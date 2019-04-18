Ученые раскрывают тайны эволюции нашего лица

Палеонтологи считают, что структура лица человека могла измениться из-за диеты и совместных социальных структур.

Новая статья в журнале Nature Ecology & Evolution под названием «Эволюционная история человеческого лица» предполагает, что огромное количество эмоциональных выражений может сделать нас более уникальными среди видов, чем мы думали ранее. Более того, форма и отсутствие волос на наших лицах, похоже, развивались очень специфично, именно чтобы люди могли передавать различные выражения.

В обзорной статье, написанной в соавторстве с экспертами из ряда различных учреждений и групп, включая палеобиологов, палеоантропологов и археологов, приводятся комментарии о происхождении лицевых мышц и костей, которые обеспечивают такой широкий диапазон выражений. «У современных людей короткое, втянутое лицо под большим шаровидным мозгом, которое заметно отличается от наших ближайших живых родственников», — пишут исследователи. То, как это произошло, связано как с диетой, социальной структурой и явно довольно спокойным прошлым. У неандертальцев брови были выражением агрессии, у людей выпуклость почти пропала за ненадобностью.

Когда люди стали жить в сложных аграрных обществах с более утонченным разделением труда, мы превратились в более кооперативный, мирный вид с групповой социализацией.

Источник