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Валерий С. Коган: «С самим собою в … откровеньи»

30.07.2017 ЭКСПЕРИМЕНТ

Себе — в глаза сам … посмотрел:

 

Пытаясь  разобраться в нашей жизни —
………………………………………..  непростой,
Решил «пооткровеничать» — я сам  …  с собой.
Мне  приоткрылось только – «кое-что» …
………………………………………..  частично:
Лишь  в тайнах мелких – разобраться смог я …
………………………………………..  лично.
На что я мог «не обращать» вниманья:
Что не прощал я —  никому,
………….  отбросив все законы «почитанья» …
Припомнил, как я «приобщался» —
……………………. к написанию стихов» …
Был  отклик — «ощущений в рифму»:
………. я  к пониманию такого –  был …  «готов».
Усвоив замЫсел — «творца»,
Свою легенду облачив в стихосложенье,
Я  стал похожим на … «героя-молОдца»,
Хотя стих мой —  поверг читателей  в …
………………………………………..  смятенье.
А мне пришлось  —  «творенью» удивиться:
В «блИну, чтоб комОм», … «сохраниться».
Но был затем  такой момент:
С «изображеньем» я провёл — «эксперимент».
К картинке приложив стишок – «коммент»,
Всего, по-моему, из — пары строчек,
К себе я вызвал «интерес»,   вдруг
……….. неподдельный … очень.
Меня поступок этот «окрылил»,
….  внушив, что я – кому-то, значит, … мил,
И первый  «лайк» — уже свой … «заслужил».
Но никому про «Это» — не сказал:
Что «лайк» — такое, я до этого … не знал.
Я сам же, —  с высоты «любителя стихов»,
……………..  наказ имея «свыше» —  разобраться,
В том, что доселе, не заботясь, —  «натворил»,
……….. пред Вами всеми —  должен  … «отчитаться».
Себя, —  за это, не жалея,  осуждаю  строго,
Хоть я и — «атеИст», но верю, почему-то,  в … Бога.
Стараюсь быть к себе я – «объективным»:
Свой   «негатив» — не посчитаю … «позитивным».
Невольно,  каждый  —  «минусы» свои  … «упрятать»
………………………………………..  глубже хочет,
И,  изощряясь, непрерывно,  ум на это — … «тОчит».
… Общение «с собой» —  недавно … стало «модой»:
В такой «Беседе»  –  смысла  нет:
………………………………………..  в ней нет … «исхода».
Моя  ж  «самОоценка» —  равнознАчна …
………………………………………..  «самомнЕнью»:
А Погружение — «в себя», как «зов», —  к его  …
………………………………………..  ПрОдленью.
Ваш ВСК

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