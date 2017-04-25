Вера Левинская | РЕКИ И РЕЧЬ (триптих). Поэма 2 «ХУАНХЭ»



Издавна воды текут по земле

Где их начало, то скрыто во мгле

Сколько с водой утекло и времён

Судеб, событий, племён и имён!..

Cлово людское течёт, как река –

Звонкое эхо и дням, и векам.

Реки – и речь… Вечно им течь,

Память минувшего оберечь.

2. Хуанхэ

– Ну ладно, упрямица, так уж и быть,

Скажу тебе сказку. В далёкой стране

И в давнее время сложили её,

А после по свету молва разнесла…

Вдали на востоке, у края земли,

Где неба и моря смыкается синь,

Где солнце с утра промывает глаза

Пред тем, как по небу пойдёт колесить,

Лежала у моря большая страна –

Весь мир Поднебесной её называл.

Быть может, когда-то упала с небес

Страна эта – столько в ней было чудес!

Природа, как мать, одарила её:

В обширных долинах царило тепло,

Там ветры с морей приносили дожди,

И два урожая давала земля.

В прохладе нагорий леса разрослись,

Там тигр караулил пугливую лань,

Порхали фазаны, паслись кабаны,

А выше — вершины, орлы и простор.

И люду там было, что в море песку! –

Раскосый и смуглый, толковый народ:

Крестьяне, солдаты, купцы, лекаря,

Садовники, пекари – всех и не счесть!

Настроил усердный народ городов

И самый красивый столицею звал.

В ней рос на холме удивительный сад,

Что цвёл непрерывно весь год напролёт!

Вели там дорожки к прозрачным прудам,

Где сонные карпы скользили в воде,

И дикие утки искали свой корм,

И розовый лотос у берега цвёл.

Резные беседки таились в тени

И радугой мостик висел над ручьём

Павлины свои распускали хвосты,

А в гротах фонтаны играли струёй.

Но лучшим в саду был чудесный дворец,

Нефритом и яшмой украшенный весь,

Звенели бубенчики из серебра

Под каждым шатром его загнутых крыш.

Струили курильницы свой аромат

В разубранных пышно покоях его.

А жил во дворце император с семьёй,

Со свитой и стражей, и множеством слуг.

Правитель, известно, правителю – рознь,

Но тот император, о ком разговор,

Был мудрым и добрым. Держава его

При нём процветала, беды не боясь.

Умел он с соседями дружбу вести

И миром превыше всего дорожил.

Он славы геройской совсем не искал

И в бой генералов своих не пускал.

Зато караваны товары везли:

И рис, и ревень, и фарфор, и шелка.

От пошлин торговых ломилась казна,

И рисом крестьянин набил закрома.

Чтоб мир укрепить, семерых сыновей

Женил на принцессах соседних земель

И жил он спокойно. Но тут подросла

И стала красавицей младшая дочь.

А в дочке не чаял правитель души

И баловал очень. Почтительный двор

Смотрел на принцессу глазами отца,

Хвалил и старался во всём угодить.

И лишь императора старая мать,

Что чинный порядок блюла при дворе

И знала, что можно принцессам – что нет,

Порою сердилась на внучку всерьёз.

«Уж взрослою смотрит, а сердцем – дитя!

Как жаль, что давно умерла её мать!

Растёт непоседа, не зная «нельзя»,

Беспечна, игрива, а жизнь – не игра!»

И внучку бранила: «Ужо погоди!

Вот выдадим замуж – проказам конец!

Муж быстро сумеет тебе объяснить,

Что можно, прилично и должно жене.

А с мужем не спорят. Что скажет – закон!

Он в жизни и смерти жене господин…»

Принцесса пугалась от этих речей

И день или два себя чинно вела,

Не дольше. Скажу по секрету тебе:

Учёба принцессе в досаду была,

А правила скучны. И трудно её

Наставникам было зазвать на урок.

