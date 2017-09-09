Валерий С. Коган: «Напоминание о Риге …»

Прекрасна Рига, — «сердцу милый» город:

Под солнцем, ночью, даже — в … Непогоду.

Нас разделяют — океанские просторы

И «расставанье» – … не на дни, на — годы.

Не позабыть — неповторимость «Риги старой»:

Булыжных мостовых и — улочек «сплетений» …

Вернулся мысленно туда – на «рижские бульвары»,

Себя «открыв» для новых … откровений.

Ещё … «впитал» в себя я — «лип латвийских» аромат:

О многих Латвии «приколов» я, признаюся, –

……………………………………………….. не знал …

Но – «запах лип» вкусить, по памяти, — был рад:

Меня к природе он латвийской — …. «возвращал».

Да, видно, Рига — тем и знаменита,

Что в память «живших в ней» — пожизненно …

……………………………………………….. «забита».

Ваш ВСК