Валерий С. Коган: «Напоминание о Риге …»

Прекрасна Рига, — «сердцу милый» город:
Под солнцем, ночью, даже — в … Непогоду.
Нас разделяют — океанские просторы
И «расставанье» – … не на дни, на — годы.
Не позабыть — неповторимость «Риги старой»:
Булыжных мостовых и — улочек «сплетений» …
Вернулся мысленно туда – на «рижские бульвары»,
Себя «открыв» для новых … откровений.
Ещё … «впитал» в себя я — «лип латвийских» аромат:
О многих Латвии «приколов» я, признаюся, –
……………………………………………….. не знал …
Но – «запах лип» вкусить, по памяти, — был рад:
Меня к природе он латвийской — …. «возвращал».
Да, видно, Рига — тем и знаменита,
Что в память «живших в ней» — пожизненно …
……………………………………………….. «забита».
Ваш ВСК