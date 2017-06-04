Виктор Хатеновский | Стихи

***

Сентябрьским днём иль сентябрьской ночью

Не встретившись с дерзкой вакханкой воочью

В бесхозных, в разросшихся зарослях вишен,

Ты сломлен; ты, как террорист, обездвижен.

Ты — жертва, мишень для спецназовской пули…

А впрочем, в Москве, в Катманду, в Ливерпуле

Всем тем, кто безвременьем на кол подсажен,

Восторженный скрежет бессонниц не страшен.

***

Злых дум — невпроворот.

Не сводня, не служанка,

Мне от штабных щедрот

Ни холодно, ни жарко.

Без слёз, без медсестёр

Скорбят зловеще тени,

Швырнув судьбу в костёр

Дурных хитросплетений.

***

День протрезвел от нашествия сплетен.

Сдуру расторгнув контракт с ремеслом,

Ты, словно мышь подзаборная, беден.

Дом твой давно предназначен на слом.

Вздорный оскал, властно-барские жесты,

Злую, всегдашнюю склонность к борьбе

Ты предпочёл страстным ласкам невесты,

Ставшей — скандально — ненужной тебе.

Время споткнулось в твоей монограмме.

К дерзким надеждам жизнь пригвождена…

Пьянствует вновь с сатанистами в Храме,

Впавшая в мерзость, родная страна.

***

Хватит дрыхнуть, хватит спать! Хоть ещё не утро —

Расколол вечерний сон колокольный звон.

Егеря почти в упор расстреляли Зубра,

Обложив его со всех четырёх сторон.

Кожу с мясом от костей отдирали, рвали

И бросали через стол злым собакам в пасть.

Бабы прыгали на стол, на носки вставали,

Позволяли на себе даже кофты рвать.

Хохот, топот, злобный лай – пьяная потеха

Водку вёдрами лила в рот дырявый… Вдруг

От трёхсотого стакана поперхнулось эхо,

И стальные топоры выпали из рук.

И заглох надсадный лай озверевшей своры,

Шлёт веселье пузыри аж со дна реки;

И, забыв про рудники, сбив со ртов запоры,

Развязали мужики злые языки:

«Пусть на Кронверкском валу захлебнёмся кровью,

Пусть в сибирских лагерях околеем — всё ж

Мы заткнём гнилую пасть светскому злословью,

Окунём святую ложь в старческую дрожь!

Титулованная мразь балуется раем.

Мы, под красный календарь, чтя Господень гроб,

Пашем, сеем, спины гнём, отдыху не знаем,

Да от злости зверю в лоб запускаем дробь.

Хватит дрыхнуть, хватит спать! Громом с колоколен,

Въевшийся в печенки страх, враз – под топоры!

Звонари, давай, давай! Не жалей ладоней!..

Тихо, бабы! Это ж вам не хухры-мухры!»

Бабы — в слёзы, бабы – в плач: «Ой, землёй могильной

Вас на Кронверкском валу забросают!»… Но

По дороге столбовой, по дороге пыльной

Без боязни мужики вышли за село.

Всё ж традициям верны мужики… К тому же

На груди рубахи рвать, чай, не привыкать…

Потоптались за селом в придорожной луже,

Погорланили и вновь – тишь да благодать.

Хватит, бабы, глотки драть! Не тяните жилы!

В равелине кровь со стен смоете не вы:

Звонари в блевоте спят кротки, как могилы,

Мужики в стаканах топят буйные умы.

Племя жалкое рабов, что вам клич Свободы!

Так и будете всю жизнь в страхе спины гнуть.

Взвыли трубы – егеря снова сводят счёты…

Вся надежда на авось да на как-нибудь.

***

…………. Маме, Нине Павловне

Сколько непритворных слёз,

Бедствий, стрессов нервных

Отпрыск ваш Вам преподнёс,

Будучи, во-первых —

Хворым, хрупким, щипцевым,

Вздорным… С колыбели —

Плакальщицы стадом злым

Над блаженным пели:

«Для тебя под Минском вы-

Выдолблена яма!»…

Где б я был, когда б не Вы,

Дорогая мама?!

