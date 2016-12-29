Вера Левинская | В контексте жизненной поэмы…

Избранное

Из поэтического сборника «ПОД СОФИТОМ СОЛНЦА»

***

Зима затеяла рядиться

В алмазно-льдистый свой убор,

И вот глядит не наглядится

В зеркальное стекло озёр

У шали снежной – белой, чистой –

Каймой зубчатой – сизый лес,

И солнце – брошкою лучистой

На синем платьице небес.

***

Узор морозный розов

На утреннем окне.

А с улицы, с берёзы

Доносится ко мне

Чириканье. Там стайка

Голодных воробьёв

Уж верещит: «Хозяйка,

Что завтрак наш, готов?»

Ворчу: «Избаловала!»

Но всё-таки встаю,

Бреду на кухню вяло,

Корм с полки достаю

И – на балкон. Морозно!

Потуже шаль стяну,

Вдохну холодный воздух

И, наконец, проснусь.

Пока я насыпаю

В кормушку им пшено,

Птах-вертолётов стая

Трепещет надо мной.

А с ближнего балкона

Соседский серый кот

Глядит заворожённо:

«Не схватишь, далеко!»

И вот уже у миски

Вовсю кипит галдёж

Со ссорами и писком…

А день-то как хорош!

***

Зимний ветер груб – рвёт дыханье с губ

И сечёт лицо ледяной крупой.

Он трясёт фонарь, и пугливый свет

Не уходит в ночь, рядом мается.

И под всплесками света тусклого

Смерчи белые круговерть ведут,

Словно с кладбища привидения

Заплетают свой танец гибельный.

А метельные флейты злобные

То тоской звучат, то угрозою:

– Берегись, прохожий нечаянный,

На погибель ты в хоровод попал!

Реют саваны, развеваются.

Заслоняют путь, нагоняют жуть,

А за пазуху стынь-рука ползёт,

Пробирается, к сердцу тянется.

И по телу – знобь, и по сердцу – дрожь,

И мерещится, что земля пуста;

Позови – никто не откликнется,

И утонет зов в этой мёртвой тьме.

А уж призраки рвут одежду с плеч,

Веют стужею их объятия,

Но опомнишься: Наваждение! –

И зловещий круг разрывается.

На крыльцо – бегом! И захлопнув дверь,

К ней прислонишься с облегчением.

И вдохнув тепло, осознаешь вновь,

Что за счастье – кров средь зимы иметь.

И душа полна благодарности.

– Помоги, Господь, бедным путникам

И бездомным тем, кому Стужа-Смерть

Ледяной иглой снежный саван шьёт.

Сохрани, Господь, и спаси!..

***

Сегодня я с утра ушла в весну

Ловить цветенье вишен объективом.

Пронизано языческим мотивом,

Пульсировало тело. И волну

Дурмана ноздри втягивали жадно,

Ловила кожа нежное тепло

Лучей. И в каждой клеточке текло,

Росло и набухало всё. Прохладным

И влажным ветер был. И где-то прель.

Отживших листьев смешивалась с дымом.

И птичьей музыкой непобедимой

Звенела синева. Уже апрель

Сходил на нет…

***

Ни ветерка. Чуть слышен

Церковный благовест.

Стоят невесты-вишни

Под зеркалом небес.

И в тонких ручках веток

Подарок от весны:

Венчальные букеты

Крахмальной белизны.

А в небе отраженьем

Их юбок и венков

Застыли без движенья

Охапки облаков.

Ах, вишни кружевные

Под маревом фаты –

Oбразы живые

Девичьей чистоты.



***

Весной душистой, утреннею ранью

Представиться мне хочется цветам.

Не то, чтобы во мне пропал ботаник,

Но хочется их знать по именам,

Благодаря

…. за радость, что дарят.

***

Сирень заполонила город.

Её душистые войска

Перед жарой отступят скоро,

Но победительны пока.

Влюблённости и озаренья

Пленённым заменяют сны,

Рука прощальная весны.

Нам машет веткою сирени.

***

Теплынь, покой и разноцветье.

Паду в июльскую траву

И вправлю неба синеву

В её зелёное оплетье.

А синь полна стрижей. Их лёт

Причудлив, воздух полон трелей.

