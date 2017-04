Валерий Румянцев | Стихи

Об авторе. Валерий Румянцев Об авторе. Валерий Румянцев Зорькин Борис Иванович (литературный псевдоним Валерий Румянцев) родился в 1951 году в Оренбургской области в семье судьи. Среднюю школу окончил с золотой медалью. Учился в Куйбышевском авиационном институте, на юридическом факультете Северо-Осетинского госуниверситета. Окончив филологический факультет Воронежского государственного педагогического института, три года работал учителем, завучем в одной из школ Чечено-Ингушской АССР. После окончания Высших курсов КГБ СССР на протяжении тридцати лет служил в органах госбезопасности. Из органов ФСБ РФ уволился в звании полковника. Женат, имеет двоих детей и пятерых внуков. Проживает в Сочи по адресу: 354067 Краснодарский край, г. Сочи-67, ул. Глазунова, д. 1, кв. 58. Тел. 8-988-2-37-37-55. Лирические и юмористические стихи, басни, литературные пародии, лаконизмы, сказки, статьи; реалистические, сатирические и фантастические рассказы Валерия Румянцева печатались в 170 изданиях РФ и за рубежом, в том числе в 60 литературных журналах и альманахах. Вышло в свет десять книг Валерия Румянцева: «День и ночь» (стихотворения, венок сонетов). Сочи. 2003 г. «Удивительное рядом» (стихи, басни, пародии). Сочи. 2003 г. «Из мышления» (лаконизмы). Сочи. 2003 г. «Короче некуда» (лаконизмы). Сочи. 2003 г. «С чёрного хода» (сатирический роман). Сочи. 2004 г. «Мысль, сохранённая в словах» (стихи, лаконизмы, басни). Сочи. 2004 г. «Ответственное поручение» (стихи, лаконизмы, рассказы). Сочи. 2004 г. «На перекрёстке жизни» (стихи, лаконизмы, рассказы). Сочи. 2005 г. «Девятая модель» (рассказы, лаконизмы). Сочи. 2005 г. «Машина времени» (рассказы, лаконизмы, стихи). Сочи. 2007 г.

х х х

Всё то, что прежде я любил,

С годами прячется тумане.

Вопрос to be or not to be

Не покоряет мозг как ране.

Всё чаще зов издалека

Влечёт к ещё неясной цели.

И мысль про вечный «день сурка»

Дурманит разум словно зелье.

Но сквозь дурман вдруг вспыхнет свет.

Как искра на ветру промчится.

И, этой искоркой согрет,

Охотно разум разгорится.

Сквозь толщу лет и сквозь туман

Проступят странные виденья.

Картины незнакомых стран

Как жизни бесконечной звенья.

Полузабытых лиц канва

В цепи мелькающих эскизов,

Полузнакомые слова

Дыханием ночного бриза.

И чувства старые всплывут,

В который раз сверкнув надеждой,

Что я не зря тащил хомут

Противодействия невеждам.

Что предназначенный мне путь

Был всё же не тропой в болото,

И этот путь когда-нибудь

Предстанет полосой для взлёта.

И будет радостный полёт

Без глупых правил и запретов.

И станет курс один: вперёд

К столь ожидаемому свету.

Лишь пешка

Судьба всего лишь пешка, но,

Как это ни парадоксально,

Играет нами всё равно

С кем напоказ, а с кем-то тайно.

То тащит за уши вперёд,

То наградит вдруг оплеухой.

То всем приказы раздаёт,

А то в себе замкнётся глухо.

Нам не понять её причуд.

Мы строим лишь предположенья.

Идём сквозь мрак, держа свечу,

Не в силах оборвать движенье.

Так и Судьба не сознаёт

Причуд того, кто с ней играет.

Кружит вселенский хоровод

От края вечности до края.

И в круговерти бытия

Всё служит для какой-то цели,

Ведь даже вечности края

Лишь скрытые миры на деле.

Судьба всего лишь пешка, но

Она же инструмент познанья

И к нам приходит как звено

В цепи надежд, потерь, желанья.

Дождь

Дождь вёл себя весьма наивно –

Он нас пытался запугать.

То бился, притворяясь ливнем,

Шрапнелью о ручную гладь;

То начинал шуршать по лесу:

Мол, я надолго и всерьёз;

То мир скрывал сплошной завесой;

То украшал гирляндой слёз.

Что он от нас хотел, ей-богу,

Мы так и не смогли понять.

Да, он нам помешал немного,

Заставив вещи убирать.

Но в основном его потуги

Нас лишь смешили. Столько лет

Сносили мы и зной, и вьюги,

И прочих прелестей букет.

Судьба швыряла нас то в горы,

То в комариный рай болот.

Мы не бросали ей укоры,

А шли с улыбкою вперёд.

Мы верили: Судьба не станет

Слать просто так ряды невзгод.

И, хоть их смысл пока туманен,

Когда-нибудь туман сойдёт.

Судьба учила видеть Завтра

Сквозь неудобное Сейчас,

Как виден в эпиграммах Гафта

Глубокий смысл поэм подчас.

И мы привыкли понемногу

Не прятать от невзгод лицо,

А следовать своей дорогой

Под мосек лай, под смех глупцов.

Жара и стужа. Голод. Жажда.

Как много нужно пережить,

Чтобы увидеть вдруг однажды

Судьбы невидимую нить.

Средь преступлений и болезней,

Страстей и псевдоистин муть

Она блеснёт и вновь исчезнет,

Но обозначит верный путь.

Пусть он зарос чертополохом,

Пусть весь канавами изрыт,

Он всё же есть – уже неплохо.

