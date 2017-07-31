Валерий С. Коган: «С самим собою в … откровеньи»

Себе — в глаза сам … посмотрел:

Пытаясь разобраться в нашей жизни —

……………………………………….. непростой,

Решил «пооткровеничать» — я сам … с собой.

Мне приоткрылось только – «кое-что» …

……………………………………….. частично:

Лишь в тайнах мелких – разобраться смог я …

……………………………………….. лично.

На что я мог «не обращать» вниманья:

Что не прощал я — никому,

…………. отбросив все законы «почитанья» …

Припомнил, как я «приобщался» —

……………………. к написанию стихов» …

Был отклик — «ощущений в рифму»:

………. я к пониманию такого – был … «готов».

Усвоив замЫсел — «творца»,

Свою легенду облачив в стихосложенье,

Я стал похожим на … «героя-молОдца»,

Хотя стих мой — поверг читателей в …

……………………………………….. смятенье.

А мне пришлось — «творенью» удивиться:

В «блИну, чтоб комОм», … «сохраниться».

Но был затем такой момент:

С «изображеньем» я провёл — «эксперимент».

К картинке приложив стишок – «коммент»,

Всего, по-моему, из — пары строчек,

К себе я вызвал «интерес», вдруг

……….. неподдельный … очень.

Меня поступок этот «окрылил»,

…. внушив, что я – кому-то, значит, … мил,

И первый «лайк» — уже свой … «заслужил».

Но никому про «Это» — не сказал:

Что «лайк» — такое, я до этого … не знал.

Я сам же, — с высоты «любителя стихов»,

…………….. наказ имея «свыше» — разобраться,

В том, что доселе, не заботясь, — «натворил»,

……….. пред Вами всеми — должен … «отчитаться».

Себя, — за это, не жалея, осуждаю строго,

Хоть я и — «атеИст», но верю, почему-то, в … Бога.

Стараюсь быть к себе я – «объективным»:

Свой «негатив» — не посчитаю … «позитивным».

Невольно, каждый — «минусы» свои … «упрятать»

……………………………………….. глубже хочет,

И, изощряясь, непрерывно, ум на это — … «тОчит».

… Общение «с собой» — недавно … стало «модой»:

В такой «Беседе» – смысла нет:

……………………………………….. в ней нет … «исхода».

Моя ж «самОоценка» — равнознАчна …

……………………………………….. «самомнЕнью»:

А Погружение — «в себя», как «зов», — к его …

……………………………………….. ПрОдленью.

Ваш ВСК