В траве гудят басами шмели,

И контрапунктом им ведёт

Кузнечик свой пунктир. А с тропки

Я слышу смех и топот ног.

Траву раздвинув, пуделёк

В плечо мне ткнулся носом робко

И вновь исчез. – Лети домой,

На небо, божия коровка!..

Как кашки белые головки

Пахнули сладкою волной!

Полдневный зной, истома, лень.

С куста потерянная лента

Свисает. Dolce far niente* –

Сон в летний день.



* Сладостный досуг (итал.)

****

Было жарко и жёлтой глиной

Среди ржи ржавела дорога.

Небо стригли стрижи. Из лужи

Воду пил жеребёнок рыжий

И, губами сжимая воду,

В ней ловил отраженье солнца.

Но услышав ржание кобылы,

Он взбрыкнул, и комья жуками

Полетели в стороны. Живо

Поскакал и нежно прижался

К боку матери. И с жужжаньем

Отлетели жирные мухи.

Он нащупал живое вымя

И зачмокал, маленький рыжик.

***

Месяц, тонкий и прозрачный,

Схвачен лапой липы мрачной.

Небо вспарывает стриж,

Синь густеет небосвода,

Вновь в окно пахнуло мёдом,

Ночь приводит дрёму-тишь.

Прочерк шин. В беседке старой

Женский смех, аккорд гитары –

Там кокетство и игра.

Вот уже зажглись окошки,

На прогулку вышли кошки,

И с балкона: «Та-ань, пора!..»

***

Вдалеке от пыльных улиц

И от лиц людских тревожных

Я сойду октябрьским утром

На случайном полустанке.

В белом мареве тумана

Я пройду тропинкой росной

Мимо пашни, мимо луга,

Обогну болотце краем.

В тишине (уж птиц не слышно)

Радостно вступлю под кроны

Принаряженного леса,

Красоту его вбирая.

И расступятся деревья,

И пойду, куда придётся,

Набреду в лесу на строчки,

Как на россыпи лисичек.

И сложу слова я в строфы,

Как в лукошко из берёсты,

И возьму с собой. Пусть в доме

Веют запахи грибные,

Пахнет хвоей и тропинкой,

Что пружинит под ногою,

Свежим утренним туманом,

Табаком опавших листьев.

Вспомнит тело, как в движенье,

Оживая, сон стряхнуло,

Как пучки лучей сквозь сосны

Ласкою щеки коснулись,

Как дыханье стало острым,

Ощутимым наслажденьем,

И забилось сердце счастьем:

«Я живу, живу!»

………………………. Поеду!

***

Творят легко, беспечно дети.

Им интересно всё на свете!

Выводит контур карандаш,

На белом. А теперь гуашь

Картинку ярко запестрила.

– Нет, здесь иначе надо было,

Придётся поменять цвета…

Опять не то, опять не так! –

И, смятая рукою сына,

Его мазня летит в корзину,

А на столе уж, бел и чист,

Лёг для рисунка новый лист.

Ведь верно?

Так вот и природа:

Как всё бело в начале года

Как чисто, холодно! Но вот

Весной природа оживёт

И размалюет всё зелёным

И голубым. А для влюблённых

Раскинет горсточку цветов –

И вот её пейзаж готов.

Потом, разнеженная летом,

Луга раскрасит разноцветом,

Добавит золота полям

И брызнет солнцем здесь и там.

А позже, к осени поближе,

Она полюбит ярко-рыжий,

Бордо – покроет ими лес

И затемнит лазурь небес.

Потом от пестроты устанет

И исправлять картинку станет

Дождём и умброй так и сяк.

И всё испортит. Этот брак

Она рукой смахнёт небрежно

И зимним днём метелью снежной

Опять всё выбелит.

Итог

Найдёшь в начале этих строк.

***

В контексте жизненной поэмы

Мы – только разные слова.

У жизни есть идеи, темы,

Мы – часть от сущности едва.

Да впрямь ли мы – «венец творенья»?

Уж так ли человек велик?

Лиши нас воздуха на миг –

И всё: конец стихотворенью!

БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

МОЕЙ ИРОНИИ

Ирония, мой друг!

Была ты мне не лишней –

Нужнее всех подруг,

Полезнее наук,

Спасительней пилюль,

Что доктора пропишут.

