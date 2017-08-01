Картины Владимира Золотухина

Родился 28 ноября 1963 года в Хабаровске. Рисовал с раннего детства. В 1987 году, после трех лет работы инженером-океанологом, приехал в Ленинград, чтобы поступить в Высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной (ныне Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица).

Через год принял участие в первой выставке, в ДК Газа (1987 год). Всего в 90-е годы у художника состоялось 18 выставок: восемь в Петербурге, в том числе две в Доме архитекторов, в Английском клубе, две — в Финляндии, по одной в Германии, Швеции, Испании…

С 1989 года обучался в Мухинском училище на факультете дизайна (защитил диплом в 1998 году) и с увлечением занимался графическим дизайном. В начале 90-х пополнил свои знания в Европе: 1993 год — Берлинская Артшулле, курс Public relations & Sales promotion (в рамках культурного обмена с СПбГХПА).

С 1994 успешно сотрудничал с различными СМИ, как художник, дизайнер и фотограф, и создавал собственные издательские проекты. В списке изданий первый глянцевый журнал в Петербурге ― «Интербизнес» (арт-директор), «Линия Полета», Laguna Dominicana (Доминиканская республика, «ЛАЙМ», «Мобильные Новости», «Русские Эмираты», «Деловые Эмираты» (ОАЭ, г. Дубай), издания издательского дома «Шанс», журналы «На Невском», «Free-Тайм». Был он арт-директором в первой в городе коммерческой типографии полного цикла ― МСТ. Им разработаны и воплощены визуальные концепции нескольких рекламных компаний. Кроме разработки креативных концепций полиграфической продукции и их воплощения, Владимир занимался преподаванием ― в «Мухе» по специальности «Композиция» и в ИНЖЕКОНе (компьютерная графика), создавал собственные проекты (журналы «Капитан», Sale) и совершенствовался как профессиональный фотограф. Его фотоработы можно встретить практически во всех перечисленных выше изданиях.

2015 год повернул его «вектор творчества» в область изобразительного искусства: на первый план вышло именно художественное творчество. Владимир вернулся и к активной выставочной деятельности, чему свидетельством — несколько успешных проектов.

Художественное образование:

1989–1998 СПбГХПА, Санкт-Петербург, факультет: дизайн; специальность: дизайнер

1993 Берлинская Артшулле, Германия, курс Public relations & Sales promotion

1995 Типография ЭССА (Финляндия), курс Рrepress technology

Основные проведённые выставки:

25.12.2016–28.02.2017, «Три комнаты», арт-отель «Грифон», г. Санкт-Петербург.

2016, ноябрь-декабрь: «Гофманиана Z», арт-кафе «Книги и кофе», г. С-Петербург.

2016, ноябрь-декабрь (коллективная): «Осень-2016» (ВЦ Союза Художников), г. С-Петербург.

2016, октябрь (коллективная): «Восьмой день творения. Пролог», галерея IVANICH, г. С-Петербург.

2016, август: «Тени», Old Stoker bar, г. С-Петербург.

2016, май: «777 лье вокруг света», галерея IVANICH, г. С-Петербург.

2016, апрель: «Хронос и труба», 1 библиотека Приморского района, г. С-Петербург.

2016, март: АО «Гипроспецгаз», г. С-Петербург.

2015, декабрь: «Слово, мертвый лист…», арт-пространство «Балкон», г. С-Петербург.

2015, ноябрь: «Чувство снега», арт-пространство «Имажинариум», г. С-Петербург.

2015, ноябрь (коллективная): Второй международный Фестиваль искусств «Живой Финский залив», творческий кластер «Артмуза», г. С-Петербург.

2015, июль: единый проект «Иллюстрации к ненаписанным книгам», арт-кафе «Книги и кофе», выставочный зал библиотеки Кировских островов, выставочный центр библиотеки им. Маяковского, г. С-Петербург.

2015, март: «Бегство из дворца. Посвящается Ане», арт-пространство «Балкон», г. С-Петербург.

2015, апрель (коллективная): IV Биеннале «Фехтование в искусстве» в Центре искусства и музыки ЦГПБ им. В. В. Маяковского, г. С-Петербург.

2014, декабрь (коллективная): ресторан «Гэтсби», г. С-Петербург.

2004: Петровский форт, г. С-Петербург.

2003: Союз дизайнеров, г. С-Петербург.

2000: Хаммер центр, г. Москва.

1999: Дом Мод, г. С-Петербург.

1998: Дом Мод, г. С-Петербург.

1997: Дом Мод, г. С-Петербург.

1996: Частная галерея, г. Хельсинки

1995: Школа искусств, г. Берлин

1994: Культурный центр Маннергейма, г. Хельсинки

1994: Арт-Центр, г. Стокгольм

1993: Дом Архитекторов, г. С-Петербург

1992: Частная галерея, г. Дюссельдорф

1992: ДК 1 пятилетки, г. С-Петербург.

1991: ДК Газа, г. С-Петербург.

Профессионалы о художнике

Владимир Золотухин — художник свободных пластических форм. Узнаваемый, но недоступный познанию мир. Бессознательные образы, доверенные руке, рождают линию и превращаются в замысловатый рисунок. Сочетание лаконичности и хитросплетений. Образное высказывание с многоточием в конце. Таков, на мой взгляд, художественный мир автора.

Но самое важное в его работах то, что они оставляют зрителю пространство для собственного ассоциативного творчества, вглядывания и проникновения.

Рисунки устроены, как калейдоскоп или узор на морозном стекле. В них отсутствуют категории пространства и времени, но, несмотря на это, работы Владимира Золотухина безусловно современны. Может быть, в силу своей мозаичности, так характерной для сознания сегодняшнего человека.

Каждая из работ демонстрирует множественность состояний, совершенно различных по своей динамике и энергетической наполненности. При безусловной целостности пластического образа рисунки можно рассматривать детально, вдумываясь в логику композиции. Понятие о фактуре и даже сущности предметного мира весьма размыты и почти абстрактны. Художник как бы конкретизирует образы, рождающиеся в мгновение между сном и явью. Изменчивый и ускользающий зрительный ряд с подкупающей искренностью открывает для нас глубоко внутренний мир художника.

В то же время произведения Владимира Золотухина лишены агрессивной эгоцентричности. Именно этим, мне кажется, объясняется их зрительная «экологичность», то есть, уместность в любом интерьере.

Завораживающая своей причудливостью изогнутость каждой линии напоминает нам об эстетике модерна, которая вновь становится актуальной.

Марина Пассет

Присущая Владимиру Золотухину техника является прямым продолжением творчества мастеров модерна, графиков Альфонсо Мухи, Обри Бердслея и других графиков эпохи ар-нуво и врт-деко. Однако Золотухин предлагает нечто совершенно самостоятельное, как и его искусство. Его техника позволит не только начать рисовать, но и понять смысл линии, ее энергию и жизнь. Это сродни японскому бусидо и китайской каллиграфии, европейскому «быстрому наброску» и буддистскому созерцанию внутреннего «я».

Газета «Час пик», 2001 г.