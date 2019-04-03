Учёные изобрели диету, идеально подходящую и нам, и планете

По некоторым оценкам пищевая промышленность вызывает до 30% мировых выбросов парниковых газов, а ещё около 40% всех земель используются для нужд сельского хозяйства. Так что же мы должны есть, чтобы сохранить здоровье и себе, и планете?

Не нужно быть специалистом-диетологом, чтобы понимать, что питание влияет на ваше здоровье. Не так очевидно, но тоже верно, что ваше питание влияет и на здоровье планеты. По некоторым оценкам пищевая промышленность вызывает до 30% мировых выбросов парниковых газов, а ещё около 40% всех земель используются для нужд сельского хозяйства. Так что же мы должны есть, чтобы сохранить здоровье и себе, и планете?

Против современной модели питания

Команда из 37 учёных из 16 стран во главе с профессором общественного здравоохранения Гарварда доктором Уолтером Уиллеттом долгие годы размышляла именно над этим вопросом, а недавно они опубликовали отчёт о результатах своих исследований. Как и следовало ожидать, мы не должны питаться так, как мы это делаем сегодня. Сейчас нездоровое питание вызывает больше летальных исходов, чем алкоголь, наркотики, курение и незащищённый секс, вместе взятые. Кроме того, современное сельское хозяйство сейчас основано больше на прибыли, чем на экологичности.

Так что же будет лучше, чем статус-кво? Радикальный сдвиг – то, что учёные называют «великой пищевой трансформацией» — уход от переработанных продуктов и красного мяса к питанию, основанному на растениях. Исследователи не настаивают на чистом вегетарианстве. Вместо этого, как отметили ещё несколько учёных, предлагаемая диета примерно соответствует средиземноморской, названной так, потому что она традиционна для стран Средиземного моря.

Доктор Уиллетт и его команда назвали свою систему питания «Планетарной диетой здоровья» и утверждают, что она поможет частично снять шесть вопросов экологичности, ассоциирующихся с сельским хозяйством, включая изменение климата, сокращение биоразнообразия и расход воды. Также они утверждают, что диета, в отличие от текущей модели питания, поможет удовлетворить потребности растущего населения планеты. По их прогнозам такое питание сможет поддерживать население планеты в 10 миллиардов человек до 2050 года.

Больше риса, меньше сахара

Планетарная диета здоровья предельно проста: больше цельного зерна, меньше крахмала и сахара. Ежедневный запас калорий приходит, в основном, из риса, пшеницы и кукурузы, ненасыщенных масел, таких как оливковое, и немного из молочных продуктов. Также диета богата овощами и фруктами, однако картофель она не жалует. Диета рекомендует получать от картофеля не больше 39 калорий в день, что соответствует четверти средней картофелины.

Но, как мы уже говорили, эта диета не вегетарианская. Она разрешает любое мясо, но не считает его обязательным. Поощряется постный выбор: курица или рыба, а не красное мясо. Кроме того, допускается съедать немного сахара, но рекомендуемая доза не превышает 120 калорий, а это значит, что даже банка Колы выбьет вас из дневного лимита.

Однако такие точные рекомендации по калориям могут быть изменены. В своём отчёте учёные отмечают, что они уверены в направлении, в котором мы должны двигаться, с точки зрения потребляемых продуктов, но менее уверены в определённых количествах и соотношениях. Критики же диеты не очень милосердны. Например, доктор Джорджия Эд написала в своей статье для журнала Psychology Today: «Во многих случаях понятно, что количество просто взято из воздуха».

Критики не согласны с таким режимом питания и по другим причинам. Диета предполагает, что люди имеют больший контроль над тем, что они едят, чем, например, многие бедные люди на самом деле, а это не подходит для глобального способа питания. Также в отчёте не говорится, что должны есть люди в регионах, слишком засушливых для выращивания растений, где отказ от продуктов животного происхождения может означать голод. (При этом в отчёте признаётся, что диета должна быть адаптирована под разный климат и разные культуры). Доктор Эд отмечает также, что исследование было профинансировано активистом-миллиардером, защитником прав животных, в связи с этим выводы об употреблении в пищу мяса могут быть искажены.

Однако и команда доктора Уиллетта, и их критики соглашаются в одном: то, как мы питаемся сегодня – не здоро́во ни для нас, ни для планеты. Вопрос, каким путём пойти, остаётся открытым, но, если у вас когда-нибудь встанет выбор между Биг-маком и средиземноморской кухней, определённо выбирайте рис и рыбу. А заодно откажитесь и от Колы.

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