Когда казалось мне,

Я всех на милю «круче» –

Хихикал мне в висок

Твой тихий голосок:

«Ну, значит мы – в цене?

И как там носу – в тучах?»

Когда пыталась жить

Не смыслом, а правами,

Рвалась, как дон Кихот.

На мельницы: «Вперёд!» –

Ты – мне: «Не отопить

Вселенную дровами!»

Когда любви туман

Рассеивался быстро,

Ты говорила: «Вот

Нежданный поворот!

Теперь пиши роман:

«Любовь и жизнь артиста».

Интригой подлеца

И хамством идиотки

Учила пренебречь

И, заостряя речь,

Мне в голосе сберечь

Насмешливые нотки.

А шла грозой беда,

И мнилось при оглядке,

Что жизнь, как крестный ход,

Ты: «Смелется, пройдёт!

И в жизни иногда –

Бывают «опечатки».

Ирония моя,

Души моей отвага!

Живи, играй в крови,

На дерзости зови,

Не подводи меня,

Мне, мушкетёру – шпага!

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АД

Ад, поверьте, устроен с комфортом:

Ни геенны, ни пыток. Зачем?

Души смертных бесплотны. И чёрту

Истязать их не нужно совсем

Ад вообще не потом. Он сегодня.

Все грешны, нет святых на земле.

Но в жестокости злей и свободней

Те, чья совесть плутает во мгле.

И зачем человечеству черти?

Предавая, вредя, клевеща.

Истязают друг друга до смерти.

Разве выдержит это душа?

Тащит злобу, как бремя, тело,

А душа в нём изнемогла.

Ей, быть может, взлететь хотелось,

Только крыльев не сберегла.

Свет утратив, бесчестьем стёртый,

Тенью сходит на нет она.

И какому, простите, чёрту

И на кой она чёрт нужна?

Ну а души, что сохранили,

Чистоту и честь – наперёд

Здесь грехи свои искупили.

Ну и где он, тот рай?

Он ждёт?..

***

Оглянулась.

Дорогою жизнь легла

Позади. И на ней маячат

Силуэты тех,

…….. кто что-нибудь значил

Для меня,

С кем я

…….. встречалась и шла,

Кто ушёл

…….. или

……..…….. отстал.

Пригляделась

Памятью сердца и глаз

К располосью теней и света.

Пятна света – успех

……………… и счастье, и лето,

А в тенях –

Зима,

………. безрадостный час,

Сон любви,

………. что явью

………………. не стал.

Усмехнулась:

А я у солнца – в любви!

Разве жизнь мне не улыбалась?

Разве мало людей

……….. хороших попалось?

И дразня,

Шампань

……….. играет в крови,

Свет в душе

……….. жив,

………………. не увял!

Содрогнулась:

А много было теней!

Неудачи, срывы, усталость,

Чья-то злобная зависть –

……….. тоже досталась.

Путь темнят!

Обида –

……….. всего темней! –

На того,

……….. кто

……………… предавал.

Отвернулась,

Щекою ловлю тепло.

Впереди не ложитесь, тени!

Пусть дорогой лучи,

……….. играя в сплетеньях,

Поманят.

Что было –

……….. быльём поросло…

Впереди

……….. закат

……………… засиял.

СЕКУНДЫ

*

Вскачь несётся жизнь-скакун.

Стук копыт – отсчёт секунд.

*

Человек я непритворный,

И поэт я не придворный.

*

Как грустно повторяется всегда:

Из «нынче» мы уходим в «никогда».

*

Когда твой путь пересечёт судьба,

Сдавайся сразу. Тщетна вся борьба.

*

Себе не доверяя в простоте,

Как часто люди верят клевете!

*

Развеять можно клеветы туман.

Но как разоблачить самообман?

*

Отразились в луже небеса…

Знаешь: нет там глуби. Но – краса!..

*

Друг-другу звёзды шлют свои лучи,

Но их пути разводят их в ночи.

*

Нервы – стервы! Сон бежит.

За окном фонарь дрожит…

*

Не молоком и мёдом жизнь течёт,

И радости порой – наперечёт.

*

На сердце нет морщин, но шрамы есть –

От ран былых, когда кровила честь.