***

Сегодня вновь, как тридцать лет назад,

Мы будем петь дурными голосами

Про чёрствый хлеб и про вишнёвый сад,

Про заскорузлый быт в смердящем храме;

Про то, как сброд зажравшихся господ

Златым тельцом раздавлен и разрушен;

Про то, что русский коренной народ

Своей стране давно уже не нужен.

***

Благодарю Тя, Господи!

Господь, благодарю —

Её по Красной площади

Не вёл я к алтарю,

И радостью, обещанной

В начале всех начал,

Ты с этой дерзкой женщиной

Меня не обвенчал.

Благодарю Тя, Отче наш —

В стране грехов и грёз

Всё пройдено, всё кончено

Без крови и без слёз.

Доверившись сну вещему —

Слов попусту не трать…

Пролей на эту женщину

Любовь и благодать!

***

…………. Т. П.

Не юродствуй, не остри!

В ночь — без вдохновения —

Буду час, час тридцать три

Размышлять на фене я.

Сможешь ты без трескотни,

Без словесной патоки —

Скукой вскормленные дни —

В Брахмапутре, в Ладоге

Скрыть от шквального огня;

Чтоб узнать смог точно я —

С кем ты выскоблишь меня,

Страсть моя порочная.

***

Судьба, поэт, предрешена.

Признав в тебе единоверца,

Когтит — строптивая жена

Твоё взволнованное сердце.

Взрастёт победа на крови:

Увековечит встреча с бесом

Рождённую не для любви

И ставшую твоим Дантесом.

***

Мне кажется — мы не были знакомы,

Когда, дыша в оконные проёмы

И в полушубок кутаясь овечий,

Мы на алтарь передавали свечи.

Курился ладан. И, как можно строже,

Смотрел на нас всемилостивый Боже…

И я был чужд сомненьям и порокам,

Покуда мы любовь делили с Богом.

***

День вздыбился сугробами.

Мороз воскрес… Метель

Неистовствует — чтобы мы,

Как в прорубь, в канитель

Потешных игр с вакханками

Вгнездились, раздразнив

Асфальт, разбитый танками,

Блиндаж — альтернатив;

Чтоб прошагать жизнь набело,

Не проклинать судьбу…

Чтоб курва-власть не грабила

Страну и голытьбу.

***

Жизнь непроста.

Смерть многогранна.

С верой в Христа

Спит Дона Анна.

Спит Командор.

Скромно и смело

Спят с давних пор

Гамлет, Отелло.

В гроб Дон Гуан

Снёс васильковый,

Модный кафтан.

Для Казановы —

Дочка, жена,

Сваха, невеста —

Где-то нашла

Тихое место…

Сколько их, Бог,

Тех, кто из блюдца

Выпив, не смог

Утром проснуться?!

Выскоблив лбы

Жизненным стажем,

Скоро и — мы

Где-нибудь ляжем.

***

Я был всегда к твоим чудачествам лоялен,

Был терпелив к твоим запросам диким…Ведь

Не многоженец я, как некий Вуди Аллен;

Я мог бы, кажется, терпеть тебя и впредь.

Но — осознал: пора сходить с твоей дороги.

Не надо, милая, твердить мне про любовь!

Твоя любовь… Ты до меня любила многих,

После меня — легко сойдешься с кем-то вновь

***

Стучится ночь в оконное стекло.

Отравлен город сворой негодяев.

И темнота подтрунивает зло

Над городской бессонницей. Бердяев

Невыносим, как боль зубная… Здесь,

Где круглый год спирт заедают салом,

Ты, расчехлив взлохмаченную спесь,

Расправы ждёшь под скользким одеялом?

А, может — мысль к молитве пристегнуть,

И жизнь на прочность испытать — покуда,

Приказом царским прикрывая грудь,

К тебе губами тянется Иуда?!

***

Был дерзок я, как уркаган.

В бескровной схватке с вами —

Краснел, хватался за наган…

Мог землю грызть зубами.

От криков собственных оглох —

Неистовствовал… Следом —

Раскрасил стихотворный слог

Прекрасным чёрным цветом.

Вам трудно мне не сострадать?

Бог — в помощь! Рифмы эти

Грудной братве талдычит мать,

Весь день горланят дети.

Мой стих сильнее топора,

Страшней клыков вампира…

Довольно! Полночь. Спать пора.

Раскурим — трубку мира?!