Валерий С. Коган | «Весна – в движении …»

Весна – в движении …

Чарующая рыжесть набегающей Весны;

Её приметы – зримы и ясны …

На яркость Солнца реагируем —

…………………….. с восторгом,

Грядёт Весна: дни ожидания – недОлги.

И чувства тоже – в Пробужденьи:

В надежде на Природы … Обновленье.

Вода – в паденьи …

Как «намагниченный» я увлечён водой в –

………………………………………. Паденьи

Иль, просто, в «Никуда» — ,,, Влеченьем?

Загадка не подвластна распознанью –

………………………………………. «слёту»:

Дала — мозгам увидевшим фото-сюжет …

………………………………………. работу.

Мысль первая, пришедшая «на ум»:

Закрыв глаза, — нырнул бы … «наабум».

А, чуть подумав, изменил своё решенье:

Оно созвучно — Отрезвленью и Прозренью …

Возможно, выбрал бы «разумное решенье»:

Энергию воды – направить … на вращенье —

Турбины, например, для освещенья –

………………………………………. по ночам.

Быть может, принял «поворот» такой — я …

………………………………………. сам.

«Заворожён» я, всё равно, — воды «каскадом»:

Красотами, что видим рядом, восторгаться –

………………………………………. надо!

Деревья и … Цветы

Сильнее Кто — пионы или «клён могучий»:

Кого – кто … «покорил» или «пленил»?

Пусть Солнце Ярко иль затмили небо

………………………………………. Тучи,

Нам «плен тюльпанов» много ближе и …

………………………. всегда был «глазу мил».

Есть – Сила, Мощь … они наружу «прут»,

Сметая Робость и Покорность:

«Прочувствовать» сюжет – нам не дают,

И свежесть духа, подавляет что …

………………………………………. «зловОнность»

От окружающего Зла,

……………… что «истОчают» люди и поступки.

«Повязка»-тормоз … вдруг «сползла»,

А Мир – вбирает запахи любые,

………………………………………. словно … «губка».

Изысканность … в Подарок

Пейзаж — не выдуман, не сотворён руками

Умельца, наделённого талантом:

Рождён содружеством — лесов с … полями

И «шалью» облаков с окрасом — удивительно

………………………………………. пикантным …

Тонов пастельных «перепев»

Приблизил к нам пейзаж в — особом свете:

В мгновенье ока оглядеть его успев,

Смогли мы «девственность» его …

………………………………………. отметить.

Напомнил, кстати, о природной Чистоте

«Запавший в душу» — сей пейзаж.

И подсказал: «Шедевр подобный (на холсте !) —

Ждут, коль не Лувр , то … Эрмитаж».

Творенье от … небес

Чудес немало есть на свете.

Творят их даже небеса:

Пред нами Чудо – за него

………………….. «в ответе»,

Быть может, и Всевышний …

………………….. сам.

Уж больно Облик нам явился

………………….. необычный, –

Не просто клочья облаков

………………….. привычных …

Мы видим — дивное Созданье:

Дитё святое … Мирозданья.

Оно привет нам посылает:

Улыбкой доброй … наделяет.

Как не возрадоваться нам

………………….. посылом Неба,

Ведь, ждём мы – Зрелищ,

………………….. при наличьи … Хлеба.

Мартовский Чикаго …

Чикаго … Он – при всякой новой Встрече

Глядит, как-будто бризом — «обновлён».

Красавец наш, – «обновками» отмечен:

Он «освежиться» — был Весною …

………………………………………. вдохновлён.

Весна – могуча силою Расцвета:

Энергии потери – «восполняет» …

ГотОвит загодя всё – к

………………………………………. «перегреву лета»:

Быть «эталонным городом» …

………………………………………. желает.

Мечты … на привязи

Пришла Пора планировать походы … по воде:

Мест на Земле – несчитано, мечтали побывать

………………………………………. бы … где.

Годами грЕзили о зЕмлях, недоступных и далёких:

О них слыхали — разные легенды и … баллады,

Меняли много раз — их посещения мы «сроки»,

И каждой новой дате – были рады.

И вот, как приглашение, – «готовые к походу лодки»:

На вкус любой и … разную вместимость,

Осталось — провианта подсобрать, не позабыв о …

………………………………………. качественной водке,

Проверив «экипаж» на — … «совместимость».

Ведь, люди – «разные», собравшись в

………………………………………. дальний путь:

При общем интересе, но — в «пространстве сжатом»,

Общенье обращают даже в … «драку-жуть» ,

А раны чтоб лечить, — не запаслися … ватой.

… Идея «о походе» — неожиданно померкла –

………………………………………. «посерела»:

К Мечте в деталях — отнеслись лишь … «зрело».

Ваш ВСК.