Вера Левинская | РЕКИ И РЕЧЬ (триптих). Поэма 3 «ГОРСКАЯ ЛЕГЕНДА»



Издавна воды текут по земле

Где их начало, то скрыто во мгле

Сколько с водой утекло и времён

Судеб, событий, племён и имён!..

Cлово людское течёт, как река –

Звонкое эхо и дням, и векам.

Реки – и речь… Вечно им течь,

Память минувшего обере

3. ГОРСКАЯ ЛЕГЕНДА

Блеск вершин и мрак ущелий,

Цвет весенний мандаринов,

Радуга над водопадом

И орёл, парящий в небе –

О Кавказ! Твоё величье

И краса чаруют очи,

Заставляют биться сердце,

Песни чудные рождают.

Лишь когда сердечный трепет

В звук и слово воплотится,

Песню петь не перестанут

И преданье не забудут.

То, что мне дано поведать,

То, что вам дано услышать,

Было здесь, в горах, где небо

Опускается к вершинам.

То не сказка-небылица,

Это – истинная правда.

Всем конец её известен,

А начало лишь немногим…

Как-то раз в погожий полдень

На лугу высокогорном

Стадо коз пасла горянка,

Дочка пастуха – Ингури.

На пастушку мы посмотрим,

Но украдкой, издалёка:

Хороша! Легка, как серна,

И порывиста в движеньях.

Гибкий стан тростинки тоньше

Схвачен поясом чеканным.

Кудри реют чёрным вихрем,

Взгляд и дерзок, и насмешлив…

Что-то юную горянку

Беспокоит. На дорогу,

Что ведёт к ключам подлёдным,

Всё поглядывает зорко.

Ждёт кого-нибудь? Здесь редок

Путник. Разве что охотник

Забредёт воды напиться

Иль пастух пригонит стадо.

Чу! Зацокали копыта. –

Кто-то едет по тропинке.

То удачливый охотник

Возвращается с добычей.

Приторочена косуля

У седла его ремнями.

Как знакомому, Ингури

Машет всаднику рукою.

Подошла к тропе поспешно,

Он кивнул ей, улыбнулся,

На ходу сказал ей что-то,

И унёс его буланый.

А Ингури постояла

И – погнала стадо следом.

Но пока они в дороге,

Мы о всаднике расскажем:

Терек – так его назвали –

Стоил девичья вниманья.

Не было в горах окрестных

Парня краше и смелее.

Чья стрела летит всех дальше?

Кто ловчее в джигитовке?

Кто удачливей в охоте? –

Терек! Первый из первейших!

Не одна Ингури втайне

О джигите загрустила…

Но взгляните: стадо козье

К родникам уже подходит.

И с мечтой о новой встрече

Ближе подошла пастушка.

Но улыбка, не расцветши,

На губах её увяла.

Видит – на заветном месте

У источника святого

Терек с девушкой какой-то

Разговаривает тихо.

На Ингури и не смотрит,

Он любуется другою.

Та ж – и впрямь краса-красою,

И захочешь – не осудишь!

Так стройна, как юный тополь,

Неба синь в глазах спокойных,

Белоснежен лоб, а щёки

Нежным теплятся румянцем.

Золотистою косою

Свиты волосы густые,

А походка, словно танец:

Не идёт, плывёт лебёдкой!

Разговор Ингури слышит:

«Ты, красавица, откуда?

Никогда в горах родимых

Я тебя не видел прежде.

Как зовут тебя?»

…………. «Кубанью.

Я пришла сюда с низины

За водой больному брату».

«Разве нет воды поближе?»

«Здесь источники святые

И текут водой особой –

Животворной и целебной.

Нет таких у нас в долине.

И слыхала я преданье:

Если кто придёт к истоку

С сердцем любящим и верным,

То вода его полюбит,

Исцелит больное тело,

Напоит отвагой душу

И пойдёт за ним по свету

Благодатною рекою.

Мы в долине – хлеборобы,

Сеем жито и пшеницу.

Только злые суховеи

Губят наши урожаи. –

Нет реки. Не знаю, даст ли

Милость мне родник заветный,

Но кувшин воды для брата

Он, наверное, подарит».

