Валерий С. Коган: «С самим собою в … откровеньи»

Себе — в глаза сам … посмотрел:
Пытаясь разобраться в нашей жизни —
……………………………………….. непростой,
Решил «пооткровеничать» — я сам … с собой.
Мне приоткрылось только – «кое-что» …
……………………………………….. частично:
Лишь в тайнах мелких – разобраться смог я …
……………………………………….. лично.
На что я мог «не обращать» вниманья:
Что не прощал я — никому,
…………. отбросив все законы «почитанья» …
Припомнил, как я «приобщался» —
……………………. к написанию стихов» …
Был отклик — «ощущений в рифму»:
………. я к пониманию такого – был … «готов».
Усвоив замЫсел — «творца»,
Свою легенду облачив в стихосложенье,
Я стал похожим на … «героя-молОдца»,
Хотя стих мой — поверг читателей в …
……………………………………….. смятенье.
А мне пришлось — «творенью» удивиться:
В «блИну, чтоб комОм», … «сохраниться».
Но был затем такой момент:
С «изображеньем» я провёл — «эксперимент».
К картинке приложив стишок – «коммент»,
Всего, по-моему, из — пары строчек,
К себе я вызвал «интерес», вдруг
……….. неподдельный … очень.
Меня поступок этот «окрылил»,
…. внушив, что я – кому-то, значит, … мил,
И первый «лайк» — уже свой … «заслужил».
Но никому про «Это» — не сказал:
Что «лайк» — такое, я до этого … не знал.
Я сам же, — с высоты «любителя стихов»,
…………….. наказ имея «свыше» — разобраться,
В том, что доселе, не заботясь, — «натворил»,
……….. пред Вами всеми — должен … «отчитаться».
Себя, — за это, не жалея, осуждаю строго,
Хоть я и — «атеИст», но верю, почему-то, в … Бога.
Стараюсь быть к себе я – «объективным»:
Свой «негатив» — не посчитаю … «позитивным».
Невольно, каждый — «минусы» свои … «упрятать»
……………………………………….. глубже хочет,
И, изощряясь, непрерывно, ум на это — … «тОчит».
… Общение «с собой» — недавно … стало «модой»:
В такой «Беседе» – смысла нет:
……………………………………….. в ней нет … «исхода».
Моя ж «самОоценка» — равнознАчна …
……………………………………….. «самомнЕнью»:
А Погружение — «в себя», как «зов», — к его …
……………………………………….. ПрОдленью.
Ваш ВСК