Писала принцесса и криво, и вкось,

Считала небрежно. Но хуже того –

Не помнила подвигов предков своих

И все рукоделья терпеть не могла!

Охотней принцесса бежала к пруду,

Где карпов любила она покормить,

Носилась по саду с огромным сачком

За бабочкой – потная и босиком.

Как рыбка, принцесса ныряла в волну,

Взбиралась на скалы, рискуя упасть,

Охотилась с братьями ранней зарёй

И пела, как птичка, весь день напролёт.

А свита усталая, еле дыша,

За ней торопилась, взывая к богам

И их укоряя, что дали они

Принцессе такой непоседливый нрав!

Вот так и велось. Но однажды с утра,

Когда император корону надел

И, сидя на троне, послов принимал,

Три грамоты были ему вручены.

Писал императору северный хан

Сурово и просто, что ищет жену,

Что если сроднятся, то будет всегда

Стране Поднебесной союзником он.

Из южного царства любезный раджа

В посланье узором изысканных слов

Прекрасной принцессе свой трон предлагал

Отцу же – всё то же, что северный хан.

Каган из степей, что на запад легли,

Принцессу считал наречённой своей.

Он страстно принцессу манил в свой удел,

Но больше других предложить не сумел.

Созвал император министров своих

И после совета принцессе сказал,

Что скоро приедут её женихи,

И нужно ей выбрать из них одного.

Тут девушка вспомнила бабкину речь

О том, каково это – замужем жить,

И им заявила, что замуж она

Не хочет идти ни сейчас, ни потом.

Отец возразил ей: «Придётся, дитя!

Я не был бы мудрым, когда б отказал

Таким благородным, достойным мужам,

Нанёс бы обиду и нажил врагов».

И тут все заметили – поздно и вдруг,

Что очень строптива принцесса у них

И что не имеет понятий она

О сане и долге совсем никаких!

Не зная дотоле отказа ни в чём,

Принцесса рыдала, сказалась больной,

Не ела, худела… Но твёрд был отец

И всех женихов на смотрины созвал.

В парадном наряде, на троне большом

Воссел император в назначенный день.

Принцессу у ног усадили его –

Дары принимать, жениха выбирать.

В жемчужном уборе и жёлтых шелках,

В блестящих браслетах на тонких руках

Сидела принцесса – прелестней цветка.

Ещё бы улыбку – и лучше уж нет!

Вот хан из суровых таёжных земель

Вошёл, поклонился, а слуги его

Пред троном раскинули чудо-меха:

Собольи да куньи, да чёрных лисиц.

Сказал он: «Принцесса, твоей красоте

Нужна моя сила. Поедем со мной.

Хозяйкою чума, хозяйкой тайги

Ты станешь. Олени уж ждут у крыльца»

Принцесса отвесила чинный поклон,

Но птичкой её трепетала душа

И клетки боялась. Взглянула: «Седой,

Насупленный, строгий. Наверное, злой!

В таёжную стужу меня увезёт,

И в чуме задымленном стану я жить,

А если ему угодить не смогу,

Сурово накажет и, может, побьёт!»

А следом подходит – и томен, и юн –

Раджа из таинственной южной земли.

И свита подносит ларец золотой,

Где камни бесценные жаром горят.

И молвит: «Принцесса, твоей красоте

Оправой – изысканность, тайны наук,

Поэзии чары. На белом слоне

За джунгли в мой город тебя увезу».

Принцесса тем временем думает: «Нет!

Уж слишком изнежен и слишком учён.

Посадит, как в клетку, в покой золотой

И станет стихи дни и ночи читать.

А если начнёт философствовать он,

От скуки, пожалуй, сойду я с ума,

И жизнь моя будет, как вечный урок!

Уж лучше послушаю третьего я».

И тот подошёл. Как он быстр и красив!

Во взгляде и властность, и страсти огонь.

А рядом узду натянул чудо-конь –

Серебряный, стройный – подарок его.

