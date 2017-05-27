Валерий Коган | «Созвучие»

«Созвучие … »

Нет, — не послышалось: «поймало» ухо,

Хоть наделён я не «особым» слухом …

Скорее уловил — не звук: дрожание Души,

Встревоженной событьем необычным:

Ведь, не поверят, о подобном расскажи,

Но был тот звук … «небесно» гармоничным.

Слилися в нём — стон тела в наслажденьи

И боль струны — в … изнеможеньи,

Готовой разорваться, отдавая в страсти — звук,

Даря Волшебство … «музыканта рук».

Не зря была рука с смычком — «в порыве» …

так воздета:

Она звучания волшебного — Примета.

А тело Девы, с инструментом что в — …

Слияньи,

Не это ль — важности Звучания — признанье?

Приснилось или – снизошло «от … Пабло?»

«Сорвалась» Ольга (это фото — от «неё») : не удержалась …

……………………………………… в чувств «отдаче»:

Благодаря порыву Ольги, – ПикассО … мы «наблюдаем»,

……………………………………… значит.

К нам ПАбло — «снИзошёл»,

……………………………………… был — в «расслабленьи»,

И, словно вышел — из «густой» Он «тЕни» …

Тая «секрет», картины как «писал»,

Нам, вдруг, расслабившись, — о «тайне» … рассказал.

И было это — «красотой природной», являясь что

……………………………………… прекрасной Былью,

В мгновенье Ока стало просто — … « пылью».

… Мечты развеялись — «намолЕны» … общеньем

……………………………………… с Богом.

Ждём, «снизойдёт» к нам скоро — что-нибудь

……………………………………… … с Небес:

Ведь, «с Чудом» — интересней жить намнОго,

Чем прожИвать «дАрованное время» — … «без»?

«Святая Дата (9.5.1945) стала … Ветераном»

От Дней Трагедии (W-11) — лишь «отошли»

……………………………………… едва,

А Дню «Победы» – Семьдесят уже.

……………………………………… Плюс … «Два».

Стареют Ветераны и … «уходят»,

А Призрак злобы — вновь по Миру …«бродит».

Мир вдOволь крОви «нахлебался»,

И, верим, — «ума-разУма» … набрался.

Притормозить ретивых и бездумных

……………………………………… мы «вояк» — должны:

Другие «ценности» нам в этот Век –

……………………………………… важны.

Твердим настойчиво — в который раз:

Свобода, Счастье, Мир –

……………………………………… давно ждут … нас.

Нам опОстылели Вражда, Терзанья,

……………………………………… Войны:

Земляне в Вечном мире – …

……………………………………… жить достойны.

«СОЧУВСТВИЕ … »

Живёт своею жизнью … Сам, —

Порою напряжённой.

Он не всегда «раскрыт» друзьям:

Проблемами «по горло» …

……………………………………… нагружЁн – он.

Суёт, здороваясь, вам руку, торопливо,

В глаза при этом – вовсе не глядит:

Ведёт себя при встречах – «суетливо»,

Похоже, от «сближения» … бежит.

Что нелюдимость нашего «героя»

……………………………………… означает,

И почему чУрается общенья он —

……………………………………… «за рюмкой чая»?

Желание, замкнувшись, — «отдалиться»

И в собственных делах своих — «вариться»?

«Нырнуть», скорей пытаясь «дна» достичь:

В попытке истину события …

……………………………………… постичь?

Но «дно», как правило, — начало главных «бед»,

И, вряд ли, — там найдёшь, «как быть», — … совет,

Как разделить «беду», хотя бы с тем, кто рЯдом:

Но, жаль, почти всегда – ему это … «не надо».

Скорей, «расхлёбывать» невзгоды –

……………………………………… надо «в одиночку»:

И быстро — редко удаётся … ставить «точку».

… Быть может, начАлся отсчёт грядущих бед?

Но горю этому «достойный» есть «ответ»:

Со всеми силами и волею — собраться,

А злу и … бедам всяким — не сдаваться.

«Харьков, родной, – … волнуется»

«Харьков весенний» – … волнуется:

Страна – в «рАздрае», воюет …

Страсти бурлят, беснуются:

Куда теперь — Ветер «дует»?

Мира, покоя — … хочется,

Душа рвётся – на «части»:

Страна – никак не дождётся,

Когда поутихнут … страсти.

«Чубы» поустанут «дёргать»,

…………… погАсят свои «Амбиции»?

И, наконец – то, вспомнят …

…………… доброй дружбы Традиции?

Жили в «союзе», ведь, долго,

…………… …………… мирно и славно:

Не понимая тОлком,

…………… что в «отношениях» — … главное.

Вот бы вернуть Былое:

…………… «Доброе» в нём и … «Вечное»:

Стали б — «хохол» и «кацап»

…………… дрУгами … «безУпречными».

Ваш ВСК