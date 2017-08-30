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Валерий С. Коган: «Цвет синий … навевает грусть»

30.08.2017 ЭКСПЕРИМЕНТ

Не знаю, почему,  но «синий цвет» —  тревогу …
……………………………………… «вносит  в  душу»:
Он навевает невесёлые раздумья и мотивы,
Настрой хороший он — в мгновенье … «рУшит»,
Что до меня, то «роза синяя» —  созвучна
……………………………………… «негативу» …
И сразу зреют в голове — нелепые сюжеты,
Почти всегда  — с  трагичным завершеньем.
Финалов  —  для них, просто, добрых …  нету:
«Сложилось» к этому цветку —  такое …
……………………………………… «отношенье».

И мой надуманный сюжет — такой же,  почему –то грустный: В глазах прекрасная горянка — юная  совсем, в одеждах белых. с  белой розою —  в руке. А поодаль чуть — седовласый стАрец, на земле лежащий. Сражён он пулей,  прямо в сердце, безумным горцем – братом … той гОрянки. Убил он старика — за то, что тот посмел к девице «подступиться» и в восхищеньи от её красот … —  вручить цветок ей белый, как символ чистоты и восхищенья …   А «братец нервный» принял этот жест — за «приставанье» наглеца и … извращенца. И роза белая — у девицы в руках внезапно «посинела» — от безумного поступка несмышлённого подростка, вдруг возомнившего, что он «карает» нечестивца, посмевшего к его сестричке нецелованной …  «пристать»  и предлагать ей что-то, что её … способно   «опорочить».

… Такая мысль в моём мозгу – «созрела»,
Когда свой взгляд — на Розу  обратил:
Была мгновеньем раньше — она  «белой»,
Когда седой старик её — красавице дарил.
И вдруг, померкнув  сразу, – «посинела»,
Впитав в себя весь страх трагедии  ужасной,
Когда мальчишка-несмышлёныш озверелый, —
«Скромняге» – старцу: был завОрожён он
……………………………………… «лИком ясным»,
В безумном гневе – пулю  в грудь … «всадил».
Проблему так он —  «восхищения прекрасным»,
Своеобразно – не по-лЮдски» …  разрешил.

Ваш ВСК

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