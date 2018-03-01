Валерий Румянцев | В поисках форм и смыслов

Заметки о современной поэзии

В ходе горбачёвской перестройки активизировались творившие в то время молодые стихотворцы, в том числе и в плане поиска новых форм и смыслов в поэзии. Например, появились «метаметафористы», среди которых заметную роль играл Алексей Парщиков. Многие его стихи вызывали недоумение и своей формой и своим содержанием. Прочитал я у него как-то следующее стихотворение:

Поэт и муза

Между поэтом и Музой есть солнечный тяж,

капельницею пространства шумящий едва, —

чем убыстрённей поэт погружается в раж,

женская в нём безусловней свистит голова.

Сразу огромный ботинок сползает с ноги —

так непривычен размер этих нервных лодыг,

женщина в мальвах дарёные ест пироги,

по небу ходит колёсный и лысый мужик.

Такие строки не могут оставить равнодушным ни одного читателя. И написал я тогда на этот поэтический продукт пародию под названием «О сокровенном»:

Меж поэтом и Музой – уж так повелось изначально –

Существует искрящийся солнечный тяж.

Только звякнет поэт своей лирой печальной,

Тут же Муза его тянет весело в раж.

Изливаются рифмы дождями на грешную землю,

Замирают эстеты, читая стихи нараспев…

В мире нет простоты, и я это с восторгом приемлю

И кормлю пирогами украшенных мальвами дев.

Грандиозность ботинка, скользящего с нервной лодыги,

Неразгаданность тайн, что ещё предстоят впереди,

И потоки стихов, уходящие в новые книги,

Наводнение чувств вызывают в груди.

И свистит голова, погружённая в душу поэта,

И колёсный мужик шлёт тепло с высоты…

Если кто-то прочтёт и осмыслит всё это,

Мне придётся добавить ещё темноты.

Дальше – больше. Сво-бо-да! Всплыли из небытия новые футуристы, акмеисты. Стал «поднимать голову» новый декаданс. И даже открыли Академию Зауми, – представляете, там есть свои академики. Некоторые литературоведы даже называют это «Эпохой Возрождения русской поэзии». Появились многочисленные исследования, где подробно описываются новые течения в русской поэзии, такие как: концептуализм, постконцептуализм, нулевой стиль, неопримитив, шаржированно-гротесковая поэзия, метареализм, континуализм, презентализм, полистилистика, поэзия исчезающего «я». Не будем копаться в этих «измах» и отбирать «хлеб» у литературоведов, да и рядовому читателю это вряд ли интересно.

Ясно одно: дальнейшая литературная жизнь показала, что в ходе «эпохи возрождения русской поэзии» не появилось новых Пушкиных и Маяковских. Потому что узок круг этих революционеров в поэзии, страшно далеки они от читателей.

Говорят, что поиски новых форм и смыслов в поэзии продолжаются и сегодня. Воспользуемся лексикой нашего великого литературного критика. «Бросим взгляд» на поэзию 2017 года, которая присутствует в некоторых современных литературных журналах, и посмотрим не только на формы, но и на содержание.

Константин Кедров. «Журнал ПОэтов», № 1 за 2017 год.

Фуга для органа с роялем

Ах Бах был страстный хулиган

Был хулиган к тому же

Он музыку вгонял в орган

Она рвалась наружу

Он ей конечно доверял

Но и не доверял он

Вгонялась музыка в орган

И стал орган роялем

Рояль орган – орган рояль

И я не ты и ты не я ль

Орган-ор гам

Ор гам ор-гамм

Орган-оргазм

Оргазм-орган.

Глупость часто вырывается наружу с помощью языка. И она никогда не успокаивается на достигнутом. Тут не только форма, но и содержание отсутствует, хотя К. Кедров – доктор философских наук. (Впрочем, один неглупый человек сказал так: «У нас сегодня нет философов, а есть только профессора философии). Оказывается, блудливые мысли тоже требуют свободы слова. Прочитав этот опус, ни один читатель не испытает оргазма, если, конечно, не состоит на учёте в ПНД. И уж понять образ «рояль органа», так же как и «орган рояля» вряд ли многим под силу. Нам бы чего попроще: гармошка, балалайка…

С самого начала нам не повезло с поиском интересной формы и содержания. Но, как говорил в известном фильме Юрий Никулин, «будем искать».

