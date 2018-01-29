Валерий Румянцев | Жива ли поэзия в России?

Несколько лет назад в журнале «Сноб» появилась статья известного журналиста А. Невзорова «У русской литературы закончился срок годности». В этой статье автор провозгласил конец русской литературы, сравнив Россию с лавкой старьёвщика, в идеологии которой процветает культ старья.

Публикация Невзорова вызвала бурю возмущения в СМИ и особенно в Интернете. Однако, нашлись и те, кто поддержал такой, прямо скажем, враждебный выпад по отношению к русской литературе. Так, Дмитрий Губин отметился в печати опусом «Долой литературу, даёшь словесность!» Там он договорился до того, что из школьной программы нужно выбросить уроки литературы, потому что «к реальной жизни это никакого отношения не имеет». И свои рассуждения Губин заканчивает так: «А лит-ру – ну её к ладу. Проблема не в том, что фонтан заглох, а в том, что пруда больше нет».

У меня давно возник вопрос: кто же эти люди, которые считают, что у шедевров Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского и других гениев нашей литературы закончился срок годности? Ну, например, кто такой этот Дмитрий Губин? Из Википедии узнаём следующее. После окончания факультета журналистики МГУ, Д. Губин по распределению работал в волоколамской газете «Заветы Ильича». Проработав там год, был разжалован в корректоры с формулировой «за профессиональную непригодность». Вот, оказывается, откуда «ноги растут». Но, к сожалению, пришли другие времена, когда при формировании «пятой колонны» стали востребованы и нигилисты в отношении русской литературной классики. И перед Губиным открылись двери канала ТВЦ и печатных СМИ. Теперь «губины» обучают и воспитывают наших детей и внуков соответствующим образом. И нам нельзя забывать, что средства массовой дезинформации – это лишь средства к достижению чьей-то цели. И не приходится удивляться тому, что сказал мальчик из Уренгоя в немецком бундестаге.

В беседе с журналистом Ларисой Дмитриевой главный редактор литературного журнала «Звезда» Яков Гордин отметил: «…наша современная проза, конечно, не выполняет ту функцию, которую достаточно успешно выполняла классическая литература – не производит фундаментальные идеи, которые могли бы захватывать общественное сознание по-настоящему».

На поставленный тут же Л. Дмитриевой вопрос «Разве эти идеи производит литература, а не общество?» Гордин уточнил свою мысль: «Она их определённым образом усиливает. Понятно, что и Толстой, и Чехов, и Гоголь, и Пушкин, и Достоевский ловили токи, идущие снизу, но они их концентрировали. Литература интенсифицирует и делает привлекательными фундаментальные и национальные идеи».

С подобным выводом можно согласиться только частично. В своём интервью Яков Гордин ни словом не обмолвился о порочной практике отбора рукописей в большинстве изданий. А ведь это далеко не секрет. Так критик Сергей Морозов в статье «Журнал без читателя» о политике редакций современных литературных журналов пишет следующее: «Печатают сами себя, занимаются самолюбованием и самовосхвалением. Читателя отогнали… критику такое читать постыдно, «собратьям по перу» незачем… Журнал без читателя не журнал, а собранье бумажных листов, запачканных типографской краской. Испорченный продукт. Абсолютно бессмысленное явление. Извращение чистой воды. Но это вполне логичный результат многолетней самоизоляции».

А что сегодня пишут на просторах Интернета о современной поэзии и отношении к ней власти? А, например, вот что.

Автор статьи «Нужна ли России сегодня поэзия?» Александр Елецких с горечью и сарказмом пишет: «Кто сегодня покупает стихи поэтов? Учитель литературы. Романтическая студентка филфака. Редактор журнала… Всё! Так что очередным Блокам, Есениным и Пушкиным сегодня рождаться незачем. Здесь вам уже не тут!» И в конце статьи добавляет: «Если б Пушкин имел голос Киркорова и смог свои стихи переложить на музыку и сочно спеть – то, возможно, стал… пятым мужем Аллы Пугачёвой». Автор, возмущённый положением дел в современной поэзии, ёрничает, – и его можно понять.

