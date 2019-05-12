Употребление орехов на ранних сроках беременности способствует повышению интеллекта детей

Исследование 2 тысяч 200 женщин и их детей старше восьми лет показало, что те дети, чьи матери ели три или более порций орехов в неделю в течение первых 12 недель беременности, показали лучшие результаты в тестах на определение уровня интеллектуальных способностей.

Их когнитивные функции, концентрация внимания и кратковременная память были лучше, чем у тех, чьи матери мало употребляли или вообще не употребляли орехи в течение первого триместра.

Группа исследователей из Барселонского института глобального здоровья считает, что полезные питательные вещества, в частности, фолиевая кислота и незаменимые жирные кислоты, такие как омега-3 и омега-6, накапливаются в нервной ткани развивающегося плода на ранней стадии развития.

Учёные также искали связи между интеллектом детей и высоким потреблением орехов будущими мамами в течение последнего триместра, но в этом случае не было вывлено никаких связей.

Уже было известно, что орехи помогают снизить риск гипертонии, оксидантного стресса и диабета, а также предполагалось, что они защищают от снижения когнитивных функций в пожилом возрасте.

Тем не менее, это первое исследование, в котором изучалась связь между потреблением орехов матерью во время беременности и умственными способностями ребенка.

В исследовании, материалы которого опубликованы в издании European Journal of Epidemiology, изучалось влияние потребления грецких орехов, миндаля, арахиса, кедровых орехов и фундука.

Руководитель исследования Флоренс Джиньяк сказала: «В мозге происходит ряд сложных процессов во время беременности, и это означает, что материнское питание является определяющим фактором развития мозга плода и может иметь долгосрочные последствия».

Наибольший эффект, описанный в этом исследовании, отмечался только в группе матерей, которые сообщили о самом высоком потреблении орехов — в среднем за неделю чуть менее трёх порций по 30 грамм.

«Между тем, наше исследование совершенно не объясняет причин наблюдаемых различий между первым и третьим триместрами. Но в научной литературе утверждается, что ритм развития плода меняется на протяжении всей беременности и что есть периоды, когда плод особенно чувствителен к материнской диете», — сказал ученый Джорди Юлвез, принимавший участие в исследовании.

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