Андрей Торопов. «Дети Ра», № 9 за 2017 год.

У этого автора читаем такое стихотворение:

Поэзия не эпичнеет

До философского труда.

Элегичнеет, лиричнеет,

Не эпичнеет никогда.

И мы не будем эпичнеять,

И мы останемся детьми.

Балбесно будем чародеять

Своими дряхлыми костьми.

Хочешь, чтобы над тобой смеялись, иди в клоуны, а не в поэты.

Поэзия никогда и не претендовала, чтобы её называли философским трудом. Как раз поэзия есть и эпическая, и лирическая. И придуманные автором словесные «загогулины» не убеждают читателя в авторской правоте. Единственно, в чём прав А. Торопов, так это в том, что такие авторы, как он, в поэзии действительно «останутся детьми».

Однако, не будем расслабляться и продолжим поиск.

Максим Амелин. «Октябрь», № 7 за 2017 год.

Всего одно его стихотворение:

Свобода уходит нагая,

Такая же, как и пришла,

хромая, изнемогая,

обобранная догола,

а мы… остаёмся обломки

сухих пустоцветов сбирать,

приветливых предков потомки,

земли безмолвная рать.

Люди, не умеющие рассуждать, обожают это демонстрировать.

Более корявую метафору и не придумаешь. И чего это ради свобода «нагая», а не одетая. А какие это «обломки сухих пустоцветов» мы остаёмся собирать? На что намекает автор, непонятно. И почему «сухих», а не сырых пустоцветов? А почему «безмолвная рать»? У нас сегодня болтунов очень даже немало: и на официальном ТВ, и на телеканалах «Дождь» и «Эхо Москвы», и на Болотной…

Продолжаем наше литературное путешествие дальше.

Денис Осокин. «Октябрь», № 6 за 2017 год.

Стихотворение Д. Осокина «Ты моя лягушка» начинается такими строками:

я называю

любимого человека

лягушкой,

мешкожаберным сомом,

сусликом спящим…

А заканчивается так:

я не могу любить тех

кто не понимает

такие сравнения

Я, хоть убей, не понимаю таких сравнений. Так что мне надеяться не на что: меня Д. Осокин не полюбит никогда.

А вот следующее его стихотворение из очень большой подборки.

Скатерть

рифмовать надо так:

льнянка – мыльнянка.

полка – заколка.

ушко – ватрушка.

платье – без платья.

катит – прикатит.

пара – самара.

скатерть – и хватит.

Вся беда в том, что подобная белиберда печатается в одном из «ведущих» литературных журналов. Читают юные поэты подобную галиматью и думают: «Оказывается, вот как сегодня надо писать, чтобы тебя печатали, а не так, как Лермонтов, Есенин, Евтушенко …»

Что это? Поиск новых форм и смыслов? Или в попавшихся мне журналах окопались враги русской литературы? И как долго это будет продолжаться?

Есть литературные журналы, ежегодно публикующие сотни стихотворений, в которых присутствуют признаки поэзии (какая-никакая метафора, ритм, рифма и т. д.), а настоящей поэзии в них нет.

А, может, именно такую поэзию на страницах литературных журналов жаждет видеть сегодня основная часть читателей? И потоки «зауми», которые СМИ вот уже три десятилетия обрушивают на российский народ, не могли остаться безрезультатными? Не зря же Александр Кузьменков в своей статье «Фигню заказывали?» пишет:

«21 процент россиян считает научно-технический прогресс явлением в той или иной мере вредным (ВШЭ, 2016),

29 процентов уверены, что люди появились одновременно с динозаврами (ВЦИОМ, 2011),

25 процентов считают Солнце спутником Земли (ВЦИОМ, 2017),

64 процента считают себя православными, но половина из них не заглядывала в Библию (Фонд «Общественное мнение», 2015),

59 процентов верят в колдовство («Левада-центр», 2012).

О каком квалифицированном чтении можно говорить при таких вводных?»

Если в современном литературном процессе дела пойдут так и дальше, то Дарья Донцова со своими книжками будет лидером продаж ещё лет тридцать. И тогда русской литературе уж точно – хана. И это будет беда не только для читателей и писателей. Это будет катастрофа для всей России.

А этого бы очень не хотелось!

Валерий Румянцев