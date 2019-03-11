Витамин D: суточная норма витамина

Витамин D – жирорастворимый витамин. Образуется в растениях, содержащих в составе стерин, и в тканях животных. Витамин D принято называть «солнечным», в тканях он образуется именно под воздействием солнечных лучей (ультрафиолета). Поэтому достаточное количества солнечного света способно восполнять запасы витамина. Однако, в условиях малого количества солнечных дней и тепла, у некоторых людей возникает потребность в получении Витамина D из пищи. Особенно важно получать достаточное количество детям.

Влияние на организм

Основной функцией витамина D является удержание кальция в организме. Что необходимо для крепости костей. Особенно важно в раннем возрасте, во время роста ребенка.

Также необходим для развития мышц и здоровья зубов.

Витамин D – лучший природный антидепрессант. Достаточное количество данного витамина снижает утомляемость и апатию.

Необходим для крепкого иммунитета.

Принимает участие в работе нервной системы.

Витамин D важен при лечении псориаза.

Норма потребления

Дети – максимум 10 мкг в день.

Взрослые – 15 мкг в день.

Пожилые люди – 20 мкг в день.

Как восполнить запас Витамина D

Самый логичный способ – провести какое-то время на солнце. Для синтеза витамина необходимо от 15 минут в день прогуливаться или сидеть на открытом воздухе.

Для поддержания нормы Витамина D были разработаны специальные витаминные комплексы.

Употреблять больше продуктов с высоким содержанием Витамина D.

Рыба (лосось, тунец, сельдь), молоко, растительное молоко, яйца.

Понравилась статья? Сделайте репост и поделитесь с друзьями!

Источник