Уже надежды свет горит.

И сердце снова вдаль стремится,

Шепча фантазии: лети.

Так что нам дождь – невзгод крупица –

Ещё не то нас ждёт в пути.

х х х

Разум бьётся, законы сметая,

Создавая мелодию света.

Искры чувств собираются в стаю

И сжигают барьеры запретов.

Где-то там, за границей рассудка,

Мы опять обретём все потери.

Жизнь — такая нелепая шутка,

Жизнь – неплотно прикрытые двери.

Череда нескончаемой яви

Протянулась по тёмным аллеям.

То, что взору за дверью предстанет,

Разум даже представить не смеет.

Сердца стук, отбивая мгновенья,

Ветром мечется в жизненных стенах.

Ритм, запущенный актом творенья,

Дни сбивает в парящую пену.

И летят облаками по свету

Клочья пены, маня за собою

В край, где нас ожидают ответы

На вопросы, что кружат гурьбою.

х х х

Луч солнца на заре – клинок небесной шпаги –

Разрезал горизонт, впуская алый свет.

Извечная борьба непримиримых магий

Рождает новый жизненный сюжет.

Быть может, он Создателя устроит.

А может быть, отброшен будет в брак.

Что будет во вселенском долгострое

От нас укрыл ментальный полумрак.

Но каждый раз в священный час рассвета

Искра надежды прячется в груди,

Чтоб, распустившись жарким огнецветом,

Нам осветить дорогу впереди.

И можно к Завтра сделать шаг навстречу.

Пусть полутьма кольцо опять сожмёт,

Но только путь вперёд уже намечен,

И снова сердце просится в полёт.

х х х

«В бессмысленности смысла нет», —

Изрёк поэт и усмехнулся:

Зачем несу я этот бред?

Чтоб показать, что я свихнулся?

Кому и, главное, зачем?

Я словно чьей-то волей движим

И через мрак лечу к свече,

Ничуть не становясь к ней ближе.

Считать, что важен сам полёт –

Сомнительное утешенье.

К чему движение вперёд,

Когда не видно продвиженья?

Иллюзии сжимают нас

Своими нежными руками,

И мы глотаем их как квас,

Чтоб оставаться дураками.

Жизнь между глюками бежит.

Но бег – один из видов глюка.

И мы врастаем в миражи

Беспомощно и близоруко.

х х х

Пессимизм нам разъедает душу.

Тихо. Методично. Шаг за шагом.

Так грызут морские волны сушу,

Так ручьи взрезают склон оврага.

Пессимизм нам не присущ с рожденья –

Он прокрался в душу тихой сапой.

Миновал рассудка загражденья

И духовный яд стал в мысли капать.

Блекнет мир вокруг. Слабеет разум.

Не спасут таблетки и уколы.

Пессимизм – опасная зараза,

И куда там до него эболам.

Лишь одно лекарство есть – работа.

Но его в аптеках не отыщешь –

Только суррогаты антидота

В качестве биодобавок к пище.

В череде бессмысленных занятий

Вязнет человеческое племя,

Потеряв под властью бюрократий

И стремленье к истине, и время.

Истории калейдоскоп



Истории калейдоскоп

Являет прошлого картины,

Чтоб и в сегодняшней рутине

Не исчезал режим нон-стоп.

Мелькнут случайные страницы,

Взрывая мифов пузыри –

И снова крутятся цари,

Как вентиляторы, в гробницах.

И диссертанты рвутся в бой.

И ткань истории трепещет,

Сметая в паутину трещин

То, что считали все канвой.

Истории калейдоскоп –

Прибор весьма взрывоопасный:

Вдруг путь, что был предельно ясным,

Разделится на сотню троп.

«Что делать?» и «Куда идти?»

Закружатся над головами,

Только за громкими словами

Тропинки верной не найти.

И толпы в поисках врагов

Метаться будут бестолково,

Не в силах разорвать оковы

Недоразвития мозгов.

Но коль истории фрагменты

В единый сложатся сюжет,

То вспыхнет долгожданный свет,

Вмиг указав дороги ленту.

Надежда поведёт вперёд,

С пути препятствия сметая.

Когда восходит цель святая –

Из толп рождается народ.

х х х

Страх людей сбивает в стаю

В поисках себе подобных.

Но подобие растает

С наступленьем дней беззлобных.

Затрещит по швам единство,

Сделав стаю неудобной,

И бациллы лихоимства

Наплодят звероподобных.

Будут множиться раздоры,

Дуть ветра непониманья.

Распустив бутоны вздора,

Прорастут кусты брюзжанья.

И на стайки распадаясь

В чехарде междоусобной,

На земле умножит стая

Эшелоны плит надгробных.

Памяти Евгения Евтушенко

Поэт ушёл. Стихи остались.

Стал чуть серее белый свет.

И нервы словно оборвались:

Ведь он был больше, чем поэт.

Частица совести планеты,

Себя в чужих грехах виня,

Хранил он в сердце искру света

От прометеева огня.

Не уклоняясь от уколов,

Не слушая в свой адрес бред,

Он жёг сердца людей глаголом

И призывал идти на свет.

Он стольких спас от серых буден,

Так много в души внёс добра,

Что долго будут помнить люди

Заветы мастера пера.

Поэт ушёл. Остались строки,

Чтоб чей-то разум приоткрыв,

Пронзить его как биотоки,

Рождая творческий порыв.

И, продолжая путь Поэта,

По миру вспыхнут там и тут –

Как и любил он – искры цвета.

И строки новые взойдут.