Валерий С. Коган | Чарующая Синь — … не «устоять»

Средь моря полевых цветов — теряю вдруг
……………………………………. рассудок,
Когда средь «желтизны» — увидел Синевы я …
……………………………………. «огоньки».
Возможно это — не в любое время суток:
В сияньи солнечном — они как … МотЫльки.
У «Синевы» — нет, просто, конкурентов:
В плену чудесного «виденья» —
Свидетели особого момента …
Нет «спорящих — с таким сужденьем.
И благодать — струёю теплой
……………………….. омывает дУшу,
А я трель соловьиную …
……………………….. настрОен слушать.
Пришло ведь Лето — «жданное такое»:
«Раскрыт» — для всех , «пасслабившись …
……………………………………. в Покое.
Ваш ВСК