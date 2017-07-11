Валерий С. Коган: «Мечта … на крыльях»

Открыт Простор для планов безграничных,

Мечту сдержать способно лишь … Сознанье:

Не сбавить скорость устремлений «личных» —

При искреннем на то … Желаньи.

Не думая о том, что нАболело — у тех,

Кто день за днём живёт в – заботах?

Молить Всевышнего должны мы за Успех —

Для всех несущих Блага … для народов?

Такую Мысль — внушают

…………………… «Крылья самолёта»,

Несущего машину к — Светлым далям,

Туда, где люди раньше … не летали,

Но ждёт всех То, о чём … во снах – мечтали:

Работа интересная, с зарплатою пристойной,

Желанье – «Человеком» стать …

по меркам всем — достойным.

О чём мечтать мы — можем:

Закрыв глаза на … «Всякость»?

Судя себя … построже,

Рубить «по корень» … Пакость?

Держать «мужское слово»?

И будет это — «новым»?

Для тех, кто «разУверен»,

И, вряд ли, вновь … поверит?

О, Крылья, Вы – уверенно могучи !

Вы – в клочья рвёте облака,

вгрызаясь фюзеляжем в … тучи,

Прорваться в «Лучшее» – назначен Миру …

……………………………………………… срок:

Молиться будем за … «попутный ветерок».

Ваш ВСК