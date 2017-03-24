Виктор Хатеновский | Стихи

Коротко об авторе

Виктор Хатеновский. Поэт, актёр. Родился 5 апреля 1958 года в Минске.

В 1978-м – поступил в Белорусский театрально-художественный институт (БГТХИ) на факультет: актёр театра и кино. В январе 1980-го был отчислен из института. Официальная версия отчисления – «по собственному желанию». Неофициальная – «за излишнюю разговорчивость и дурной характер».

В 1985-ом окончил Саратовское театральное училище имени И. А. Слонова по специальности: актёр драматического театра. В 2007-м – после восемнадцатилетнего перерыва – возобновил занятие актёрской деятельностью. В промежутках между вышеобозначенными датами – работал: слесарем-сборщиком, грузчиком, рабочим в геодезической экспедиции, театральным актёром, актёром разговорного жанра, полгода «шабашил» на необъятных просторах Ставропольского края и Карачаево-Черкессии, торговал печатной продукцией в электричках Московской железной дороги, занимался сетевым маркетингом, изучал и преподавал начальные основы тибетской йоги. И – писал стихи, которые на сегодняшний день опубликованы в литературно-художественных журналах, газетах и интернет-альманахах России, Украины, Белоруссии, Германии, Канады,, Молдовы, Чехии, Израиля.

Победитель Международного поэтического конкурса «Лёт лебединый» имени Петра Вегина (Лос-Анджелес, 2014 г.)

Лауреат Международного поэтического интернет-марафона «Сокровенные свирели «45-й параллели» (Ставрополь, 2014 г.)

Победитель (третье место) телевизионной поэтической эстафеты «Вечерние стихи — 2015». (Москва, 2015).

Лауреат IV Международного поэтического конкурса «45-й калибр» имени Георгия Яропольского. (Ставрополь, 2016 г.)

Обладатель Приза парижского литературного альманаха «Глаголъ» — «За литературное мужество!» (Париж, 2016 г.)

Живёт и работает в Москве.

***

Жизнь, как камни, раскидала

Нас. Взбодрив судьбу хлыстом,

Твёрдой поступью вандала

Входит память в старый дом.

Без фанфар, без песнопений,

Раздразнив промозглый тлен,

Входит, бродит… Чьи-то тени

Отделяются от стен.

Прорастает память телом:

Камнем высветлив версту,

Батька в платье чёрно-белом

Грудью тянется к кресту…

Прокричав веселью: «Трогай!»,

Ради нас — в расцвете лет

Свыклась мать с фортуной строгой;

Под Берлином — сгинул дед…

Скорбь неистовствует. Память

То безмолвствует, то вздрог…

Вздрогнув, пробует подправить

Сволочной оскал — дорог.

Жизнь вбивает ногу в стремя,

Грудь рубцует мошкара…

Ах, как сладко пахло Время

В предвкушении добра!

***

Передёрнув затвор беспросветной печали,

К ремеслу пристегнув взвод соломенных вдов,

Как младенца, шесть дней в колыбели качали

Расторопные улицы злых городов

Неустроенный быт, заскорузлость… Саратов,

Красноярск, присмирив к верху поднятый кнут,

В обездоленность лиц, в заторможенность взглядов

Даже видимость жизни уже не вдохнут.

***

День груб, нервозен, обездвижен.

Сдружились с пылью ордена.

Взрывная терпкость спелых вишен,

Как лоб, к руке пригвождена.

Вгрызаясь в чувственную мякоть

С восторгом бешеным, готов

Конквистадор смеяться, плакать,

Пешком отправиться в Ростов,

В Солнечногорск, в Саратов к тётке,

В прохладный сумрак, в синеву —

Чтоб где то там без слёз, без водки

Из сердца выскоблить Москву.

***

Октябрь. Слякоть. Листопад

Флиртует с ветром. День обвалом

Надежд отмечен… Двое спят,

Укрывшись плотным покрывалом.

Ночная мгла не так страшна

Содружеству… В застенках рая

Жена, как смерть, ему нужна;

Ей нужен муж, как боль зубная.

Так — было, есть. Так будет впредь.

