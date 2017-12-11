Валерий С.Коган: «ДУША … ЗАГОВОРИЛА»

Лежу… морально растОптанный,

С «половиной мозгов» … в голове,

И мечтою, в землю закопанной:

Разделилася Жизнь — на две.

Ушла — часть бОльшая: к ней уже не вернуться.

Прожито то, что было — в радости:

Подарков «творческих», вряд ли , теперь дождутся …

Осталось, наверное, только в итоге – слабость,

Беспомощность, в мозгах — … неразбЕриха,

Сложно устойчивым быть «на ногах» —

В делах, вчера где себя чувствовал лихо …

Сегодня, вернувшись к ним, чувствую страх.

Себя ощутил «неустойчивым» — вдруг:

Неужто я — у «черты», за которой … крах?

Прокрался в мозги — «непривычный» … испуг.

… Трудней различаю, кто «друг» мне, кто — враг:

Остался «нагим» — на «семи» я … «ветрах».

Валерий С.Коган: «Путь в … Вечность»

Всё в этом мире скоротечно:

История вершится – на глазах.

Влечёт неведомая сила — … в Вечность:

С трудом держаться удаётся … «на ногах».

До боли напрягая мышцы ног,

Ищу Опоры, чтобы удержаться –

………………………………… от «скольженья:

Свою поддержку шлёт нам всемогущий … Бог,

Создав невиданное ранее … «Творенье».

Даёт Оно нам шанс подняться над обыденностью

………………………………… — вверх

Взглянуть на Бытие — с заоблачных высот.

Сей факт в – «необъяснимое» землян … поверг:

В мозгах осуществить сложнейший «поворот».

И я, поддавшися гипнозу человечьих масс:

Ступень взяв первую на — «лестнице чудес»,

Не смог остановиться в счёте, после — … «Раз».

Валерий С.Коган: «ПРОБУЖДЕНИЕ … »

Проснувшись, понял — к прошлому возврата нет:

Я стал другим и Вы- давно не те …

Тому, что жизнь — другая, много есть примет:

А нас меняет … череда бегущих лет.

Меняет восприятья мира, отношение к природе,

Реакция на голос или … взгляд:

Все доброе, не попращавшися, … уходит.

Весь негатив — остался, выстроившись в ряд …

С тоской гляжу в окно, там жизнь не увядает,

Заботы людям — не дают покоя:

Друзьям и ближним косточки … «перемывают».

Интриги, — порезвиться чтоб, уверен, — строят.

Жизнь без интриг — мертва и тУскла:

Интрига — оживляет и влечёт:

Поступки направляет — в правильное русло:

Шанс прозябанья — оживить судьба дает…

И мы в погоне — за каким-то «оживленьем»,

Закрыв глаза в надежде на успех,

Творим порою даже … «преступленья».

Нам ничего не стоит «обмануть»,

……………… приняв на душу — малый «грех»:

Долг взятый – «на неделю» …

………………………с опозданием вернуть.

«Грешки» имея, приглушаем всяки … «Охи»:

Всевышний многое прощает — при «уходе».

Не принято отмАливать грехов нами – «крохи»:

Легенда меж людьми, слыхал я, где-то бродит,

Что — прОжившие жизнь, – не «так уж … плОхи».

Валерий С.Коган: «ИСХОД (после … реабилитации)»

Леченья истекает срок:

………………………………… осилены его … «ступени».

Я тренажёры одолел, как мог:

Вернули «ноги» мне – терпеньем и … уменьем.

Достоин восхищенья труд людей,

Что обращает к жизни тех, кто … недвижИм.

Наверно, нету благороднее идей,

Чем возвращенье – «управленья телом»:

………………………………… не чужим, — своим?.

После болезни мОзга,

………………………………… «заковАвшей» человечье тело,

И оторвавшей вмиг его — от жизни и от … дела.

Познать такое можно – «в развороте»,

Лишь ощутив бессилье самолично.

И всё бы было ничего, привычно, вроде б,

Коль не был бы Исход — таким … трагичным.

Когда «подвижности» лишился — человек:

Он словно с жизнью связь утратил …

Считай, закончился дарОванный ему

………………………………… судьбою Век:

Погас … путь освещавший ему — «факел».

Но, главное, не потерять Надежды

И Веры в избавленье от беды, что навалилась …

Набраться сил душевных и Терпенья:

Вернуть уменье жить, как было — прежде.

Уменье, что внезапно … «растворилось»,

Исчезло что – в одно мгновенье.

Переборол — отчаянье и страх:

Жизнь кончить — «недочеловеком»,

С душою «лёгкою» и горьким … «смехом».

Все планы и надежды обратились сразу — в прах:

Не ждал такого … «завершенья века» —

Всем недругам моим — … в утеху.

… Но я – встал «на нОги», шагнул и …

………………………………… духом я «воспрял».

Вернулся — к «жизни распорядку»:

За месяц этот — многое я осознал …

Поступки многие, теперь коль совершу,

Заранее обдумав всё, — … «с оглядкой».

Избавиться от страшного нЕдуга

…и избежать подвижности изъянов —

Мне помогла — забота постоянная … жены,

………..наречена что именем … Татьяна.

Её опека и Вниманье мне дали силы –

………………………………… одолеть … ОтчАянье.

… Родившись занОво, полОн надежд и

………………………………… планов разных:

Надеюсь завершить, намечено что было.

Был к жизни «возвращён» —

……………………….. спецов уменьем классных …

Забыл «плохое всё»: оно мне … опостыло.

Ваш ВСК

