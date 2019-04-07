Весенний напиток от отеков и усталости

После долгой и холодной зимы особенно важно пополнить запас витаминов, чтобы помочь организму поддерживать здоровый обмен веществ. Поэтому сочетание имбиря и лимона и является идеальным. Ваша иммунная система поблагодарит вас, если вы начнете регулярно пить этот коктейль.

Лимон — источник витамина С, который помогает защитить иммунную систему и препятствует образованию свободных радикалов, приводящих к развитию раковых заболеваний. Витамин С необходим для формирования коллагена, поэтому он очень полезен для кожи. Лимон полезен при простуде, гриппе и инфекции горла. Витамин способствует образованию желчи, что помогает снизить уровень холестерина. Кроме того, он замедляет процесс старения, предотвращает артрит и развитие аллергии.

Лимон богат калием и благодаря этому помогает стабилизировать давление, питает мозг и нервные клетки. Калий играет важную роль в росте организма, его развитии и в выработке энергии. Продукты, которые богаты калием, помогают сохранять кальций в костях, что очень важно для предотвращения остеопороза. Лимон очищает кишечник, нейтрализует токсины и уничтожает вредные бактерии.

Корень имбиря содержит практически все микро- и макроэлементы, витамины группы В, С, Е, эфирные масла и целый спектр активных веществ. Имбирь обладает согревающим действием, особенно в сочетании с лимоном. Он очищает, снимает тошноту. Эфирные масла в его составе способствуют избавлению от паразитарных заболеваний. Корень предотвращает свертывание крови и существенно снижает уровень плохого холестерина в организме.

Имбирь рекомендуют как средство для профилактики сердечного приступа и инсульта, так как он обладает способностью очищать артерии. Корень данного растения применяется для лечения остеоартрита, борется с разрушением хрящевой ткани, помогает снять воспаление суставов, укрепляет кости. Имбирь снимает отеки и усталость мышц.

Смузи с имбирем. Рецепт

Ингредиенты:

200 г малины замороженной

1 столовая ложка натертого имбиря

сок и цедра 1/2 органического лимона

350 мл альтернативного молока

2 столовые ложки муки (кокосовой, миндальной)

Приготовление:

Очистите имбирь (самый эффективный способ — использовать чайную ложку вместо ножа), а затем натрите его на мелкой терке. Также на мелкой тёрке натрите и цедру половины лимона, выжмите из этой половины сок. Вторую часть вы можете использовать для украшения напитков. Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной консистенции. Наслаждайтесь!

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