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Валерий С. Коган | SALSA …

10.06.2017 ЭКСПЕРИМЕНТ

Взрыв  чувств, что – «разгоняет тучи»,
При «выбросе» — энергии … могучей.
Всё это  «Салса», в проявлении – страсти.
Она танцоров — «погружАет» в … Счастье:
Когда движенья тела — «результат уменья»,
Возможны  лишь — в порыве … Вдохновенья.
Да, «танец» – дарит людям радость от
……….. «владенья» телом – «в совершенстве»,
И нам понятны — лица, озарённые …  блаженством
У  «завершивших выступленье»:
Не это ли —  … «Небес Благодаренье»?
… Не прячутся они — от нашего «вниманья»:
Они всегда «открыты» —  для всех нас …
Дало им «Салсы» … «пониманье»,
Так раскрываясь  —  в этот раз:
Другие танцы – … тоже хороши,
Но только в «Salsе» –  слышен …
………………………………. «крик Души».

Ваш ВСК

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