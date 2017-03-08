Валерий С. Коган: «Могущества» — нет Силы удержать …

Не удержать «Могущества», что корни –

……………………………………..накопили,

Впитав в себя частицу «сил Земли»:

Они Стволов размахом … «удивили»

И к мысли «интересной» — привели.

Теперь нам ясно, где таится Сила

И где берёт она своё – … Начало.

Земля — энергию живых людей «копила»:

Их за Столетья … похоронено — немАло.

Дав Жизнь — плеяде поколений «новых»,

Земля впитала тайны …

………………………….лишь «последних».

С нелепых толкований были сорваны —

………………………………….«покровы»:

Развеяны о «формах Жизни» — … бредни.

Какое может быть — другое Толкованье:

Откуда – «Всё вокруг» и «Мы» — откуда?

Не помутнилось ли «уставшее» Сознанье,

И нет мозгов, а есть — чего-то … «груда»?

Быть может, коль наступит Просветленье,

А древа «ствол» — Гроза … «расщеплет»,

……………………………………. с треском страшным,

Нам предъявив … «нутро» его —

……………………………………..на Обозренье:

Поймём мы, что ж в природной

……………………………………..«Мощи» — … важно?