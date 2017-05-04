Валерий Коган: Новинка – эксперимент в книгоиздании

«ОТКРЫТАЯ КНИГА»

Перед вами первый пример печатного издания: Валерий С.Коган. Альманах «НОВЫЙ КОНТИНЕНТ». ИЗБРАННОЕ (http://www.kontinent.org/), предлагаемый для развития идеи и воплощения её в жизнь, – в помощь авторам, желающим воспроизвести свои, опубликованные в Интернете произведения, – в «Открытой книге». Коротко о самой задумке. Каждый исходый том подобной книги «пополняется» страницами произведений других авторов Альманаха (объёмом до 250 стр.) – после разборки книги – «вывинчиванием» гибкой соединительной «спирали». Сборка «пополневшей» книги осуществляется ввинчиванием спирали необходимого диаметра в отверстия (начиная с верхнего отверстия) на собранном пакете из обложек, первичных и дополненных страниц каждого последующего автора (между ними), у их левых кромок. Технология такой сборки отработана годами. Естественно, понадобится удаление с обложки имени данного автора, перепечатка «Предисловия» (стр.03), с перечнем авторов, и «Содержания» (стр.1). Добавленные тексты произведений других авторов Альманаха желательно завершить краткими справками об их авторах с фотопортретами. Данное предложение позволяет предельно снизить стоимость издания в целом даже при малых тиражах (до 100 экз.) – для каждого последующего автора за счёт экономии на дизайне и форматировании книги за счёт многократного использования основных трудоёмких частей книги. Автор рад поделиться новостью: к настоящему времени данную книгу (с автографом автора) заказали и получили 22 читателя из Чикаго, Нью-Йорка, Флориды, Германии, России, Латвии, Украины и Белоруссии. Приятного прочтения, дорогие друзья!