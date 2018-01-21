Владимир Романов | Кот без сапог (из цикла «Домашние любимцы»)

Об авторе

Романов Владимир. Родился в Беларуси. Родным городом считаю Брест. В настоящее время живу в г. Луцк, Украина. Подполковник в отставке. После службы в армии работал в коммерческих структурах финансовой направленности. Образование высшее (техническое, менеджмент). Закончил курсы брокеров и аналитиков по ценным бумагам. С 2005 года с переменным успехом занимаюсь фрилансом. Имею опыт публикаций в интернет СМИ, веду блог на тематическом форуме.

Кот без сапог (из цикла «Домашние любимцы»)

Василий лежал на подоконнике. За окном моросил дождь. Было видно, что осень никак не распрощается и не уйдет прочь, а ей на смену придет наконец-таки настоящая зима, накинув белый покров на остывшую землю. Но снега не было. Ни на Покрова, ни на Михайла, ни на Савву, ни на Варвару, ни на Николая. Бесснежным оказался и Новый год. Рождество тоже будет серым и будничным…

Кстати, о Рождестве. Василий, как ни пытался, никак не мог понять, почему Рождества два, а Новый год — один. И как будет правильно: сначала Рождество, потом — Новый год? Или наоборот: сначала Новый год, потом Рождество? И можно ли все это сложить так, чтобы у всех было одинаково? Если все празднуют Рождество в декабре (или почти все), правильно ли остальным праздновать его в январе?

Размышляя об этом феномене, Василий поглядывал в окно. Голые ветки черных от сырости и практически непрерывного дождя деревьев раскачивались под порывами ветра, цеплялись друг за друга и, казалось, пытались оттолкнуться и полететь. Дождь то усиливался, то стихал, но не прекращался полностью. «Да, подумал Василий, в такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит». Собаку не выгонит, а кота? Кота выгонит? Не должен вообще-то. Если он хороший. В смысле, хозяин. Или хозяева.

Хозяева у Василия были хорошие. И вообще, Василий с самого момента своего рождения был котом. Причем не котом Васькой, как кто-то мог подумать, а именно Василием. Чем он сам всегда гордился. В семье Василия рулила мама. Она всем заправляла, всех направляла, при необходимости строила, управляла бюджетом, — в общем, была главной. Мама работала бухгалтером. Папа рулить не любил. А любил он в свободное время полежать на диване, посмотреть телек или видик, посидеть за компом, погонять «танчики». Заняться не какой-то там ерундой, а полезным делом. Мама периодически сгоняла папу с дивана и отправляла то мусор вынести, то в магазин сходить, то еще какие-нибудь трудодни отработать. Папа ворчал и бурчал, но делал. В противном случае получалось себе дороже. Папа очень любил пиво и если что то делал не так, как полагается, рисковал не получить нужную сумму из семейного бюджета. Нет, папа не был подкаблучником, как могло показаться. Но при всем при том, мама была главней. Их взрослый сын учился на программиста на втором курсе местного универа и жил с родителями. Конечно, он с радостью бы пожил отдельно, но … Это «но» было достаточно внушительным и, в первую очередь, по причине недостаточности денежных средств. Раньше, в старших классах школы, деньги «на карман» ему выделяли родители. Став студентом и в удовольствие грызя гранит науки, он стал получать стипендию. Естественно, мама, будучи бухгалтером, сразу отключила его от карманных денег, разумно полагая, что на всем готовом стипендии должно хватить. «Если бы молодость знала если бы старость могла». Мама забыла, как сама была студенткой. Правда, ее путь к высшему образованию был достаточно тернистым и не таким легким, как у сына. Сначала техникум, потом работа, потом заочный ВУЗ, потом еще один ВУЗ… Саму маму родители воспитали в строгости, может быть, поэтому она стала хорошим специалистом и знала, каково зарабатывать деньги. Так что семья у Василия была вполне достойная, и жилось ему там, в общем-то, неплохо. Грех было жаловаться.

Василий потянулся. Пройтись, что ли? Нет, пожалуй полежу еще. На подоконнике тепло и уютно. Это его, Василия, общепризнанное место. Окно утеплено на зиму, под подоконником — батарея отопления. В специальной коробке — постель. Дремать после сытного обеда — мягко и удобно, а для ночного сна — другое место, тоже мягкое и теплое. Но не у окна. И днем там было не интересно. Днем было интересно ходить по квартире, заглядывать во все углы, забираться под кровать. Жаль, в квартире не было мышей. Хотя бы одной, на рассаду. Василий бы ей показал, что такое настоящий кот. Не какой-то там Том, который только и знает, что бегать, а сделать что-то реальное ему не по зубам. О-о-о, Василий совсем не такой. Василий — ого-го-го! Он таких дел может натворить, столько всего наворотить, мало никому не покажется!

В зал из кухни потянуло вкусными запахами. Мама что-то готовила. Что это могло быть? Давайте мыслить логически. Логикой Василий был не обделен: если бы это был рабочий день накануне Рождества, мама бы была на работе — и все было бы иначе. Но сегодня суббота, и пока все домашние спали (кроме, разумеется, Василия) мама дала волю своим кулинарным способностям. А они, надо сказать, были на достаточно высоком уровне. Скорее всего, будет рождественский гусь. С капустой. Запеченный в духовке. В фольге. Со всеми сопутствующими делами. Какими именно, Василий не знал. Но запахи были обалденными. Потом… мясо по-французски. Почему по-французски, Василий не знал. Так же, впрочем, как и то, почему салат «оливье» так называется и почему он считается французским блюдом. Ведь французы его как раз и не готовят. Правда, «оливье» на этот раз не будет. Новый год уже наступил, «оливье» съели, а сейчас, наверное, будет крабовье, ну тот самый, который каждый год 31 декабря по телевизору показывают. «А я так люблю салат из крабов…» И еще будет один салат из всяких очень вкусных вещей. Каких именно, Василий точно не знал, но именно этот салат больше всего любил сын. А «шуба». Как же без «шубы». «Шубу» ставили поближе к папе. Если бы не мама, папа ел бы «шубу» прямо из салатницы! Возле мамы ставили селедку. В одной селедочнице мама нарезала селедку и копченую скумбрию. С лучком и подсолнечным маслом. Конечно, будут еще блюда, но именно эти присутствовали на всех празднествах семьи постоянно.

Всеми этими вкусностями можно будет лакомиться завтра. Василию тоже перепадет, можно не сомневаться. Конечно, Василий не будет сидеть вместе со всеми за столом с ножом и вилкой в лапах. Для котов это не только неприлично, но даже вредно. Вдруг поранит сам себя, что потом будет? Но в его миске для еды будет свеженькая рыбка. Мама не забудет и про мясо, а то надоели эти сухари. Василий — хищник, в конце концов: природа время от времени берет свое.

Вечером вся семья собралась вместе. Понимая важность момента, Василий не грыз своих сухариков. На небе появилась первая звезда, мама разложила по розеткам кутью, полила ее сладкой патокой и вручила каждому. И хотя Василию хотелось и свежей рыбки и вкусного мяса, он был «cattus rationabile» и прекрасно понимал, что: Dura lex, sed lex. Праздник начался. С Рождеством Христовым!

Владимир Романов