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Валерий С. Коган: «Цвет как предвестник … ощущений»

29.09.2017 ЭКСПЕРИМЕНТ

… Волшебным Светом всё внезапно —  озарилось
И мысль рифмованная —  вмиг …  «сложилась».
Свеченье, «рОзово чарУющее», —  не случайно:
Сокрыта в этом цвете, несомненно,  —  «Тайна».
ДарОван  этот «цвет» – нам свыше:
Бог —  знает всё.  В затылок нам – он … «дышит».
«ПредвОсхищает»  то,  о  чём ещё  –  не знаем:
Всегда  он  рядом и везде он …  с  нами.
«Накал страстей»  цвет «нежно розовый»  —  смягчает:
К « Добру»  зовёт,  свой дар … «не распыляя».
Сменить он «воина сапог»  —  на «тапочки» —  нас
…………………………………………… искренне зовёт:
«Война»  —  ужасна: «холодит»  она,  как Лёд.
Меняет «тёплый цвет»  —  плохой у нас   настрой:
«Согретый»  лёд  становится – … прозрачною  Водой.
…  Вода питает землю, жизнь —  растениям  даёт:
«Продукт»  Тепла,  дарованного , чтобы …
…………………………………………… «плавить»  … Лёд.

Ваш ВСК

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