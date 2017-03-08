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Валерий С. Коган: «Могущества» — нет Силы удержать …

06.03.2017 ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Не удержать «Могущества», что корни –
……………………………………..накопили,
Впитав в себя  частицу «сил Земли»:
Они  Стволов  размахом … «удивили»
И к мысли «интересной» —  привели.
Теперь нам ясно, где таится Сила
И где берёт она своё – …  Начало.
Земля — энергию  живых людей  «копила»:
Их за  Столетья … похоронено — немАло.
Дав Жизнь — плеяде поколений  «новых»,
Земля впитала  тайны …
………………………….лишь «последних».
С нелепых толкований были сорваны —
………………………………….«покровы»:
Развеяны  о «формах Жизни» — … бредни.
Какое может быть  —  другое Толкованье:
Откуда – «Всё  вокруг» и «Мы» —  откуда?
Не помутнилось ли «уставшее» Сознанье,
И нет мозгов, а есть —  чего-то … «груда»?
Быть может, коль наступит Просветленье,
А  древа «ствол» — Гроза …  «расщеплет»,
……………………………………. с треском  страшным,
Нам  предъявив …  «нутро»  его  —
……………………………………..на Обозренье:
Поймём мы, что ж  в природной
……………………………………..«Мощи» — … важно?

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