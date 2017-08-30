Валерий С. Коган: «Цвет синий … навевает грусть»

Не знаю, почему, но «синий цвет» — тревогу …
……………………………………… «вносит в душу»:
Он навевает невесёлые раздумья и мотивы,
Настрой хороший он — в мгновенье … «рУшит»,
Что до меня, то «роза синяя» — созвучна
……………………………………… «негативу» …
И сразу зреют в голове — нелепые сюжеты,
Почти всегда — с трагичным завершеньем.
Финалов — для них, просто, добрых … нету:
«Сложилось» к этому цветку — такое …
……………………………………… «отношенье».
И мой надуманный сюжет — такой же, почему –то грустный: В глазах прекрасная горянка — юная совсем, в одеждах белых. с белой розою — в руке. А поодаль чуть — седовласый стАрец, на земле лежащий. Сражён он пулей, прямо в сердце, безумным горцем – братом … той гОрянки. Убил он старика — за то, что тот посмел к девице «подступиться» и в восхищеньи от её красот … — вручить цветок ей белый, как символ чистоты и восхищенья … А «братец нервный» принял этот жест — за «приставанье» наглеца и … извращенца. И роза белая — у девицы в руках внезапно «посинела» — от безумного поступка несмышлённого подростка, вдруг возомнившего, что он «карает» нечестивца, посмевшего к его сестричке нецелованной … «пристать» и предлагать ей что-то, что её … способно «опорочить».
… Такая мысль в моём мозгу – «созрела»,
Когда свой взгляд — на Розу обратил:
Была мгновеньем раньше — она «белой»,
Когда седой старик её — красавице дарил.
И вдруг, померкнув сразу, – «посинела»,
Впитав в себя весь страх трагедии ужасной,
Когда мальчишка-несмышлёныш озверелый, —
«Скромняге» – старцу: был завОрожён он
……………………………………… «лИком ясным»,
В безумном гневе – пулю в грудь … «всадил».
Проблему так он — «восхищения прекрасным»,
Своеобразно – не по-лЮдски» … разрешил.
Ваш ВСК