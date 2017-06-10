Валерий С. Коган | SALSA …

Взрыв чувств, что – «разгоняет тучи»,
При «выбросе» — энергии … могучей.
Всё это «Салса», в проявлении – страсти.
Она танцоров — «погружАет» в … Счастье:
Когда движенья тела — «результат уменья»,
Возможны лишь — в порыве … Вдохновенья.
Да, «танец» – дарит людям радость от
……….. «владенья» телом – «в совершенстве»,
И нам понятны — лица, озарённые … блаженством
У «завершивших выступленье»:
Не это ли — … «Небес Благодаренье»?
… Не прячутся они — от нашего «вниманья»:
Они всегда «открыты» — для всех нас …
Дало им «Салсы» … «пониманье»,
Так раскрываясь — в этот раз:
Другие танцы – … тоже хороши,
Но только в «Salsе» – слышен …
………………………………. «крик Души».
Ваш ВСК