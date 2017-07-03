Валерий С. Коган: «В пареньи мысленном… »

«В пареньи мысленном… »

Летящих в даль – не удержать,

В их устремленьи невесомость ощутить …

Хотел бы ощущенья их понять:

Хоть на мгновенье — Птицею … побыть.

Но даже в «грёзах – устремленьях»

Я не рискнул бы в небо … «взмыть»,

Чтоб в ощущении Паренья —

О притяжении земном — суметь … забыть.

«Признанья … ищем?»

Вот именно тому, кто знает цену — «похвале»,

Такого «лайка» … нехватало:

Не зная, сколько было — ему лет,

Понятно, что Вниманья … было «мало».

Писал «вирши» — я много лет тайком, без дат,

И был любому «одобренью» … очень рад.

О вкусах поэтических – не спорят:

Хвалебным отзывам, как правило, — не втОрим:

Оценки «жёсткие» нам прятать — «невдомёк»:

Они – порой, на зависть к «пишущим стихи», — …

……………………………………………… намёк.

Не кОпим — «лайки», нам хватает … их «наличья».

Был «интерес», пусть, даже и случайный:

Важней для нас – людей «небезразличье»,

Чтоб отозвался кто-то – …

……………………. «репликой нормальной».

Был лаконичен и … без всяких «охов»

Стиху – оценку дал: «Совсем … неплохо».

Не удержать «стихи творящих» — от Движенья

К неистовому … Самовыраженью:

Хоть словом, фразою или … двустИшьем.

«Творенье — крик души» — не будет «лишним»:

Войдёт в «копилку» слов, соединённых в нити строк,

Дав «лайкам» — на раздумья, чтоб «отдаться», …

…………………………………………………….. срок.

«Каменья пообщались … с Морем»

Опять каменьев россыпь — у подножья волн:

Их ветер, обдувая, — осушАет …

А шелест-шорох, словно приглушённый стон,

О «жизни» Моря – нам … напоминает.

… Оно живёт — своею жизнью повседневно

……………………………………….. интересной:

Влечёт к себе нас … рокот Моря.

Вода, известно, в море не бывает — пресной,

А мы — о «тяге к Морю» … постоянно спорим.

Насыщенность событий – утомляет,

И Море тоже ищет – свой «Покой»:

Секретов многих Моря мы … не знаем:

Но для «сближенья» с ним – пароль имеем

……………………………………….. … «свой».

Нас Море … «слушает» внимательно –

……………………………………….. с терпеньем:

Порой – «беснУется», волной «вздымАется».

Вещаем Морю всё — … для «облегчения»:

Ведь, Море «тайны» — сохранять …

……………………………………….. старАется.

Ваш ВСК