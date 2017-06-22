Владислав Кураш, Мила Машнова | Поэзия сердец

Об авторе

Член МСПУ, Автор сборников стихотворений «НеОна» (Харьков, 2013 г.), «Синдром Адели» (Вестфалия, Онтарио, 2016 г.), золотой призер международного ежегодного творческого конкурса «Грани мастерства» (2015 г.), золотой призер международного поэтического конкурса «Аптека, улица, фонарь» к 135-летию со дня рождения А. Блока. (Вестфалия, 2016 г.), финалист поэтического конкурса «Автор года-2015» (Москва, 2016 г.).

Публикации: «45-я параллель», «Край городов», «Эдита Гельзен», «День Литературы», «Ликбез», «Мост», «Дніпро», «Ступени», «Бельские просторы», «Зарубежные задворки», «Дарьял», «Наше поколение», «Север», «Сура», «Чорнильна хвиля», «Лава» и пр.

Мой любимый поэт

Ты — настоящий поэт.

Ты куришь свои стихи,

в отсутствие сигарет.

Черновиков «косяки»,

Тлеют, дымят, горят(!),

Истиною казня…

Слово твоё — снаряд,

Брошенный в урну дня.

Лёгкие. .. налегке

Выкашлять можешь их.

«Кто я? Пера лакей!

Рифмы, гляди, остриг!».

Вползает в окно рассвет.

Признанья твои тихи:

«Ты — настоящий Поэт.

А я лишь курю стихи…»

Харьков

4 июня 2017

Об авторе

Кураш Владислав Игоревич (9 июля 1974, Украина) – современный украинский писатель. Потомок древнего литовского княжеского рода Кураш, берущего свои корни из династии Ягеллонов, родоначальником которой был Великий Князь Литовский и Король Польский Владислав II Ягайло. Первый украинский русскоязычный писатель минималист.

После окончания школы работал продавцом в супермаркете, почтальоном, уборщиком в пивном баре, грузчиком на кондитерской фабрике, матросом на рыболовецком судне. Плавал к берегам Африки, Латинской Америки, берегам Японии и в северные моря. Учился. Получил три высших образования. После этого ездил в Германию, Францию, Испанию. Долгое время жил в Португалии. Работал на виноградниках, на апельсиновых плантациях, в каменоломнях, дрался на ринге за деньги. Потом уехал в Польшу. Принимал участие в археологических экспедициях, проводивших раскопки древних поселений ляхов и полян, поиск массовых захоронений жертв нацизма. Работал забойщиком в угольной шахте, докером в порту. Жил в горах. Занимался промысловой охотой.

В своих произведениях использовал богатый жизненный опыт и впечатления. Регулярно публикуется с 2007 года — во множестве журналов, газет и альманахов России, США, Израиля, Германии, Чехии. Участник и победитель десятков международных литературных конкурсов. О нём писали в газетах и журналах Украины, Белоруссии и Израиля. В 2013 году вышел сборник рассказов «Дети судьбы».

Скрещенье судеб

Ты куришь опиум, а я курю гашиш

И от безделья заплетаю рифмы в банты,

Ты на груди моей материком лежишь

И над тобою держат горизонт атланты.

Ты на груди моей тихонечко сопишь

И в полумраке невесомость тонет,

Ты куришь опиум, а я люблю гашиш

И влажное тепло твоих ладоней.

Как ни беги, но от себя не убежишь

И лет прошедших не вернуть назад,

Ты куришь опиум, а я люблю гашиш

И губ твоих морфейный аромат.

Варшава, Харьков, Лиссабон, Париж,

Досадные пунктиры наших судеб,

Ты куришь опиум, а я курю гашиш

И думаю о том, что завтра будет.

А завтра будет снова та же жизнь

И больше ничего, увы, не будет,

Ты куришь опиум, а я курю гашиш,

Такое странное у нас скрещенье судеб.

Варшава

7 июня 2017