Вновь умертвив в октавах звуки,

Она рискует — растолстеть,

А он — состариться от скуки.

***

Набычив лоб, сойдя с ума,

И умертвив в октавах звуки,

Вновь расторопная зима

Ребенком просится на руки.

Она предчувствует разлад…

Кричит: » Юродивый, покуда

В грехах замешкался Пилат

И от судьбы бежит Иуда —

Твори! » Пытаясь мне помочь,

Деревья вскакивают с места…

Вот только странно в эту ночь

Смерть разодета — как невеста.

***

С утра расцвела придорожная ива.

Возможно, чужую предчувствуя боль,

Природа сегодня так красноречива,

Что я над собою теряю контроль.

Забыты тревоги, бег в поисках хлеба;

Надуманный страх безвозвратно исчез.

Мне только бы видеть бездонное небо,

Рассвет и с туманом флиртующий лес.

***

Мгла простёрлась над табло,

Подтверждая многократно —

Здесь, бесспорно, не тепло,

Здесь по-взрослому прохладно

В межсезонье. Здесь с утра,

В борозду вгрызаясь просом,

Смерть впускает медсестра

К пехотинцам и к матросам.

***

С разнузданной страстью к погромам — не споря,

Жизнь растормошив, ты бросаешься в море

Подследственных чувств. Твои бёдра, твой взгляд

С бесстыдством — о ласках земных говорят.

Медведь, впавший в спячку, и тот был разбужен

Твоим восхитительным возгласом,- «Нужен

Мне ты!». В Дюссельдорфе, в Атепцево, в Минске

В честь — вздорной любви — расцветут обелиски.

***

Вдохнув разнузданность бедлама

В кумирню сплетен, склок, интриг,

Премьерша, фея, сволочь, дама

С листа сыграет — Лилю Брик.

Взорвётся текст, прогнутся доски;

Взлохматив рифмой канитель,

С разбега вздорный Маяковский

Нырнёт в проклятую постель.

Жизнь будет, сдвинув занавески,

Как поезд, мчаться под откос…

Всегда найдётся повод веский —

Чтоб в муках корчился Христос.

Спектакль закончится. В буфете

Смыв коньяком подкожный зуд,

Волчицей вскормленные дети

Премьершу — курвой назовут.

***

Голос, взгляд, походка, жесты —

Слепок жизненный… В Белграде

Смерть, схватив костюм невесты,

Льнёт к кладбищенской ограде.

Под стеклом расправив спины,

Подвывая: «Все мы смертны.»,

Розы, астры, георгины

Снова ждут сакральной жертвы.

Затхлый запах влажной тверди

Мозг взрывает криком: «Горько!».

Моцарт, Бах, Чайковский, Верди

Нагнетают страсти… Только

Оглашенным — страх неведом:

Растворившись на погосте,

Будешь — скомканным портретом

Приходить к Отчизне в гости.

***

В декабре, в одном исподнем,

Мрачным утром — невзначай

Выпорхнув из преисподней —

Вместо спирта в крепкий чай

Ткнула мордой: «Недоносок,

Пей! Расплещешь… Побратим,

Станет гроб из жёстких досок

Вечным лежбищем твоим.»

***

Дурная наследственность, взгляд исподлобья;

Бесстрастно, бессмысленно, жуликовато

Хрустят под стеклом бессловесные хлопья,

Как взрывы, в подследственном штате Невада.

Всё так же — в зашторенность чопорных зданий

Прицелившись — ластится зверь високосный

К взволнованным планам народных восстаний…

Ты слышишь — как плачут кремлёвские сосны?!

***

Между борьбой и миром

Не выровняв балласт,

Он вздорным конвоирам

Полцарства не отдаст.

Жесток, немногословен,

Бесстрашен, как бандит,

Нуждой взращённый воин

Весь мир поработит.

Вгрызаясь дерзко, слепо

В кремлёвский перепляс —

Громил врагов в Алеппо,

С землёй сровнял Кавказ.

Он врос в легенды. Даже

Был свят, как божество…

И жизнь — без камуфляжа —

Промчалась сквозь него.