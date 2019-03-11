Витамин D: суточная норма витамина
Витамин D – жирорастворимый витамин. Образуется в растениях, содержащих в составе стерин, и в тканях животных. Витамин D принято называть «солнечным», в тканях он образуется именно под воздействием солнечных лучей (ультрафиолета). Поэтому достаточное количества солнечного света способно восполнять запасы витамина. Однако, в условиях малого количества солнечных дней и тепла, у некоторых людей возникает потребность в получении Витамина D из пищи. Особенно важно получать достаточное количество детям.
Влияние на организм
- Основной функцией витамина D является удержание кальция в организме. Что необходимо для крепости костей. Особенно важно в раннем возрасте, во время роста ребенка.
- Также необходим для развития мышц и здоровья зубов.
- Витамин D – лучший природный антидепрессант. Достаточное количество данного витамина снижает утомляемость и апатию.
- Необходим для крепкого иммунитета.
- Принимает участие в работе нервной системы.
- Витамин D важен при лечении псориаза.
Норма потребления
Дети – максимум 10 мкг в день.
Взрослые – 15 мкг в день.
Пожилые люди – 20 мкг в день.
Как восполнить запас Витамина D
- Самый логичный способ – провести какое-то время на солнце. Для синтеза витамина необходимо от 15 минут в день прогуливаться или сидеть на открытом воздухе.
- Для поддержания нормы Витамина D были разработаны специальные витаминные комплексы.
- Употреблять больше продуктов с высоким содержанием Витамина D.
- Рыба (лосось, тунец, сельдь), молоко, растительное молоко, яйца.
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