Смотрит Терек восхищённо,

Речи девичьей внимает:

«И душа твоя прекрасна,

Как лицо твоё и тело!

Слушай, девица, не хочешь

Ты в мой дом войти хозяйкой?

Не найти жены мне лучше,

Хоть всю землю обойду я!

Я ведь здесь – не из последних.

Род мой славен и воинствен.

А какой сам Терек воин,

Знает весь Кавказ наверно.

Будешь жить ты в холе, в неге,

Дом наш будет полной чашей.

Что охотой не добуду,

То набегом завоюю!»

«Вот как?» – только и сказала

Девушка и замолчала.

Терек ждал. Она вздохнула,

Подняла глаза, спросила:

«Можешь выслушать без гнева

Правду?»

………..«Да!»

…………. …« И не обидишь,

Если правда горькой будет,

А ответ тебе нелестным?»

«Да!»

………..«Тогда тебе скажу я:

Брат не болен. Изувечен.

Порубили злые люди,

Что набегом прискакали.

Может быть, твой дом и полон,

Мой же пуст и обездолен.

Те, кем брат мой искалечен,

Тяжко ранили мне душу.

Не войду к тебе женою.

Кто налётчик – тот обидчик!

Тот, кому отдам я руку,

Мирным тружеником будет.

Ну, прощай. Мы слишком чужды,

И обычай наш различен».

Набрала воды кувшином

И пошла не оглянувшись.

Сам не свой остался Терек –

Зол, растерян и обижен.

Осудила (как посмела?)

Всё, чем он, смельчак, гордился!

Но ведь так живут от века

На воинственном Кавказе:

Есть родня, друзья. А дальше –

Все враги. И все воюют.

Не права! Так что же сердце

Так вослед ей и рванулось?

Не права! Так что ж источник

Вскинул две струи высоких,

Два ручья соединились

И рекой помчались дальше –

Ниже, ниже, к морю ближе

За красавицей Кубанью?..

Он шагнул за нею следом,

Позабыл он об Ингури,

Но насмешливое слово

Вдруг его остановило:

«Эй, джигит! – она сказала, –

Курица орлу не пара.

Место ли ему в долине?

Ведь его владенья – небо.

И орлу подстать орлица,

И гнездо он вьёт на скалах.

А слетит с высот в долину –

И петух ему соперник!»

«Лишь слепая может спутать

Лебедь белую с наседкой,

И достоинства чужие

Только зависть не заметит.

Осторожнее, шалунья! –

Терек вымолвил сердито, –

Серне лучше не встречаться

На тропе скалистой с барсом,

И орёл в голубке видит

Не подругу, а добычу.

Осторожнее, голубка,

Ты лети своей дорогой,

А орёл – он самый зоркий,

И подругу он усмотрит!»

Ах, как вспыхнула Ингури

От стыда румянцем жарким,

И кувшин из рук ослабших

Пал на камень и разбился.

Но горда: слезу обиды

Незаметно с глаз смахнула

И расхохоталась звонко:

«Так прощай!» – И отвернулась,

И сбежала вниз по склону.

А ручей с водой живою

Вдруг вскипел струёю пенной

И за нею устремился.

Смотрит Терек, понимая,

Обвинил его источник!

И задумался он крепко,

И сказал себе он горько:

«Не кувшин разбился – сердце!

Знать, меня она любила

Молча, гордо. Но и эту

Я обидел и утратил!

Девушки, что так различны

(Лишь достоинствами схожи),

От меня ушли, считая,

Что любви я недостоин.

И, должно быть, это правда:

Разве я о них подумал?

Иль о ком другом на свете

Я заботился? Не помню.

Я хотел быть самым сильным,

Самым смелым и богатым.

А кому то будет в радость,

Разве спрашивал себя я?»

И за мыслями такими

Терек шёл от водопоя.

Сзади конь забытый звякал

Непривязанной уздою.

Шёл, куда глаза глядели

И куда тянуло сердце.

За Кубанью вслед спустился

Он по северному склону.

