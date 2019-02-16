Ученые из США назвали главную опасность недосыпа

Сон менее семи часов в день может повысить риск инсульта

Сон продолжительностью менее семи часов в день может повысить риск инсульта, сообщили медики Общеклинической больницы Массачусетса, передает РИА Новости.

Ученые провели исследование на мышах. Так, грызунов разделили на две группы: первая спала не менее семи часов, а другую постоянно будили. В результате у мышей, которых лишали сна, наблюдались повышенный уровень лейкоцитов (моноцитов и нейтрофильных гранулоцитов) и нарастание атеросклеротических бляшек. Однако ни у одной из групп не менялся вес или уровень холестерина. Кроме того, медики обнаружили в головном мозге грызунов гормон гипокретин, который связан с вырабатыванием белых кровяных клеток в костном мозге во время сна. Оказалось, пониженное содержание гормона приводило к образованию бляшек, а также чрезмерному росту количества лейкоцитов двух типов.

Атеросклероз — заболевание артерий, выражающееся в отложениях в виде бляшек на стенках сосудов. Наряду с гипертонической болезнью это одна из причин возникновения инсульта — острого нарушения мозгового кровообращения, которое зачастую приводит к смерти.

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