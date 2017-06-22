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Валерий С. Коган | Чарующая Синь — … не «устоять»

21.06.2017 ЭКСПЕРИМЕНТ

Средь моря полевых цветов — теряю вдруг
…………………………………….  рассудок,
Когда  средь «желтизны» —  увидел Синевы я …
……………………………………. «огоньки».
Возможно это — не в любое время суток:
В сияньи солнечном — они как … МотЫльки.
У «Синевы» —  нет, просто,  конкурентов:
В плену чудесного «виденья» —
Свидетели  особого момента …
Нет «спорящих — с таким сужденьем.
И благодать — струёю теплой
……………………….. омывает дУшу,
А я трель соловьиную …
……………………….. настрОен слушать.
Пришло ведь Лето —  «жданное такое»:
«Раскрыт» — для  всех , «пасслабившись …
……………………………………. в Покое.

Ваш  ВСК

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