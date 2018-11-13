В Швейцарии полным-полно оружия, больше чем в Штатах. Вот почему там нет массовых расстрелов

Думаете, наличие оружия у граждан всегда приводит к высокому уровню преступности? А вот и нет. И Швейцария тому отличный пример!

В стране насчитывается около 2 миллионов частного оружия, а население Швейцарии — 8,3 миллиона человек. В 2016 году в стране было 47 попыток убийств с огнестрельного оружия, пишет Business Insider.

Последний случай массовых расстрелов в Швейцарии случился в 2001 году, когда человек ворвался в местный парламент в Цуге, убив 14 человек, а затем сам застрелился.

А все потому, что у швейцарцев есть определенные правила использования оружия, которые предотвращают нарушения.

Во-первых, в Швейцарии существует обязательная военная служба для мужчин.

Все мужчины в возрасте от 18 до 34 лет, считающиеся «пригодными для службы», получают оружие и обучаются. После обучения мужчины могут купить себе собственное оружие, но им нужно для этого специальное разрешение.

В 2007 страна занимала 3 место по количеству гражданского огнестрельного оружия на 100 жителей (46). Сейчас эта цифра значительно ниже — на четыре швейцарца приходится один пистолет.

Во-вторых, швейцарские власти решают на местном уровне вопрос о том, давать ли людям разрешения на оружие.

Так же ведется строгий учет всех, кто владеет оружием в регионе.

Люди, которые были судимы, имеют алкогольную или наркотическую зависимость, не смогут купить оружие в Швейцарии. Как и люди с жестоким и агрессивным отношением к окружающим.

Потенциальные владельцы также должны доказать, что они умеют правильно обращаться с оружием.

В-третьих, после бума преступности в 1990-х Швейцария приняла в 1999 году общие федеральные правила.

С тех пор было добавлено больше ограничений. А количество смертей от оружия, включая самоубийства, значительно снизилось.

Например, охотникам и спортивным стрелкам разрешено перевозить оружие из своего дома только на расстояние дальности стрельбы. Оружие во время транспортировки не должно быть заряжено.

Марта Олийник

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