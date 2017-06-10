Валерий С. Коган | SALSA …

Взрыв чувств, что – «разгоняет тучи»,

При «выбросе» — энергии … могучей.

Всё это «Салса», в проявлении – страсти.

Она танцоров — «погружАет» в … Счастье:

Когда движенья тела — «результат уменья»,

Возможны лишь — в порыве … Вдохновенья.

Да, «танец» – дарит людям радость от

……….. «владенья» телом – «в совершенстве»,

И нам понятны — лица, озарённые … блаженством

У «завершивших выступленье»:

Не это ли — … «Небес Благодаренье»?

… Не прячутся они — от нашего «вниманья»:

Они всегда «открыты» — для всех нас …

Дало им «Салсы» … «пониманье»,

Так раскрываясь — в этот раз:

Другие танцы – … тоже хороши,

Но только в «Salsе» – слышен …

………………………………. «крик Души».

Ваш ВСК