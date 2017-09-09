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Валерий С. Коган: «Напоминание о Риге …»

08.09.2017 ЭКСПЕРИМЕНТ

Прекрасна Рига, —  «сердцу милый» город:
Под солнцем, ночью, даже —  в  … Непогоду.
Нас  разделяют — океанские просторы
И «расставанье»  –  …  не на  дни, на — годы.
Не  позабыть — неповторимость  «Риги старой»:
Булыжных мостовых и — улочек  «сплетений» …
Вернулся мысленно туда – на «рижские  бульвары»,
Себя «открыв» для новых … откровений.
Ещё … «впитал» в себя я — «лип латвийских»  аромат:
О многих  Латвии «приколов»  я, признаюся,  –
………………………………………………..  не знал …
Но – «запах лип» вкусить, по памяти, —  был  рад:
Меня  к природе он латвийской — …. «возвращал».
Да, видно, Рига — тем и знаменита,
Что в память  «живших в ней» —  пожизненно …
………………………………………………..  «забита».

Ваш ВСК

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