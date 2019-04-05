Уличный свет с помощью светодиодных приборов и его особенности

Для уличного освещения множества объектов в последнее время широко используются светодиодные светильники. Именно их предпочитают традиционным люминесцентным лампам и лампам накаливания все чаще и больше. Такие изделия получили большую популярность благодаря своей эффективности и долговечности. Выбирают их и сторонники экономии, ведь они потребляют совсем немного электричества.

Светодиодные лампы считаются оптимальным вариантом для организации уличной подсветки. Длительный срок эксплуатации и энергоэффективность – далеко не единственные преимущества таких приборов. Они позволяют создавать оригинальные декоративные эффекты, которые особенно уместно будут смотреться на дачном или приусадебном участке. Уличный свет с помощью светодиодов будет более качественным и комфортным. Это самая выгодная, удобная и экономная альтернатива другим разновидностям ламп.

Главные особенности организации освещения загородного дома

В зависимости от предназначения, уличное освещение делится на несколько разновидностей:

Фасадное. Для этих целей используются прожекторы и фонари, которые закрепляются на участке так, чтобы небольшие участки освещались точечно. Так можно организовать подсветку, например, двери, или лавочки.

Ландшафтное. Масштабная часть уличного освещения, охватывающая скульптуры, кустарники и деревья, прочие сооружения, которые находятся в саду.

Дворовое. Это фонари, установленные на большой высоте, и создающие рассеянные световые потоки.

В зависимости от типа освещения, подбираются конкретные светильники. Для улицы лучше выбирать модели с повышенной мощностью.

Самые распространенные форматы уличных светильников

К таковым относятся:

Уличные торшерные. Это стойки в виде фонарей, накрытых сверху плафонами. На современном рынке они могут быть либо классическими, либо более оригинальными, отличающимися по форме.

Настенные, закрепляемые на поверхностях. Они освещают большие территории, поэтому выполняют не только декоративную, но также защитную функцию. Хорошо подходят для подсветки дорожек и расстановки световых акцентов.

Подвесные, похожие на люстры.

Грунтовые. Монтируются прямо в грунт или дорожное покрытие.

Различаются эти разновидности и по цене. Ознакомиться с существующими типами, их характеристиками и расценками поможет каталог интернет-магазина Evrosvet.