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Валерий С. Коган: «В пареньи мысленном… »

02.07.2017 ЭКСПЕРИМЕНТ

«В пареньи мысленном… »

 

Летящих в даль –  не  удержать,
В их устремленьи невесомость ощутить …
Хотел  бы ощущенья их понять:
Хоть на мгновенье — Птицею  …  побыть.
Но  даже в  «грёзах – устремленьях»
Я не рискнул бы  в небо … «взмыть»,
Чтоб  в  ощущении Паренья —
О притяжении земном —  суметь … забыть.

«Признанья … ищем?»

Вот именно тому, кто знает цену  —  «похвале»,
Такого «лайка» …  нехватало:
Не зная, сколько было — ему лет,
Понятно, что Вниманья …  было  «мало».
Писал «вирши»  —  я  много лет тайком, без  дат,
И был  любому «одобренью»  …  очень рад.
О вкусах поэтических  –  не спорят:
Хвалебным отзывам, как правило, — не втОрим:
Оценки «жёсткие»   нам прятать —  «невдомёк»:
Они – порой,  на зависть к «пишущим стихи», — …
……………………………………………… намёк.
Не кОпим — «лайки»,  нам хватает … их «наличья».
Был «интерес»,  пусть,  даже  и  случайный:
Важней для нас – людей «небезразличье»,
Чтоб отозвался  кто-то  – …
……………………. «репликой нормальной».
Был лаконичен  и … без всяких «охов»
Стиху –  оценку дал: «Совсем … неплохо».
Не удержать «стихи творящих»  —  от Движенья
К неистовому … Самовыраженью:
Хоть  словом, фразою или … двустИшьем.
«Творенье — крик души»  —  не будет «лишним»:
Войдёт в «копилку»  слов, соединённых  в  нити строк,
Дав «лайкам» — на раздумья,  чтоб «отдаться», …
…………………………………………………….. срок.

«Каменья пообщались … с Морем»

Опять каменьев россыпь —  у подножья волн:
Их ветер, обдувая, — осушАет …
А  шелест-шорох, словно приглушённый стон,
О «жизни»  Моря – нам … напоминает.
… Оно живёт —  своею жизнью повседневно
……………………………………….. интересной:
Влечёт к себе нас … рокот Моря.
Вода, известно, в море  не бывает —  пресной,
А мы —  о «тяге к Морю» … постоянно спорим.
Насыщенность  событий – утомляет,
И Море тоже ищет – свой «Покой»:
Секретов многих Моря  мы … не знаем:
Но для «сближенья» с ним – пароль имеем
……………………………………….. … «свой».
Нас  Море … «слушает» внимательно –
……………………………………….. с терпеньем:
Порой – «беснУется», волной «вздымАется».
Вещаем Морю всё — … для «облегчения»:
Ведь, Море «тайны» —  сохранять …
……………………………………….. старАется.
Ваш ВСК

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