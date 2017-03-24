Виктор Хатеновский | Стихи

Коротко об авторе
Виктор Хатеновский. Поэт, актёр. Родился 5 апреля 1958 года в Минске.
В 1978-м – поступил в Белорусский театрально-художественный институт (БГТХИ) на факультет: актёр театра и кино. В январе 1980-го был отчислен из института. Официальная версия отчисления – «по собственному желанию». Неофициальная – «за излишнюю разговорчивость и дурной характер».
В 1985-ом окончил Саратовское театральное училище имени И. А. Слонова по специальности: актёр драматического театра. В 2007-м – после восемнадцатилетнего перерыва – возобновил занятие актёрской деятельностью. В промежутках между вышеобозначенными датами – работал: слесарем-сборщиком, грузчиком, рабочим в геодезической экспедиции, театральным актёром, актёром разговорного жанра, полгода «шабашил» на необъятных просторах Ставропольского края и Карачаево-Черкессии, торговал печатной продукцией в электричках Московской железной дороги, занимался сетевым маркетингом, изучал и преподавал начальные основы тибетской йоги. И – писал стихи, которые на сегодняшний день опубликованы в литературно-художественных журналах, газетах и интернет-альманахах России, Украины, Белоруссии, Германии, Канады,, Молдовы, Чехии, Израиля.
Победитель Международного поэтического конкурса «Лёт лебединый» имени Петра Вегина (Лос-Анджелес, 2014 г.)
Лауреат Международного поэтического интернет-марафона «Сокровенные свирели «45-й параллели» (Ставрополь, 2014 г.)
Победитель (третье место) телевизионной поэтической эстафеты «Вечерние стихи — 2015». (Москва, 2015).
Лауреат IV Международного поэтического конкурса «45-й калибр» имени Георгия Яропольского. (Ставрополь, 2016 г.)
Обладатель Приза парижского литературного альманаха «Глаголъ» — «За литературное мужество!» (Париж, 2016 г.)
Живёт и работает в Москве.
***
Жизнь, как камни, раскидала
Нас. Взбодрив судьбу хлыстом,
Твёрдой поступью вандала
Входит память в старый дом.
Без фанфар, без песнопений,
Раздразнив промозглый тлен,
Входит, бродит… Чьи-то тени
Отделяются от стен.
Прорастает память телом:
Камнем высветлив версту,
Батька в платье чёрно-белом
Грудью тянется к кресту…
Прокричав веселью: «Трогай!»,
Ради нас — в расцвете лет
Свыклась мать с фортуной строгой;
Под Берлином — сгинул дед…
Скорбь неистовствует. Память
То безмолвствует, то вздрог…
Вздрогнув, пробует подправить
Сволочной оскал — дорог.
Жизнь вбивает ногу в стремя,
Грудь рубцует мошкара…
Ах, как сладко пахло Время
В предвкушении добра!
***
Передёрнув затвор беспросветной печали,
К ремеслу пристегнув взвод соломенных вдов,
Как младенца, шесть дней в колыбели качали
Расторопные улицы злых городов
Неустроенный быт, заскорузлость… Саратов,
Красноярск, присмирив к верху поднятый кнут,
В обездоленность лиц, в заторможенность взглядов
Даже видимость жизни уже не вдохнут.
***
День груб, нервозен, обездвижен.
Сдружились с пылью ордена.
Взрывная терпкость спелых вишен,
Как лоб, к руке пригвождена.
Вгрызаясь в чувственную мякоть
С восторгом бешеным, готов
Конквистадор смеяться, плакать,
Пешком отправиться в Ростов,
В Солнечногорск, в Саратов к тётке,
В прохладный сумрак, в синеву —
Чтоб где то там без слёз, без водки
Из сердца выскоблить Москву.
***
Октябрь. Слякоть. Листопад
Флиртует с ветром. День обвалом
Надежд отмечен… Двое спят,
Укрывшись плотным покрывалом.
Ночная мгла не так страшна
Содружеству… В застенках рая
Жена, как смерть, ему нужна;
Ей нужен муж, как боль зубная.
Так — было, есть. Так будет впредь.
