Валерий С. Коган: «В пареньи мысленном… »

«В пареньи мысленном… »
Летящих в даль – не удержать,
В их устремленьи невесомость ощутить …
Хотел бы ощущенья их понять:
Хоть на мгновенье — Птицею … побыть.
Но даже в «грёзах – устремленьях»
Я не рискнул бы в небо … «взмыть»,
Чтоб в ощущении Паренья —
О притяжении земном — суметь … забыть.
«Признанья … ищем?»
Вот именно тому, кто знает цену — «похвале»,
Такого «лайка» … нехватало:
Не зная, сколько было — ему лет,
Понятно, что Вниманья … было «мало».
Писал «вирши» — я много лет тайком, без дат,
И был любому «одобренью» … очень рад.
О вкусах поэтических – не спорят:
Хвалебным отзывам, как правило, — не втОрим:
Оценки «жёсткие» нам прятать — «невдомёк»:
Они – порой, на зависть к «пишущим стихи», — …
……………………………………………… намёк.
Не кОпим — «лайки», нам хватает … их «наличья».
Был «интерес», пусть, даже и случайный:
Важней для нас – людей «небезразличье»,
Чтоб отозвался кто-то – …
……………………. «репликой нормальной».
Был лаконичен и … без всяких «охов»
Стиху – оценку дал: «Совсем … неплохо».
Не удержать «стихи творящих» — от Движенья
К неистовому … Самовыраженью:
Хоть словом, фразою или … двустИшьем.
«Творенье — крик души» — не будет «лишним»:
Войдёт в «копилку» слов, соединённых в нити строк,
Дав «лайкам» — на раздумья, чтоб «отдаться», …
…………………………………………………….. срок.
«Каменья пообщались … с Морем»
Опять каменьев россыпь — у подножья волн:
Их ветер, обдувая, — осушАет …
А шелест-шорох, словно приглушённый стон,
О «жизни» Моря – нам … напоминает.
… Оно живёт — своею жизнью повседневно
……………………………………….. интересной:
Влечёт к себе нас … рокот Моря.
Вода, известно, в море не бывает — пресной,
А мы — о «тяге к Морю» … постоянно спорим.
Насыщенность событий – утомляет,
И Море тоже ищет – свой «Покой»:
Секретов многих Моря мы … не знаем:
Но для «сближенья» с ним – пароль имеем
……………………………………….. … «свой».
Нас Море … «слушает» внимательно –
……………………………………….. с терпеньем:
Порой – «беснУется», волной «вздымАется».
Вещаем Морю всё — … для «облегчения»:
Ведь, Море «тайны» — сохранять …
……………………………………….. старАется.
Ваш ВСК