Другой автор (не указавший своего имени) в статье «Современная российская поэзия» пишет: «Некультурная и политически безграмотная власть, в силу своей необразованности, не может, не хочет, и не умеет использовать в своих интересах гигантский ресурс с многовековым опытом; более того, современная российская власть боится поэзию – не захотев и не сумев её приручить». Есть над чем подумать. Не правда ли? И надо подумать. Ведь, обходя острые углы, не сделаешь их тупыми.

Давайте вместе почитаем стихи в последних номерах литературных журналов и посмотрим, правы ли те, кого я цитировал.

Михаил Окунь. «Звезда», №7 за 2017 год.

Снился бывший сослуживец Мацкин

Со своей башкой из поролона.

Просто так дурные сны не снятся.

Значит, и от Мацкина Леона

Что-то заскочило в подсознанье…

То ли кульман кривобокий, то ли

Пиджачок немаркий, в мелкий рубчик,

Песенка дурацкая «Parole»…

В общем, Лёня тот ещё был субчик.

Видимо, Михаил Окунь тот ещё субчик, коли умудряется регулярно печатать подобные вирши в многочисленных литературных журналах. Авторам, подобным М. Окуню, часто только кажется, что им есть что сказать.

Идём дальше.

Илья Фаликов. «Арион», №4 за 2017 год.

Барабулька, и с бухты-барахты

дико ново рифмуются яхты,

и вослед за летучей рекой

тянет возраст, не очень-то мой.

Над горами рыбацкие сети

блещут, розы пошли по рукам,

да и яхты продажные эти

пишут мачтами – по небесам.

Что тут сказать, в пустой речи и слова веса не имеют. Рифмоплёты, подобные Фаликову, пытаются совершить открытия в стихосложении, но они не знают, что не каждый, стоящий на пороге открытия, попадает внутрь.

Ая ЭН. «Октябрь», №11 за 2017 год.

Респектуха Нику Василичу

Надо парнем быть неробким

Или враз объесться груш,

Чтобы кинуть сиквел ф топку

Аж про мёртвых душ к тому ж!

Каждый знает в нашей школе

И в нейронах бережёт

На примере дяди Коли

Идиому «афтар жжёт»!

«Афтар», действительно жжёт. Но не глаголом, и не сердца людей. А, скорее всего, кучи духовного мусора. И предлагает читателям вдохнуть это современное амбре.

Андрей Гришаев. «Новый мир», №6 за 2017 год

Отдохну ли я после

Бесплатного и дорогого

Тела моего-твоего

То ли облако реет

Со стуком трамвая железным

То ли солнце за спинкой кровати

Устало встаёт.

Разлучиться не надо

Разлучиться и быть разлучённым

Что ещё посоветуешь?

Лечь и немного поспать.

Звук далёкий расслышать

Например самолёта

Обратиться «весь в слух»

(Как это принято в книгах)

И его в тишину проводить.

Автор, а вместе с ним и редакция отменили пунктуацию в русском языке. «Новый мир» с гордостью сообщает, что Андрей Гришаев – лауреат журнальных премий «Нового мира» (2007) и «Знамени» (2009). Видимо, А. Гришаев расценивает своё лауреатство как большой успех. А пока успех кружит голову, неудачи подходят ближе.

Виталий Лехциер. «Волга», №11-12 за 2017 год.

Мы на этой даче – гости

Здесь живут ящерицы и ещё чёрт знает кто

они так и шныряют, волнуются

Когда мы приезжаем

Ты ко мне относишься небрежно

Муха гоняется, выгони её на ночь

иначе мы не сможем спать

сидеть приятно на такой пушистой траве

перед глазами стоят горы

как я плаваю между ними

здесь очень важно это со

в слове собеседник

а ты только сачки расставляешь

Ну и фокусник этот Лехциер. Оказывается, там, где фокусы не проходят, проходят фокусники. Эх, если бы налогоплательщики узнали, на что тратятся их деньги. И ещё. Мы встретили очередного реформатора пунктуации русского языка, хотя редакция уверяет нас, что Виталий Лехциер – доктор философских наук.

