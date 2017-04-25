Валерий С. Коган | «Весна – в движении …»

Весна – в движении …
Чарующая рыжесть набегающей Весны;
Её приметы – зримы и ясны …
На яркость Солнца реагируем —
…………………….. с восторгом,
Грядёт Весна: дни ожидания – недОлги.
И чувства тоже – в Пробужденьи:
В надежде на Природы … Обновленье.
Вода – в паденьи …
Как «намагниченный» я увлечён водой в –
………………………………………. Паденьи
Иль, просто, в «Никуда» — ,,, Влеченьем?
Загадка не подвластна распознанью –
………………………………………. «слёту»:
Дала — мозгам увидевшим фото-сюжет …
………………………………………. работу.
Мысль первая, пришедшая «на ум»:
Закрыв глаза, — нырнул бы … «наабум».
А, чуть подумав, изменил своё решенье:
Оно созвучно — Отрезвленью и Прозренью …
Возможно, выбрал бы «разумное решенье»:
Энергию воды – направить … на вращенье —
Турбины, например, для освещенья –
………………………………………. по ночам.
Быть может, принял «поворот» такой — я …
………………………………………. сам.
«Заворожён» я, всё равно, — воды «каскадом»:
Красотами, что видим рядом, восторгаться –
………………………………………. надо!
Деревья и … Цветы
Сильнее Кто — пионы или «клён могучий»:
Кого – кто … «покорил» или «пленил»?
Пусть Солнце Ярко иль затмили небо
………………………………………. Тучи,
Нам «плен тюльпанов» много ближе и …
………………………. всегда был «глазу мил».
Есть – Сила, Мощь … они наружу «прут»,
Сметая Робость и Покорность:
«Прочувствовать» сюжет – нам не дают,
И свежесть духа, подавляет что …
………………………………………. «зловОнность»
От окружающего Зла,
……………… что «истОчают» люди и поступки.
«Повязка»-тормоз … вдруг «сползла»,
А Мир – вбирает запахи любые,
………………………………………. словно … «губка».
Изысканность … в Подарок
Пейзаж — не выдуман, не сотворён руками
Умельца, наделённого талантом:
Рождён содружеством — лесов с … полями
И «шалью» облаков с окрасом — удивительно
………………………………………. пикантным …
Тонов пастельных «перепев»
Приблизил к нам пейзаж в — особом свете:
В мгновенье ока оглядеть его успев,
Смогли мы «девственность» его …
………………………………………. отметить.
Напомнил, кстати, о природной Чистоте
«Запавший в душу» — сей пейзаж.
И подсказал: «Шедевр подобный (на холсте !) —
Ждут, коль не Лувр , то … Эрмитаж».
Творенье от … небес
Чудес немало есть на свете.
Творят их даже небеса:
Пред нами Чудо – за него
………………….. «в ответе»,
Быть может, и Всевышний …
………………….. сам.
Уж больно Облик нам явился
………………….. необычный, –
Не просто клочья облаков
………………….. привычных …
Мы видим — дивное Созданье:
Дитё святое … Мирозданья.
Оно привет нам посылает:
Улыбкой доброй … наделяет.
Как не возрадоваться нам
………………….. посылом Неба,
Ведь, ждём мы – Зрелищ,
………………….. при наличьи … Хлеба.
Мартовский Чикаго …
Чикаго … Он – при всякой новой Встрече
Глядит, как-будто бризом — «обновлён».
Красавец наш, – «обновками» отмечен:
Он «освежиться» — был Весною …
………………………………………. вдохновлён.
Весна – могуча силою Расцвета:
Энергии потери – «восполняет» …
ГотОвит загодя всё – к
………………………………………. «перегреву лета»:
Быть «эталонным городом» …
………………………………………. желает.
Мечты … на привязи
Пришла Пора планировать походы … по воде:
Мест на Земле – несчитано, мечтали побывать
………………………………………. бы … где.
Годами грЕзили о зЕмлях, недоступных и далёких:
О них слыхали — разные легенды и … баллады,
Меняли много раз — их посещения мы «сроки»,
И каждой новой дате – были рады.
И вот, как приглашение, – «готовые к походу лодки»:
На вкус любой и … разную вместимость,
Осталось — провианта подсобрать, не позабыв о …
………………………………………. качественной водке,
Проверив «экипаж» на — … «совместимость».
Ведь, люди – «разные», собравшись в
………………………………………. дальний путь:
При общем интересе, но — в «пространстве сжатом»,
Общенье обращают даже в … «драку-жуть» ,
А раны чтоб лечить, — не запаслися … ватой.
… Идея «о походе» — неожиданно померкла –
………………………………………. «посерела»:
К Мечте в деталях — отнеслись лишь … «зрело».
Ваш ВСК.