Валерий С. Коган: «Цвет как предвестник … ощущений»

… Волшебным Светом всё внезапно — озарилось
И мысль рифмованная — вмиг … «сложилась».
Свеченье, «рОзово чарУющее», — не случайно:
Сокрыта в этом цвете, несомненно, — «Тайна».
ДарОван этот «цвет» – нам свыше:
Бог — знает всё. В затылок нам – он … «дышит».
«ПредвОсхищает» то, о чём ещё – не знаем:
Всегда он рядом и везде он … с нами.
«Накал страстей» цвет «нежно розовый» — смягчает:
К « Добру» зовёт, свой дар … «не распыляя».
Сменить он «воина сапог» — на «тапочки» — нас
…………………………………………… искренне зовёт:
«Война» — ужасна: «холодит» она, как Лёд.
Меняет «тёплый цвет» — плохой у нас настрой:
«Согретый» лёд становится – … прозрачною Водой.
… Вода питает землю, жизнь — растениям даёт:
«Продукт» Тепла, дарованного , чтобы …
…………………………………………… «плавить» … Лёд.
Ваш ВСК