Долго шёл. Остановила

Мысль, что это бесполезно:

«Не поймёт и не полюбит,

Не простит». Свернул к востоку.

И когда заметил струйку

На сухой дотоле тропке,

Понял: то святой источник

Вслед послал живую воду

И ему, чьё сердце стало

О других болеть, чьи думы

Их заботами прониклись,

А себя судили строго.

Труден путь тропой гористой,

Но трудней самопознанье.

Трудно одолеть вершину,

Но трудней возвысить душу.

На дороге той неторной

И в труде души упорном

Терека теперь оставим.

Пусть идёт судьбе навстречу.

Не увидим мы, как людям

Он помог дороги строить.

Не узнаем, как слюбился

Он с женою – милой Сунжей.

То – история другая,

И другой её расскажет.

Мы ж поднимемся к вершинам

Двоеглавого Эльбруса

И на всю страну посмотрим

С выси птичьего полёта.

Величавая картина

Развернётся перед взором:

Цепи острых гор с восхода

Протянулися на запад.

Пролегли внизу меж ними

Изумрудные долины.

Зеркала озёр блестящих

Купол неба отражают.

И повсюду вьются реки,

Как ветвистые деревья.

И средь них – смотри на север –

К тепловодному Азову

Меж полей богатых хлебных

Растеклась Кубань широко.

А когда посмотришь к югу

На роскошную Колхиду,

Там Ингури, извиваясь,

К морю Чёрному стремится.

Глянь к востоку и увидишь,

Там течёт могучий Терек.

Путь он выбрал самый трудный,

Как мужчине и пристало:

Через три хребта он бьётся,

Перемалывая скалы,

И, свершив свой трудный подвиг,

К морю Каспию приходит…

Благодатны людям реки.

Их живительная сила,

Их спасительная влага –

Жизнь рождают и питают.

Возблагодарим же реки

С чудотворною водою.

А героев помнить будем,

Тех, чьё имя реки носят.

Пусть живёт о них легенда

И из уст в уста кочует,

Пусть о них слагают песни,

Им в веках и честь, и слава!

Послесловие автора

Наше время достойно своего эпоса. И оно не станет последним временем человечества, если люди осознают необходимость нового, всепланетного мышления и такой же всепланетной гражданственности. Мир спасёт ответственность.

Три фрески моего триптиха «Реки и речь»: «Дунай», «Хуанхэ», «Горская легенда» – я написала в жанровых рамках и стилистике былины, сказки и легенды.

Былина Дунай, открывающая триптих, навеяна картиной К. Васильева. Это история трагической ошибки. Но разве редко во все времена невинные люди расплачиваются за ошибки сильных?

«Хуанхэ» (2) – интермеццо, сказка о капризной и беспечной китайской принцессе. После “весомости” Былины мне хотелось сделать её изящнее и веселее.

В «Горской легенде» (3) дан драматический любовный треугольник с чеченцем Тереком, казачкой Кубанью и грузинкой Ингури. При всей условности сюжета проблема кавказских конфликтов и их суть в легенде выражена вполне ясно.

Эпос триптиха осовременен не только идеей. Век за окном стремителен, сегодняшний читатель нетерпелив, и автору это известно. Тем не менее, и Балда, и Снегурочка, и купец Калашников присутствуют в нашем сознании и, скорее всего, переживут ещё много поколений. У меня есть даже неплохой английский перевод “Песни о вещем Олеге” в репродукциях Васнецова, читанный поколениями и многожды подклеенный.

Сама я отдаю дань эпической традиции неспешного повествования в экспозиции Былины, но далее – в основном действии – темп его ускоряется, драма начинает доминировать, а дальше уже работает энергия сопереживания. Сказка и Легенда уже не требуют таких технических ухищрений. Но “китаистый” декор и юмор одной, как и руставелиевские хореи другой – вкупе даже с крепким сюжетом не лишни. Только это уже авторская рабочая лаборатория, едва ли интересная читателю. Его я просто приглашаю читать мои стихи и буду рада записать в друзья.

Вера Левинская

26 марта 2017