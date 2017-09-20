Валерий С. Коган: «ИРМА» — звучное имя

… Звучное женское имя –

………………………….. горе «доставило» людям:

«Зло» и «беду» от стихии –

………………………….. «лакировать» не будем.

«Напасть» — зовут Ураганом,

………………………….. скорость страшна у «Торнадо»,

Копится Зло в океанах: нам «сюрпризов» …

……………………………………………….. не надо.

Зло, что «плодят» люди, знаем, рвётся –

……………………………………………….. наружу,

Ищут «тепла» люди: тянутся к нему … в стужу.

Даже лучи Солнца душу не «согревают»,

Если Добром делиться, щедрости … нехватает.

Смерчи «угомонятся»:

Жизнь вернётся – «на улицы» …

Злобы – всегда боятся,

Жертвы, – навряд ли, … забудутся.

Ваш ВСК