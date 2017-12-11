Валерий С.Коган: «ДУША … ЗАГОВОРИЛА»
Лежу… морально растОптанный,
С «половиной мозгов» … в голове,
И мечтою, в землю закопанной:
Разделилася Жизнь — на две.
Ушла — часть бОльшая: к ней уже не вернуться.
Прожито то, что было — в радости:
Подарков «творческих», вряд ли , теперь дождутся …
Осталось, наверное, только в итоге – слабость,
Беспомощность, в мозгах — … неразбЕриха,
Сложно устойчивым быть «на ногах» —
В делах, вчера где себя чувствовал лихо …
Сегодня, вернувшись к ним, чувствую страх.
Себя ощутил «неустойчивым» — вдруг:
Неужто я — у «черты», за которой … крах?
Прокрался в мозги — «непривычный» … испуг.
… Трудней различаю, кто «друг» мне, кто — враг:
Остался «нагим» — на «семи» я … «ветрах».
Валерий С.Коган: «Путь в … Вечность»
Всё в этом мире скоротечно:
История вершится – на глазах.
Влечёт неведомая сила — … в Вечность:
С трудом держаться удаётся … «на ногах».
До боли напрягая мышцы ног,
Ищу Опоры, чтобы удержаться –
………………………………… от «скольженья:
Свою поддержку шлёт нам всемогущий … Бог,
Создав невиданное ранее … «Творенье».
Даёт Оно нам шанс подняться над обыденностью
………………………………… — вверх
Взглянуть на Бытие — с заоблачных высот.
Сей факт в – «необъяснимое» землян … поверг:
В мозгах осуществить сложнейший «поворот».
И я, поддавшися гипнозу человечьих масс:
Ступень взяв первую на — «лестнице чудес»,
Не смог остановиться в счёте, после — … «Раз».
Валерий С.Коган: «ПРОБУЖДЕНИЕ … »
Проснувшись, понял — к прошлому возврата нет:
Я стал другим и Вы- давно не те …
Тому, что жизнь — другая, много есть примет:
А нас меняет … череда бегущих лет.
Меняет восприятья мира, отношение к природе,
Реакция на голос или … взгляд:
Все доброе, не попращавшися, … уходит.
Весь негатив — остался, выстроившись в ряд …
С тоской гляжу в окно, там жизнь не увядает,
Заботы людям — не дают покоя:
Друзьям и ближним косточки … «перемывают».
Интриги, — порезвиться чтоб, уверен, — строят.
Жизнь без интриг — мертва и тУскла:
Интрига — оживляет и влечёт:
Поступки направляет — в правильное русло:
Шанс прозябанья — оживить судьба дает…
И мы в погоне — за каким-то «оживленьем»,
Закрыв глаза в надежде на успех,
Творим порою даже … «преступленья».
Нам ничего не стоит «обмануть»,
……………… приняв на душу — малый «грех»:
Долг взятый – «на неделю» …
………………………с опозданием вернуть.
«Грешки» имея, приглушаем всяки … «Охи»:
Всевышний многое прощает — при «уходе».
Не принято отмАливать грехов нами – «крохи»:
Легенда меж людьми, слыхал я, где-то бродит,
Что — прОжившие жизнь, – не «так уж … плОхи».
Валерий С.Коган: «ИСХОД (после … реабилитации)»
Леченья истекает срок:
………………………………… осилены его … «ступени».
Я тренажёры одолел, как мог:
Вернули «ноги» мне – терпеньем и … уменьем.
Достоин восхищенья труд людей,
Что обращает к жизни тех, кто … недвижИм.
Наверно, нету благороднее идей,
Чем возвращенье – «управленья телом»:
………………………………… не чужим, — своим?.
После болезни мОзга,
………………………………… «заковАвшей» человечье тело,
И оторвавшей вмиг его — от жизни и от … дела.
Познать такое можно – «в развороте»,
Лишь ощутив бессилье самолично.
И всё бы было ничего, привычно, вроде б,
Коль не был бы Исход — таким … трагичным.
Когда «подвижности» лишился — человек:
Он словно с жизнью связь утратил …
Считай, закончился дарОванный ему
………………………………… судьбою Век:
Погас … путь освещавший ему — «факел».
Но, главное, не потерять Надежды
И Веры в избавленье от беды, что навалилась …
Набраться сил душевных и Терпенья:
Вернуть уменье жить, как было — прежде.
Уменье, что внезапно … «растворилось»,
Исчезло что – в одно мгновенье.
Переборол — отчаянье и страх:
Жизнь кончить — «недочеловеком»,
С душою «лёгкою» и горьким … «смехом».
Все планы и надежды обратились сразу — в прах:
Не ждал такого … «завершенья века» —
Всем недругам моим — … в утеху.
… Но я – встал «на нОги», шагнул и …
………………………………… духом я «воспрял».
Вернулся — к «жизни распорядку»:
За месяц этот — многое я осознал …
Поступки многие, теперь коль совершу,
Заранее обдумав всё, — … «с оглядкой».
Избавиться от страшного нЕдуга
…и избежать подвижности изъянов —
Мне помогла — забота постоянная … жены,
………..наречена что именем … Татьяна.
Её опека и Вниманье мне дали силы –
………………………………… одолеть … ОтчАянье.
… Родившись занОво, полОн надежд и
………………………………… планов разных:
Надеюсь завершить, намечено что было.
Был к жизни «возвращён» —
……………………….. спецов уменьем классных …
Забыл «плохое всё»: оно мне … опостыло.
Ваш ВСК