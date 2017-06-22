Валерий С. Коган | Чарующая Синь — … не «устоять»

Средь моря полевых цветов — теряю вдруг

……………………………………. рассудок,

Когда средь «желтизны» — увидел Синевы я …

……………………………………. «огоньки».

Возможно это — не в любое время суток:

В сияньи солнечном — они как … МотЫльки.

У «Синевы» — нет, просто, конкурентов:

В плену чудесного «виденья» —

Свидетели особого момента …

Нет «спорящих — с таким сужденьем.

И благодать — струёю теплой

……………………….. омывает дУшу,

А я трель соловьиную …

……………………….. настрОен слушать.

Пришло ведь Лето — «жданное такое»:

«Раскрыт» — для всех , «пасслабившись …

……………………………………. в Покое.

Ваш ВСК