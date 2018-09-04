Ученые рассказали, когда следует есть, чтобы не поправляться

Группа ученых из Университета Суррея в Англии рассказала, что поздний завтрак и ранний ужин помогают человеку сбросить вес. К таким выводам ученые пришли после проведения эксперимента, в котором приняли участие 16 добровольцев, девять из которых сдвинули завтрак на полтора часа позже, а ужин перенесли на то же время раньше.

Добровольцы не меняли свои пищевые привычки и не придерживались строгой диеты, однако в результате в первой группе снижение веса оказалось вдвое больше, чем впервой. Кроме того, ее участники заявили о снижении аппетита.

Исследователи заявляют, что несмотря на небольшое число участников, результаты их работы дают ученым бесценное представление о том, как небольшие изменения в режиме приема пищи приносят человеческому организму пользу. В прошлом месяце американские ученые рассказали о том, как необходимо питаться, чтобы избавиться от жира на животе.

Согласно выводу исследователей, сделать талию проще всего придерживаясь так называемой сердечной диеты. Суть подобного режима питания заключается в преобладании в рационе продуктов богатых клетчаткой — отрубей, разнообразных каш, бобовых, грибов, орехов, овощей и фруктов. При этом исключить следует жирную пищу — бекон, колбасу, жирное жареное мясо, выпечку и фастфуд.

Также ученые советуют есть продукты, на которых основана средиземноморская диета, в том числе оливковое масло, рыбу и злаки. Борьба с ожирением довольно актуальна, поскольку согласно выводам ученых, даже незначительное превышение нормативных показателей способно вызывать преждевременную смерть.

Согласно выводам исследования, в рамках которого были проанализированные медицинские данные людей из разных частей планеты, полные люди живут меньше чем те, чей вес находится в пределах нормы. Как подсчитали исследователи, за последние 40 лет число людей с ожирением выросло более чем в 6 раз.

Не обошла стороной эта проблема и Россию. Согласно ранее озвученным данным Росстата, около 40% взрослого населения страдает от избыточного веса, вызванного перееданием. Как отмечали в ведомстве, россияне злоупотребляют мясом и пренебрегают потреблением рыбы.

Кроме того, большая часть детей и взрослых более одного раза в неделю употребляют в пищу вареные колбасы и сосиски, не относящиеся к здоровой пище.

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