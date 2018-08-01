Ученые создали самый маленький компьютер в мире, который меньше рисового зерна

Группа ученых в США создала компьютер, его размеры не превышают рисовое зерно, стороны ЭВМ составляют 0,33 мм. Автором разработки является Дэвид Блау, профессор электротехники и вычислительной техники Мичиганского университета.

Новейший квантовый компьютер собрали разработчики компании IBM и ученые Мичиганского университета в США. При этом специалисты разработали и самый миниатюрный процессор, размер которого соизмерим с кристаллом соли.

[ads1]У нового чипа высокая мощность, с помощью которой можно контролировать, анализировать и обмениваться информацией. Новый компьютер способен измерять 0,04 кубических миллиметров в сравнении с прежним рекордсменом IBM.

Дэвид Блау отмечает, что компьютер специально переключили с диодов на коммутируемые конденсаторы, что сделало возможным считывать относительные увеличения электрических шумов.

Ученые рассказывают, что давно пришли к мысли, что новообразования в человеческом организме могут быть горячее здоровых тканей, вот только проверить эти предположения было невозможно. Теперь благодаря самому маленькому компьютеру такие исследования будут проведены.

С помощью уникального устройства медики не только смогут диагностировать онкологию, оно также сможет определять глаукому внутри глаз и изучать самые крошечные детали в организме.

Теперь у специалистов большие планы, в будущем самый маленький компьютер усовершенствуют, чтобы значительно расширить его возможности.

Юлия Шабалдина

Источник