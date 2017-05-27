Валерий Коган | «Созвучие»

«Созвучие … »
Нет, — не послышалось: «поймало» ухо,
Хоть наделён я не «особым» слухом …
Скорее уловил — не звук: дрожание Души,
Встревоженной событьем необычным:
Ведь, не поверят, о подобном расскажи,
Но был тот звук … «небесно» гармоничным.
Слилися в нём — стон тела в наслажденьи
И боль струны — в … изнеможеньи,
Готовой разорваться, отдавая в страсти — звук,
Даря Волшебство … «музыканта рук».
Не зря была рука с смычком — «в порыве» …
так воздета:
Она звучания волшебного — Примета.
А тело Девы, с инструментом что в — …
Слияньи,
Не это ль — важности Звучания — признанье?
Приснилось или – снизошло «от … Пабло?»
«Сорвалась» Ольга (это фото — от «неё») : не удержалась …
……………………………………… в чувств «отдаче»:
Благодаря порыву Ольги, – ПикассО … мы «наблюдаем»,
……………………………………… значит.
К нам ПАбло — «снИзошёл»,
……………………………………… был — в «расслабленьи»,
И, словно вышел — из «густой» Он «тЕни» …
Тая «секрет», картины как «писал»,
Нам, вдруг, расслабившись, — о «тайне» … рассказал.
И было это — «красотой природной», являясь что
……………………………………… прекрасной Былью,
В мгновенье Ока стало просто — … « пылью».
… Мечты развеялись — «намолЕны» … общеньем
……………………………………… с Богом.
Ждём, «снизойдёт» к нам скоро — что-нибудь
……………………………………… … с Небес:
Ведь, «с Чудом» — интересней жить намнОго,
Чем прожИвать «дАрованное время» — … «без»?
«Святая Дата (9.5.1945) стала … Ветераном»
От Дней Трагедии (W-11) — лишь «отошли»
……………………………………… едва,
А Дню «Победы» – Семьдесят уже.
……………………………………… Плюс … «Два».
Стареют Ветераны и … «уходят»,
А Призрак злобы — вновь по Миру …«бродит».
Мир вдOволь крОви «нахлебался»,
И, верим, — «ума-разУма» … набрался.
Притормозить ретивых и бездумных
……………………………………… мы «вояк» — должны:
Другие «ценности» нам в этот Век –
……………………………………… важны.
Твердим настойчиво — в который раз:
Свобода, Счастье, Мир –
……………………………………… давно ждут … нас.
Нам опОстылели Вражда, Терзанья,
……………………………………… Войны:
Земляне в Вечном мире – …
……………………………………… жить достойны.
«СОЧУВСТВИЕ … »
Живёт своею жизнью … Сам, —
Порою напряжённой.
Он не всегда «раскрыт» друзьям:
Проблемами «по горло» …
……………………………………… нагружЁн – он.
Суёт, здороваясь, вам руку, торопливо,
В глаза при этом – вовсе не глядит:
Ведёт себя при встречах – «суетливо»,
Похоже, от «сближения» … бежит.
Что нелюдимость нашего «героя»
……………………………………… означает,
И почему чУрается общенья он —
……………………………………… «за рюмкой чая»?
Желание, замкнувшись, — «отдалиться»
И в собственных делах своих — «вариться»?
«Нырнуть», скорей пытаясь «дна» достичь:
В попытке истину события …
……………………………………… постичь?
Но «дно», как правило, — начало главных «бед»,
И, вряд ли, — там найдёшь, «как быть», — … совет,
Как разделить «беду», хотя бы с тем, кто рЯдом:
Но, жаль, почти всегда – ему это … «не надо».
Скорей, «расхлёбывать» невзгоды –
……………………………………… надо «в одиночку»:
И быстро — редко удаётся … ставить «точку».
… Быть может, начАлся отсчёт грядущих бед?
Но горю этому «достойный» есть «ответ»:
Со всеми силами и волею — собраться,
А злу и … бедам всяким — не сдаваться.
«Харьков, родной, – … волнуется»
«Харьков весенний» – … волнуется:
Страна – в «рАздрае», воюет …
Страсти бурлят, беснуются:
Куда теперь — Ветер «дует»?
Мира, покоя — … хочется,
Душа рвётся – на «части»:
Страна – никак не дождётся,
Когда поутихнут … страсти.
«Чубы» поустанут «дёргать»,
…………… погАсят свои «Амбиции»?
И, наконец – то, вспомнят …
…………… доброй дружбы Традиции?
Жили в «союзе», ведь, долго,
…………… …………… мирно и славно:
Не понимая тОлком,
…………… что в «отношениях» — … главное.
Вот бы вернуть Былое:
…………… «Доброе» в нём и … «Вечное»:
Стали б — «хохол» и «кацап»
…………… дрУгами … «безУпречными».
Ваш ВСК