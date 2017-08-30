Валерий С. Коган: «Цвет синий … навевает грусть»

Не знаю, почему, но «синий цвет» — тревогу …

……………………………………… «вносит в душу»:

Он навевает невесёлые раздумья и мотивы,

Настрой хороший он — в мгновенье … «рУшит»,

Что до меня, то «роза синяя» — созвучна

……………………………………… «негативу» …

И сразу зреют в голове — нелепые сюжеты,

Почти всегда — с трагичным завершеньем.

Финалов — для них, просто, добрых … нету:

«Сложилось» к этому цветку — такое …

……………………………………… «отношенье».

И мой надуманный сюжет — такой же, почему –то грустный: В глазах прекрасная горянка — юная совсем, в одеждах белых. с белой розою — в руке. А поодаль чуть — седовласый стАрец, на земле лежащий. Сражён он пулей, прямо в сердце, безумным горцем – братом … той гОрянки. Убил он старика — за то, что тот посмел к девице «подступиться» и в восхищеньи от её красот … — вручить цветок ей белый, как символ чистоты и восхищенья … А «братец нервный» принял этот жест — за «приставанье» наглеца и … извращенца. И роза белая — у девицы в руках внезапно «посинела» — от безумного поступка несмышлённого подростка, вдруг возомнившего, что он «карает» нечестивца, посмевшего к его сестричке нецелованной … «пристать» и предлагать ей что-то, что её … способно «опорочить».

… Такая мысль в моём мозгу – «созрела»,

Когда свой взгляд — на Розу обратил:

Была мгновеньем раньше — она «белой»,

Когда седой старик её — красавице дарил.

И вдруг, померкнув сразу, – «посинела»,

Впитав в себя весь страх трагедии ужасной,

Когда мальчишка-несмышлёныш озверелый, —

«Скромняге» – старцу: был завОрожён он

……………………………………… «лИком ясным»,

В безумном гневе – пулю в грудь … «всадил».

Проблему так он — «восхищения прекрасным»,

Своеобразно – не по-лЮдски» … разрешил.

Ваш ВСК