Вновь умертвив в октавах звуки,
Она рискует — растолстеть,
А он — состариться от скуки.
***
Набычив лоб, сойдя с ума,
И умертвив в октавах звуки,
Вновь расторопная зима
Ребенком просится на руки.
Она предчувствует разлад…
Кричит: » Юродивый, покуда
В грехах замешкался Пилат
И от судьбы бежит Иуда —
Твори! » Пытаясь мне помочь,
Деревья вскакивают с места…
Вот только странно в эту ночь
Смерть разодета — как невеста.
***
С утра расцвела придорожная ива.
Возможно, чужую предчувствуя боль,
Природа сегодня так красноречива,
Что я над собою теряю контроль.
Забыты тревоги, бег в поисках хлеба;
Надуманный страх безвозвратно исчез.
Мне только бы видеть бездонное небо,
Рассвет и с туманом флиртующий лес.
***
Мгла простёрлась над табло,
Подтверждая многократно —
Здесь, бесспорно, не тепло,
Здесь по-взрослому прохладно
В межсезонье. Здесь с утра,
В борозду вгрызаясь просом,
Смерть впускает медсестра
К пехотинцам и к матросам.
***
С разнузданной страстью к погромам — не споря,
Жизнь растормошив, ты бросаешься в море
Подследственных чувств. Твои бёдра, твой взгляд
С бесстыдством — о ласках земных говорят.
Медведь, впавший в спячку, и тот был разбужен
Твоим восхитительным возгласом,- «Нужен
Мне ты!». В Дюссельдорфе, в Атепцево, в Минске
В честь — вздорной любви — расцветут обелиски.
***
Вдохнув разнузданность бедлама
В кумирню сплетен, склок, интриг,
Премьерша, фея, сволочь, дама
С листа сыграет — Лилю Брик.
Взорвётся текст, прогнутся доски;
Взлохматив рифмой канитель,
С разбега вздорный Маяковский
Нырнёт в проклятую постель.
Жизнь будет, сдвинув занавески,
Как поезд, мчаться под откос…
Всегда найдётся повод веский —
Чтоб в муках корчился Христос.
Спектакль закончится. В буфете
Смыв коньяком подкожный зуд,
Волчицей вскормленные дети
Премьершу — курвой назовут.
***
Голос, взгляд, походка, жесты —
Слепок жизненный… В Белграде
Смерть, схватив костюм невесты,
Льнёт к кладбищенской ограде.
Под стеклом расправив спины,
Подвывая: «Все мы смертны.»,
Розы, астры, георгины
Снова ждут сакральной жертвы.
Затхлый запах влажной тверди
Мозг взрывает криком: «Горько!».
Моцарт, Бах, Чайковский, Верди
Нагнетают страсти… Только
Оглашенным — страх неведом:
Растворившись на погосте,
Будешь — скомканным портретом
Приходить к Отчизне в гости.
***
В декабре, в одном исподнем,
Мрачным утром — невзначай
Выпорхнув из преисподней —
Вместо спирта в крепкий чай
Ткнула мордой: «Недоносок,
Пей! Расплещешь… Побратим,
Станет гроб из жёстких досок
Вечным лежбищем твоим.»
***
Дурная наследственность, взгляд исподлобья;
Бесстрастно, бессмысленно, жуликовато
Хрустят под стеклом бессловесные хлопья,
Как взрывы, в подследственном штате Невада.
Всё так же — в зашторенность чопорных зданий
Прицелившись — ластится зверь високосный
К взволнованным планам народных восстаний…
Ты слышишь — как плачут кремлёвские сосны?!
***
Между борьбой и миром
Не выровняв балласт,
Он вздорным конвоирам
Полцарства не отдаст.
Жесток, немногословен,
Бесстрашен, как бандит,
Нуждой взращённый воин
Весь мир поработит.
Вгрызаясь дерзко, слепо
В кремлёвский перепляс —
Громил врагов в Алеппо,
С землёй сровнял Кавказ.
Он врос в легенды. Даже
Был свят, как божество…
И жизнь — без камуфляжа —
Промчалась сквозь него.