась и набросила удавку.

И на вавилонском чёрном рынке

Там тебя купил купец из Дакки.

Ты моя смешная Амазонка,

Спи спокойно, ты свободна, Бог с тобою,

Ты вернёшь и царство и корону

Справедливости безжалостной рукою,

И когда-нибудь в зените своей славы

Вспомни обо мне в своих чертогах,

Вспомни, как нас ангелы венчали

В небесах у райского порога.

Попробуй понять себя

Армену Григоряну

Где бы ты ни был,

В джунглях или в саванне,

Или на мягком диване

В своём кабинете

С сигарой в зубах

Или с ромом в стакане,

Помни, мой друг, что где-то

На белом свете

Есть тот,

Кто всё это видит и знает,

Тот, кто за всё это в полном ответе.

А ещё есть тот,

Кто по ночам,

Глядя на звёздное небо,

Думает о самом главном

И просто мечтает.

Он тоже многое видит

И многое понимает.

А ещё есть тот,

Кто во сне летает,

Касаясь крылом звёздного неба,

И из-под купола наблюдает

За тем,

Как внизу копошатся букашки,

Карабкаясь друг на друга,

Как они лапками тянутся к свету,

Но свет их не греет

И не дарит надежды,

Свет безнадежно мерцает.

А ещё есть тот,

Кто, слоняясь по склону дня,

Пытается заглянуть в себя,

И думает, что многое увидит там,

И пытается себя понять,

И построить свой храм,

И хочет научиться жить, любя,

И просто любить,

Хочет научиться жить.

Всяких чудаков хватает на свете,

И, может быть,

Ты один из них,

Но об этом знает,

Лишь тот,

Кто за всё это в полном ответе,

Тот, кто за нами

Из-под небесного купола наблюдает.

Скрещенье судеб

Миле Машновой

Ты куришь опиум, а я курю гашиш

И от безделья заплетаю рифмы в банты,

Ты на груди моей материком лежишь

И над тобою держат горизонт атланты.

Ты на груди моей тихонечко сопишь

И в полумраке невесомость тонет,

Ты куришь опиум, а я люблю гашиш

И влажное тепло твоих ладоней.

Как ни беги, но от себя не убежишь

И лет прошедших не вернуть назад,

Ты куришь опиум, а я люблю гашиш

И губ твоих морфейный аромат.

Варшава, Харьков, Лиссабон, Париж,

Досадные пунктиры наших судеб,

Ты куришь опиум, а я курю гашиш

И думаю о том, что завтра будет.

А завтра будет снова та же жизнь

И больше ничего, увы, не будет,

Ты куришь опиум, а я курю гашиш,

Такое странное у нас скрещенье судеб.

Устал я жить в чужом краю

Миле Машновой

Мила,

Расскажи о том, как всё это было,

Расскажи о том, как сильно его ты любила,

Расскажи о том, как сильно тебя он любил,

Расскажи о том, каким красавцем он был,

Как коней на Днепр купать он водил,

Как быка кулаком валил,

Как на медведя один ходил,

Расскажи о том, как он силён был и смел,

Как голосисто пел,

Как в огонь на Купала скакал,

Как залихватски плясал,

Расскажи о том, как любил он тебя и ласкал,

Как жарко тебя обнимал,

И как сладко тебя целовал,

Расскажи о том, как вы сильно друг друга любили

И как долго и счастливо жили,

А потом, словно кто-то его подменил,

Расскажи о том, как он загулял и запил,

И как по пьяному, по-дурацки,

Его зарезали из-за шлюхи кабацкой,

Расскажи о том, как ты его хоронила,

На высоком кургане его могила,

Оттуда видны и Днепр, и Чёрного моря равнина,

И Полесье, и Карпатские горы, и вся Украина.

Мила,

Расскажи, почему ты его не простила,

Расскажи о том, как сильно его ты любила,

Расскажи о том, каким красавцем он был,

Расскажи о том, как сильно тебя он любил.