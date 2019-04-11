Употребление чеснока, возможно, помогает ослабить возрастные проблемы с памятью

Согласно новому исследованию, проведённому на мышах, потребление чеснока помогает противодействовать возрастным изменениям в микробиоте кишечных бактерий, связанным с ухудшением памяти. Это происходит благодаря аллилсульфиду — химическому соединению в чесноке, который известен своей пользой для здоровья.

«Наши результаты показывают, что включение чеснока, содержащего аллилсульфид, в повседневную диету, может помочь сохранить полезные кишечные микроорганизмы и улучшить когнитивное здоровье у пожилых людей», — говорит доктор Джиотирмая Бехера, возглавляющая исследовательскую группу ученых из Университета Луисвилля.

В кишечнике содержатся триллионы микроорганизмов, которые все вместе называются кишечной микробиотой. Хотя многие исследования показали важность этих микроорганизмов для поддержания здоровья человека, меньше известно о воздействии на здоровье, связанном с изменениями кишечной микробиоты, происходящими с возрастом.

«Разнообразие микробиоты кишечника уменьшается у пожилых людей, на той стадии жизни, когда начинают развиваться нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, и при этом может ухудшаться память и когнитивные способности», — говорит соавтор работы доктор Ниту Туаджи.

«Мы хотим лучше понять, как изменения в кишечной микробиоте связаны со снижением когнитивных функций по мере старения».

Для исследования учёные давали перорально аллилсульфид мышам в возрасте 24 месяцев, что соответствует человеческому возрасту от 56 до 69 лет. Они сравнивали поведение этих мышей с мышами в возрасте 4 и 24 месяцев, не получавших диетическую добавку с аллилсульфидом.

Исследователи заметили, что у старых мышей, получавших соединение чеснока, были лучшие оценки долговременной и кратковременной памяти и более здоровые кишечные бактерии, чем у тех старых мышей, которые не получали лечение.

У 24-месячных мышей, не получавших аллилсульфид, также была нарушена пространственная память.

Дополнительные эксперименты показали, что пониженная экспрессия генов нейронального натрийуретического фактора (NDNF) в мозге, вероятно, ответственна за снижение когнитивных функций. Этот ген, недавно обнаруженный исследователями Университета Луисвилля, необходим для функционирования долгосрочной и краткосрочной памяти.

Исследователи обнаружили, что мыши, получавшие соединение чеснока, демонстрировали более высокие уровни экспрессии гена NDNF. Кроме того, проведённая рекомбинантная белковая терапия NDNF в мозге восстановила когнитивные способности старых мышей, которые не получали соединение чеснока.

Исследователи также обнаружили, что пероральное введение аллилсульфида производит сероводород — молекулу-мессенджер, которая предотвращает воспаление кишечника.

В целом, результаты показывают, что диетический аллилсульфид способствует консолидации памяти, восстанавливая набор кишечных бактерий. Исследователи продолжают проводить эксперименты, направленные на лучшее понимание взаимосвязи между микробиотой кишечника и снижением когнитивных функций, и изучают, как можно использовать чеснок для лечения стареющей человеческой популяции.

Результаты исследования представлены на ежегодном собрании Американского физиологического общества, проходящего в Орландо, штат Флорида.

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