Весна священная

Двое сидят 31 декабря за час до полуночи. Провожают старый год. Дёрнули по очередной стопке, зажевали оливье, закурили. Надоевший телик выключен, верхний свет тоже. Лишь мерцают трёхцветные диодики ёлочной гирлянды. Тишина. В синей тьме за окном бесшумно падают снежинки. Друзья уже изрядно набрались… впечатлений, и умиротворение охватило их сполна…

– Эх… хорошшшо!.. Скоро весна…

Валера мечтательно вознёс глаза в потолок, куда струился фимиам от сигареты, догорающей у него между пальцами.

– Ты чо, старик, офонарел? Какая на хрен весна? Декабрь еще на дворе. Тебе с водкой надо завязывать…

– Так в ней-то всё и дело

– В чём?

– Да в водке. Смотри сюда, друг мой Коля. Вот через час Новый год – и мы, конечно, выпьем?

– А як же ж…

– Ну, первое, второе января сам бог велел… с бодуна-то. Седьмого – Рождество. Новогодние каникулы и всё такое – 10 дней бухаем законно. После Старый Новый год, затем Крещение, святки – святое дело…

– Ну. А причём тут весна-то. Это всё зима.

– А ты не нукай. Дальше вроде бы дат никаких. Но так думать может только совсем глупый дурак. Потому что на самом деле дальше – целый месяц самого жуткого пьянства. Без повода. Так?

– Ну, так…

– А там 23 февраля, день отречения императора Николая II и оппля – 8 марта. Бухаем. Так?

– Ну, так. Чо ты заладил-то?!..

– Так вот тебе и весна.

– Ха… весна в марте не бывает…

– Молодец. Резонно. А ты не спеши. Дальше-то чо?

– Чо?

– Как чо? Ты чо, вражина, жизнью страны не живёшь?! Дальше — судьбоносное для Расеи событие: избрание нового старого главнюка. А после инга… инагу… инагруац… бля!..

– И-на-у-гу-ра-ци-я… што ли?

– Во! ну, ты молоток! Мы уж столько водки выжрали, а ты выгора… выговариваешь чётко… На чём я остановился?..

– Ну, на этой инаугур…

– …Да-да, помню. Значица, инагурация… ну, типа шапку Мономаха ему напялют, а дальше чо? Повод?

– Повод.

– Опять бухаем. И думаешь, и всё на этом, да?

– Так больше-то и ничего вроде?..

– Ошибаисси, друг мой Коля. Дальше самый главный русский праздник – 1 апреля. Всенародная ржачка. Вот тебе и весна-красна, вот тебе и радость… А там, глядишь, и ручейки зажурчат, и солнышко заиграет, и ландыши бабам…

– Ну, точняк, дружище! Так давай теперь за весну…

И они дёрнули еще по стопарю за наступающую весну. А до наступающего Нового года оставалось ровно 19 минут.

Al Sherpa