Каган ей сказал: «И ветрам не догнать

Коня, что любимую в дом мой помчит!

Бери и меня, и бескрайнюю степь,

Народ мне покорный и все табуны!»

Принцесса смутилась под взглядом его,

Но детские страхи вернулись опять:

«Ведь он же – кочевник! И вся его жизнь –

Дорога: отары, гурты, табуны,

Кумыс и конина. Какая любовь!

Степные тюльпаны недолго цветут,

Их солнце сжигает. И я там умру,

В степи этой голой от дома вдали!»

Меж тем уж ответно дары вручены

Всем трём женихам. И объявлено им,

Что ценит принцесса высокую честь,

И равно их всех уважает отец.

Но чтоб не обидеть из них никого,

Он их испытает. Пусть в честной борьбе

Покажут и силу, и ловкость, и ум. –

Наградою лучшему станет жена.

И вот состязанья: Силён, как медведь,

Сибирский властитель – играя, легко –

В борьбе одолел и других женихов,

И всех силачей Поднебесной страны.

Но в скачке кагана никто не догнал,

Его джигитовкой был двор восхищён.

И все уж решили: «Принцесса – его!»

И было бы так, но вмешался раджа:

Потряс он познаньями всех мудрецов,

Лишь он все загадки сумел разгадать,

Он в шахматной партии всех победил

И песней прославил невесты красу.

Кого предпочесть? Император изрёк:

«Пусть тот будет зятем, кто дочке милей».

До завтра подумать он ей разрешил

И пиром богатым тот день завершил.

В искусстве себя превзошли повара!

Все ели, хвалил, принцесса одна

Не ела. «Устала!» — сказала отцу

И первой покинула праздничный пир.

В саду было тихо. Светила луна.

И плакать принцессе никто не мешал.

В досаде решила она: «Убегу

И спрячусь! Меня им вовек не найти!»

Не думая вовсе, что будет потом,

Дорожками сада бежала она.

Потом за ворота, где стража спала,

И дальше, и дальше – не зная, куда.

Полями и лугом, лесною тропой,

Гористым ущельем, дорогой людской –

Петляла и пряталась, путала след

И к утру от дома была далеко.

Но рано ли, поздно – устала она,

Упала и чувствует: дрожь по земле

И топот погони. Она поняла

И снова заплакала горько и зло.

Где спрятаться? «Ветер! Везде тебе путь!

В далёкие дали меня унеси!»

Но ветер сказал ей: «Сегодня я слаб.

Дождись-ка ты бури, поможет она».

«О, бор мой сосновый! Укрой же меня,

Спаси от погони!» А бор ей в ответ:

Стволы мои тонки, прозрачен я весь,

И быстро отыщут тебя женихи.

Сумел бы тебя я в сосну превратить,

Но сосны, что в землю корнями вросли,

Должны оставаться на месте весь век.

А ты, непоседа, сумеешь ли так?»

Ручей, что поблизости тихо журчал

И мельницы сельской крутил колесо,

Ей голосом детским шепнул: «Подскажу

Тебе я, принцесса, как горю помочь:

Уж раз тебе воля дороже всего –

Смотри, ты наплакала целый ручей! –

Земле поклонись, пусть по миру она

Тебя разольёт полноводной рекой,

Наряд золотистый рассыплет песком,

Мостом разноцветным твой стан обовьёт,

В ракушки упрячет твои жемчуга. –

Теки, куда хочешь! Никто не указ!»

Принцесса решилась. Но трижды Земля:

«Ты вправду ли хочешь?» – спросила её.

«Хочу! – торопила принцесса, – Скорей!»

Ах, как не мешало подумать бы ей!..

И встала погоня пред новой рекой,

Ни с чем возвратились домой женихи.

Их щедро правитель добром одарил

И с миром отправил. Забудем о них.

Но было понятно, что дочкин побег

Его уваженья соседей лишил.

