В Оксфорде нашли новый способ борьбы с раком

Генетически модифицированный вирус Enadenotucirev способен разрушать опухоли и защищающие их клетки, способствуя лечению онкологических заболеваний.

Как сообщает австрийское издание Kurier, ученые Оксфордского университета научились убивать раковые клетки и фибробласты, защищающие их от иммунной системы, не нанося при этом вреда всему организму.

«Наша новая технология с вирусом может стать важным шагом на пути к уменьшению подавления иммунной системы при карциноме и призвана запускать нормальный иммунный процесс», — говорит руководитель исследования Керри Фишер.

В вирус был встроен белок, обозначаемый как биспецифичный активатор Т-клеток. Один конец молекулы белка связывается с фибробластами, в то время как другой конец связывается с Т-клетками, которые отвечают за уничтожение недоброкачественных клеток.

Эффективность терапии была проверена на мышах и образцах пораженных раком тканей человека, и в случае дальнейших успехов ее можно будет протестировать на больных раком пациентах уже в следующем году.

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