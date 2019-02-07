Ученые нашли связь между материнской депрессией и темпераментом детей

Ученые изучили, как пренатальная материнская депрессия влияет не только на роженицу, но также на ребенка. Выяснилось, что стрессовое состояние и меланхолия матери оказывается прямое воздействие на малыша и формирует его темперамент.

Группы ученых провела исследование и нашла доказательство того, что депрессивное расстройство женщин-рожениц влияние на характер и темперамент ребенка. Об этом сообщает «Территория новостей» со ссылкой на результате исследования.

По словам доктора Йоко Номура, в случае, если мама имела психологические расстройства, ребенок чаще подвергается негативным эмоциям, реже смеется и чаще других детей испытывает чувство страха и тревогу. Вместе с тем он медленнее реагирует на внешние факторы, чем его сверстники, которые родились от мам без указанного недуга.

Таковы результаты изучения данных более чем у 300 матерей и малышей до начала урагана «Сэнди» и после того, как стихия достигла своего максимума. Около 65% женщин на этот момент находились в положении, а остальные забеременели в ходе урагана. Дети, чьи матери имели депрессивное расстройство, показали более высокий уровень тревожности и стресс, а также низкую способность реагировать.

По словам экспертов, в период внутриутробного развития происходит формирование нервной системы, развивается также мозг ребенка. Пренатальная депрессия становится причиной снижения стрессоустойчивости организма ребенка. По этой причине во время медицинского сопровождения будущих мам важно учитывать этот фактор и своевременно выявлять риски.

Геннадий Свидригайлов

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