*

Зеркало мне прибавляет морщин. –

Женщины стали любезней мужчин.

*

Разбить бы зеркало пора,

Чтоб не дерзило мне с утра!

*

На детях гениев природа отдыхает.

На поколения ей духу не хватает.

*

Не люблю духоты, не люблю суеты,

Не люблю, когда сразу – на “ты”.

*

Кто может честь твою отнять?

Никто. Но бойся потерять!

*

Всю жизнь томлюсь я жаждой совершенства,

И в проблесках его – моё блаженство.

*

И кто это сказал: «Надежда лжива»?

Неправда, ей и верою мы живы!

ПОЭТУ



***

Вслушайся: стихо-творенье…

Чудо жизни отлови

И останови мгновенье

Отражением любви

В зеркале строки.

***

Поэт, живи, как хочешь

Пируй иль голодай,

Храни лишь вдохновенье,

А рукопись продай.

Поэт, пиши, как можешь

От сердца и ума.

И душу не опошлят

Сума или тюрьма.

Поэт, твори, как должен.

История соврёт,

Толпа тебя отвергнет,

Забудет и народ,

Но есть ещё на свете

Хранители души.

Твой стих им путь осветит,

Для них, поэт, пиши.

***

Дул ноябрьский лютый ветер,

Первый снег с дождём мешал.

Появилась на рассвете

Просветлённая душа.

Ей случилось зародиться

Там, где ангелы поют,

Но, услышав зов, спуститься

В жизнь, ноябрь и неуют.

Шла дрожа, дыша в ладошки.

Крылья прижимала мгла,

Но манил огонь в окошке,

Плач ребёнка звал. Вошла

И приникла, и проникла.

«Ты и я, дитя, – одно.

Не тоскуй!» Дитя притихло.

Утро глянуло в окно…

Дальше – жизнь. Даренье света,

Излучение тепла

И призвание поэта.

Нежны бабочки крыла,

Уязвимы. Даже страшно

За неё. Но ведь летит

К солнышку душа отважно!

Бог храни её в пути!

***

Когда поэт рифмует: «Я люблю»,

«Мечтаю», «ненавижу», «я страдаю» –

Не верьте же буквально! Он блуждает

В фантазиях. И выдумку свою

Он в образах словами выражает.

Поэту тесно жить в его судьбе,

Как тесно малышу за партой в школе.

Единственное «я» ему – неволя.

Он сотни судеб выдумал себе

И пережил как собственную долю.

Преобразит банальных лиц черты

И прозу дней его воображенье.

И магия живого вдохновенья

Напишет «гений чистой красоты»

И врежет в память «чудное мгновенье».

Бесчисленны его души миры.

Там были-небыли узор плетётся,

Там стонет ад и рая песня льётся –

В театре нескончаемой игры,

Что издавна поэзией зовётся.

***

Звон серебра столетней давности

Звучит в сегодняшних стихах.

Он ностальгичен. Хаос данностью

Себя являет на холстах,

И Шёнберг нервной какофонией

Шлёт эхо страха до сих пор.

А жизнь покинула гармония…

Прошу, верните До-мажор!

***

Лишь музыке дано оттенки чувства

Нам передать. В Элладе был поэт

С ему послушной лирой неразлучен,

Мы лирикой обязаны певцам.

Но в наши дни мы верим только слову,

Что точно выражает цели дня

И ставит нам задачи. Время чувства

Сердечного ушло. Ему вослед

Мелодия ушла. Довлеет ритм

Однообразный, словно стук машины

Иль грубого соитья, где любовь –

Понятье неуместное.

Как жаль!

***

Подвластен слову смысл, но чувство – нет.

Слова – лишь слабый отзвук чувства, эхо,

Лишь тень живого тела на стене,

Того, что дышит, движется, болит.

Но кто-то всё ж пытается в словах

Поведать миру то, что душу полнит.

И если не услышат речь его,

Он обвинит себя в косноязычье.

Он будет верить в слово, как в дитя;

Его взрастит, лелея, развивая,

И веря, что проникнется оно

Его умом и сокровенным чувством.

Мечтатель проведёт свой век в борьбе

Со слабым словом, веря, что насытит

Его он жизнью, силой и теплом,

И музыкой любви, и ритмом страсти.

Так на земле рождается поэт.