Употребление в пищу рыбы способно предотвратить астму

Учёный из университета Джеймса Кука в Австралии сообщил миру об исследовании, показавшем, что употребление рыбы способно помочь предотвратить астму.

Профессор Андреас Лопата провёл исследование, в ходе которого были обследованы 642 работника рыбообрабатывающего предприятия, находящегося в небольшом посёлке в Южной Африке.

«Примерно 334 миллиона человек во всём мире страдают от астмы, и около четверти миллиона умирают от неё ежегодно. В Австралии каждый девятый житель — астматик (около 2,7 миллиона человек), а среди коренных австралийцев распространённость астмы ещё в два раза выше. Заболеваемость астмой почти удвоилась за последние 30 лет, и половина больных не получают результатов от приёма имеющихся для лечения астмы лекарств», — говорит профессор.

По его словам, считается, что причиной распространения астмы стали резкие изменения в питании населения во всём мире.

«Постоянно растёт потребление n-6 полиненасыщенной жирной кислоты (ПНЖК), содержащейся в растительном масле, и при этом снижается потребление n-3 ПНЖК, которую содержит рыбий жир. Грубо говоря, мир переходит со свежей рыбы на фастфуд».

Профессор Лопата пояснил, что жители рыбацкого посёлка были выбраны ввиду большого потребления рыбы и низкого социально-экономического статуса, и можно было предположить, что рыбий жир будет основным источником n-3 ПНЖК.

«Мы обнаружили, что определённые типы n-3 ПНЖК (из рыбьего жира) тесно связаны со снижением риска возникновения астмы или сходных с астмой симптомов на величину до 62 процентов, тогда как высокое потребление n-6 ПНЖК (в растительном масле) повышает риск возникновения астмы на 67 процентов.

По словам профессора, ученые получили свидетельства воспалительного влияния n-6 ПНЖК в развитии астмы и значительно защитного эффекта n-3 ПНЖК.

«Даже с учётом загрязнителей — таких, как ртуть — которые встречаются в рыбе, положительные свойства рыбы и морепродуктов далеко превосходят возможные риски».

Профессор сказал о необходимости дальнейших исследований специфичных эффектов, вызываемых разными типами n-3 ПНЖК, и того, как можно улучшить их полезные свойства или снизить вредное влияние n-6.

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