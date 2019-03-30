В США одобрили новый препарат для лечения рассеянного склероза

Управление по контролю над продуктами и лекарствами США одобрило новый препарат сипонимод под торговыми названиями Mayzent и Novartis для лечения рассеянного склероза.

FDA одобрило сипонимод для терапии взрослых с рецидивирующими формами рассеянного склероза, включая клинически изолированный синдром, ремитирующее заболевание и активное вторично-прогрессирующее заболевание.

«Рассеянный склероз может оказать глубокое влияние на жизнь человека, — говорится в заявлении Билли Данна (Billy Dunn), доктора медицинских наук, директора отдела неврологических препаратов в Центре оценки и исследований лекарственных средств FDA. — Мы собираемся продолжать работать с компаниями, которые разрабатывают дополнительные варианты лечения для пациентов с рассеянным склерозом».

Это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Заболевание в основном возникает в молодом и среднем возрасте (15 — 40 лет). Особенностью болезни является одновременное поражение нескольких различных отделов нервной системы, что приводит к появлению у больных разнообразных неврологических симптомов, включая частичный или полный паралич.

Источник