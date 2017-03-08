Не удержать «Могущества», что корни –
……………………………………..накопили,
Впитав в себя частицу «сил Земли»:
Они Стволов размахом … «удивили»
И к мысли «интересной» — привели.
Теперь нам ясно, где таится Сила
И где берёт она своё – … Начало.
Земля — энергию живых людей «копила»:
Их за Столетья … похоронено — немАло.
Дав Жизнь — плеяде поколений «новых»,
Земля впитала тайны …
………………………….лишь «последних».
С нелепых толкований были сорваны —
………………………………….«покровы»:
Развеяны о «формах Жизни» — … бредни.
Какое может быть — другое Толкованье:
Откуда – «Всё вокруг» и «Мы» — откуда?
Не помутнилось ли «уставшее» Сознанье,
И нет мозгов, а есть — чего-то … «груда»?
Быть может, коль наступит Просветленье,
А древа «ствол» — Гроза … «расщеплет»,
……………………………………. с треском страшным,
Нам предъявив … «нутро» его —
……………………………………..на Обозренье:
Поймём мы, что ж в природной
……………………………………..«Мощи» — … важно?
Валерий С. Коган: «Могущества» — нет Силы удержать …
Не удержать «Могущества», что корни –