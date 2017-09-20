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Валерий С. Коган: «ИРМА» — звучное имя

19.09.2017 ЭКСПЕРИМЕНТ

… Звучное женское имя –
………………………….. горе «доставило» людям:
«Зло» и «беду»  от стихии –
………………………….. «лакировать» не будем.
«Напасть»  — зовут Ураганом,
………………………….. скорость страшна у «Торнадо»,
Копится Зло в океанах:  нам «сюрпризов» …
……………………………………………….. не надо.
Зло, что «плодят» люди, знаем, рвётся –
……………………………………………….. наружу,
Ищут «тепла» люди: тянутся к нему … в стужу.
Даже лучи Солнца душу не «согревают»,
Если Добром делиться, щедрости … нехватает.
Смерчи  «угомонятся»:
Жизнь вернётся – «на улицы» …
Злобы – всегда боятся,
Жертвы, – навряд ли, … забудутся.

Ваш ВСК

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