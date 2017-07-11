Валерий С. Коган: «Мечта … на крыльях»

Открыт Простор для планов безграничных,
Мечту сдержать способно лишь … Сознанье:
Не сбавить скорость устремлений «личных» —
При искреннем на то … Желаньи.
Не думая о том, что нАболело — у тех,
Кто день за днём живёт в – заботах?
Молить Всевышнего должны мы за Успех —
Для всех несущих Блага … для народов?
Такую Мысль — внушают
…………………… «Крылья самолёта»,
Несущего машину к — Светлым далям,
Туда, где люди раньше … не летали,
Но ждёт всех То, о чём … во снах – мечтали:
Работа интересная, с зарплатою пристойной,
Желанье – «Человеком» стать …
по меркам всем — достойным.
О чём мечтать мы — можем:
Закрыв глаза на … «Всякость»?
Судя себя … построже,
Рубить «по корень» … Пакость?
Держать «мужское слово»?
И будет это — «новым»?
Для тех, кто «разУверен»,
И, вряд ли, вновь … поверит?
О, Крылья, Вы – уверенно могучи !
Вы – в клочья рвёте облака,
вгрызаясь фюзеляжем в … тучи,
Прорваться в «Лучшее» – назначен Миру …
……………………………………………… срок:
Молиться будем за … «попутный ветерок».
Ваш ВСК