И, дабы извлечь из событий урок,

Издал император строжайший указ:

«Отныне – поскольку принцессы должны

Иметь представленье о благе страны –

Держать их престрого и больше учить,

Чтоб им образованней быть и умней.

Внушать послушанье, манеры и тон.

И ножки им сызмала так бинтовать,

Чтоб нежными были, поменьше росли,

Чтоб из дому дочки бежать не cмогли».

И позже принцессы в восточной стране

На диво усидчивы были всегда,

Писали иероглифы, помнили счёт

И были примером изящных манер.

Они полюбили мечтать при луне,

В садовой беседке читали стихи

И слушали музыку, а иногда

Певали и сами под лютню и цинь.

Тех куколок милых – послушных принцесс

Просватать, наверное, было легко.

Но все их забыли. А помнят о той,

Что в беге стремительном стала рекой.

Заметим, что вскоре принцесса-река,

Наскучив теченьем, сказала Земле:

«Верни мне мой облик, хочу я домой!»

И что ж услыхала принцесса в ответ?

«Не станет побегом высокий бамбук,

И птице нельзя возвратиться в яйцо.

Что сказано – сделано! Будешь теперь

Прекрасной рекою во веки веков».

С тех пор пролетели уж тысячи лет.

Принцесса-река всё бежит по земле

Причудливой линией путь её лёг

Меж гор и лесов, плодородных полей.

Зовут её Жёлтой рекой – Хуанхэ –

За то, что как золото волны её,

Как шёлк того платья, что было на ней,

Когда из дворца убежала она.

Сильна и красива река Хуанхэ,

А всё ж своевольничать любит она:

То русло изменит и вспять потечёт,

То дамбу прорвёт, заливая поля!

Но люди привыкли и любят её:

«Что делать? – Принцесса! Таков её нрав!..»

И песни слагают, и сказки о ней

Такие, как эта. И лучше ещё.

Послесловие автора

Наше время достойно своего эпоса. И оно не станет последним временем человечества, если люди осознают необходимость нового, всепланетного мышления и такой же всепланетной гражданственности. Мир спасёт ответственность.

Три фрески моего триптиха «Реки и речь»: «Дунай», «Хуанхэ», «Горская легенда» – я написала в жанровых рамках и стилистике былины, сказки и легенды.

Былина Дунай, открывающая триптих, навеяна картиной К. Васильева. Это история трагической ошибки. Но разве редко во все времена невинные люди расплачиваются за ошибки сильных?

«Хуанхэ» (2) – интермеццо, сказка о капризной и беспечной китайской принцессе. После “весомости” Былины мне хотелось сделать её изящнее и веселее.

В «Горской легенде» (3) дан драматический любовный треугольник с чеченцем Тереком, казачкой Кубанью и грузинкой Ингури. При всей условности сюжета проблема кавказских конфликтов и их суть в легенде выражена вполне ясно.

Эпос триптиха осовременен не только идеей. Век за окном стремителен, сегодняшний читатель нетерпелив, и автору это известно. Тем не менее, и Балда, и Снегурочка, и купец Калашников присутствуют в нашем сознании и, скорее всего, переживут ещё много поколений. У меня есть даже неплохой английский перевод “Песни о вещем Олеге” в репродукциях Васнецова, читанный поколениями и многожды подклеенный.

Сама я отдаю дань эпической традиции неспешного повествования в экспозиции Былины, но далее – в основном действии – темп его ускоряется, драма начинает доминировать, а дальше уже работает энергия сопереживания. Сказка и Легенда уже не требуют таких технических ухищрений. Но “китаистый” декор и юмор одной, как и руставелиевские хореи другой – вкупе даже с крепким сюжетом не лишни. Только это уже авторская рабочая лаборатория, едва ли интересная читателю. Его я просто приглашаю читать мои стихи и буду рада записать в друзья.

Вера Левинская

26 марта 2017