Ростислав Дижур. «Дети Ра», №11 за 2017 год.

На доме стояла лепная фигура.

Для красоты.

И упала.

И человек погиб…

Спасёт ли мир красота?

Ну и чушь! Раньше где-то прочитал фразу «Чушь залезла в голову, но поскользнулась на разжиженных мозгах и вылетела обратно». У Р. Дижура она не вылетела. Поражаюсь вот чему: ежемесячный журнал поэзии «Дети Ра», которым руководит Евгений Степанов, систематически с маниакальным упорством печатает то, что к поэзии не имеет никакого отношения. Специально для Ростислава Дижур и Евгения Степанова привожу выдержку из «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля: «Поэзия – изящество в письменности, выраженное словами, и притом более мерною речью».

Лилия Газизова. «Нева», №9 за 2017 год.

Не успела

«Манкость есть в ваших стихах, —

Сказал поэт Владимир Корнилов, —

Больше Хлебникова читайте, — добавил.

И я всё лето читала Хлебникова.

Через год не стало Владимира Корнилова.

Новые стихи показать ему не успела.

Полагаю, что и чтение Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Есенина, Маяковского, Твардовского, Евтушенко уже не поможет Газизовой стать поэтессой. Можно стоять на плечах гигантов художественного слова, но так ничего и не увидеть.

Складывается впечатление, что главный редактор «Невы» Наталья Гранцева не знает, чем отличается проза от поэзии. А то обстоятельство, что рукописи, присланные по электронной почте, не принимаются и не рассматриваются, наводит на мысль, что, видимо, не все сотрудники редакции журнала «Нева» умеют включать компьютер.

Вот так почитаешь стихотворные подборки в современных литературных журналах, – и действительно поверишь, что поэзия в России умерла.

Сергей Богатков свою статью «Смерть русской литературы!» начинает так: «Господа! Русская литература умерла. Я объявляю минуту молчания и прошу всех встать!»

Я не встал, а решил (уже в который раз) почитать стихи Михаила Анищенко. Вот всего три его стихотворения.

*****

Россия, Русь! В тоске величья,

В кругу неверия и лжи,

Меняй одежды и обличья,

Но дух нетронутым держи!

Среди земных и горних множеств,

Объятых тьмою и огнём,

Ты велика, как безнадёжность,

Что в сердце вызрела моём.

Пройдут наркоз и летаргия,

Взойдут из пепла зеленя…

Храни, храни свой дух, Россия,

Хотя бы в сердце у меня!

Вот ты и живи…

Не сдавайся, брат, не кисни,

Не стреляйся на плацу.

Я и сам бежал по жизни,

Словно слёзы по лицу.

Я и сам плутал в тумане,

По вокзалам стыл и дрог;

И меня твои дворяне

Не пускали на порог.

Но, храня мечты босые,

Заплетая боль косой,

Я любил дожди косые,

Сам бездомный и косой.

Я зловещей ждал развязки,

Был и хром, и близорук,

Но возил любовь в салазках

Над обрывами разлук.

Я готов к опале, к тризне

И к терновому венцу…

Вот и ты беги по жизни,

Словно слёзы по лицу.

Элегия

Надрывается ветер заблудший,

Колобродит всю ночь в камыше.

И чем хуже погода, тем лучше

Почему-то теперь на душе.

Ничего, я с дороги не сбился

И совсем не знаком с ворожбой.

Я в счастливой рубахе родился

И снимал её только с тобой.

А теперь возле дома слепого

Я хожу, словно вор, без огня…

Хорошо, что ты любишь другого,

Как когда-то любила меня.

Хорошо, что без боли и страху

Ты мне машешь рукой на ходу,

Что мою голубую рубаху

Носит пугало в нашем саду.

Поэзия не умирает, но часто болеет.

Читайте стихи Михаила Анищенко, – и вы убедитесь, что поэзия в России жива!