Валерий С. Коган: «Цвет как предвестник … ощущений»

… Волшебным Светом всё внезапно — озарилось

И мысль рифмованная — вмиг … «сложилась».

Свеченье, «рОзово чарУющее», — не случайно:

Сокрыта в этом цвете, несомненно, — «Тайна».

ДарОван этот «цвет» – нам свыше:

Бог — знает всё. В затылок нам – он … «дышит».

«ПредвОсхищает» то, о чём ещё – не знаем:

Всегда он рядом и везде он … с нами.

«Накал страстей» цвет «нежно розовый» — смягчает:

К « Добру» зовёт, свой дар … «не распыляя».

Сменить он «воина сапог» — на «тапочки» — нас

…………………………………………… искренне зовёт:

«Война» — ужасна: «холодит» она, как Лёд.

Меняет «тёплый цвет» — плохой у нас настрой:

«Согретый» лёд становится – … прозрачною Водой.

… Вода питает землю, жизнь — растениям даёт:

«Продукт» Тепла, дарованного , чтобы …

…………………………………………… «плавить» … Лёд.

Ваш ВСК