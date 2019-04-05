Уличный свет с помощью светодиодных приборов и его особенности
Для уличного освещения множества объектов в последнее время широко используются светодиодные светильники. Именно их предпочитают традиционным люминесцентным лампам и лампам накаливания все чаще и больше. Такие изделия получили большую популярность благодаря своей эффективности и долговечности. Выбирают их и сторонники экономии, ведь они потребляют совсем немного электричества.
Светодиодные лампы считаются оптимальным вариантом для организации уличной подсветки. Длительный срок эксплуатации и энергоэффективность – далеко не единственные преимущества таких приборов. Они позволяют создавать оригинальные декоративные эффекты, которые особенно уместно будут смотреться на дачном или приусадебном участке. Уличный свет с помощью светодиодов будет более качественным и комфортным. Это самая выгодная, удобная и экономная альтернатива другим разновидностям ламп.
Главные особенности организации освещения загородного дома
В зависимости от предназначения, уличное освещение делится на несколько разновидностей:
- Фасадное. Для этих целей используются прожекторы и фонари, которые закрепляются на участке так, чтобы небольшие участки освещались точечно. Так можно организовать подсветку, например, двери, или лавочки.
- Ландшафтное. Масштабная часть уличного освещения, охватывающая скульптуры, кустарники и деревья, прочие сооружения, которые находятся в саду.
- Дворовое. Это фонари, установленные на большой высоте, и создающие рассеянные световые потоки.
В зависимости от типа освещения, подбираются конкретные светильники. Для улицы лучше выбирать модели с повышенной мощностью.
Самые распространенные форматы уличных светильников
К таковым относятся:
- Уличные торшерные. Это стойки в виде фонарей, накрытых сверху плафонами. На современном рынке они могут быть либо классическими, либо более оригинальными, отличающимися по форме.
- Настенные, закрепляемые на поверхностях. Они освещают большие территории, поэтому выполняют не только декоративную, но также защитную функцию. Хорошо подходят для подсветки дорожек и расстановки световых акцентов.
- Подвесные, похожие на люстры.
- Грунтовые. Монтируются прямо в грунт или дорожное покрытие.
Различаются эти разновидности и по цене. Ознакомиться с существующими типами, их характеристиками и расценками поможет каталог интернет-магазина Evrosvet.